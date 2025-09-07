Sinner sung mãn trước đại chiến Alcaraz

MỹTay vợt số một thế giới Jannik Sinner xua tan lo lắng của CĐV khi khẳng định không gặp chấn thương, ngay trước chung kết Mỹ Mở rộng.

*Sinner - Alcaraz: 1h ngày 8/9, giờ Hà Nội.

Sinner phải trị liệu ở bụng sau set hai trận bán kết dài bốn set với Felix Aguer-Aliassime ngày 6/9. Tay vợt 23 tuổi sau đó dường như chủ động giảm lực giao bóng, nhưng vẫn đạt hiệu suất cao và giành chiến thắng chung cuộc.

"Tôi cảm thấy hơi giật nhẹ ở cơ bụng sau một cú giao trong set hai", Sinner nói về vết đau. "Trị liệu xong tôi thấy tốt hơn nhiều, có lúc thấy hoàn toàn bình thường. Tôi đã giao bóng trở lại với tốc độ bình thường nên không có gì phải lo lắng".

Hai tuần trước, Sinner bị Alcaraz dẫn 5-0 trong trận chung kết Cincinnati Masters, sau đó quyết định bỏ cuộc vì mệt mỏi. Nhiều người vì thế lo ngại tay vợt Italy không đạt thể trạng tốt nhất cho chung kết Mỹ Mở rộng hôm nay. Sinner cần bảo vệ chức vô địch để giữ vị trí số một thế giới.

Sinner đánh trái tay ở bán kết Mỹ Mở rộng trên sân Arthur Ashe, New York ngày 5/9. Ảnh: Reuters

Sinner đã giành ba trong bốn Grand Slam gần nhất, trong đó có chiến thắng tại Wimbledon trước Alcaraz hồi tháng Bảy. Anh đang hướng đến danh hiệu major thứ năm trên mặt sân sở trường.

"Các con số đó thật đáng kinh ngạc", Sinner nói thêm. "Tôi nghĩ việc vào chung kết năm giải Grand Slam liên tiếp là tuyệt vời, sự ổn định đó khiến tôi rất bất ngờ. Nhưng mọi thứ cũng đã trôi qua rồi, hiện tại tôi chỉ quan tâm tới trận chung kết sắp tới để xem tôi có thể làm gì".

Sinner thua 9 trong 14 lần gặp Alcaraz từ đầu sự nghiệp. Tay vợt Tây Ban Nha được xem là đối thủ duy nhất có thể khắc chế anh ở thời điểm hiện tại. Sinner xem đây là thách thức lớn, đồng thời là niềm cảm hứng trong quá trình phát triên sự nghiệp.

"Tôi thích đặt bản thân vào tình thế cạnh tranh này, vì Alcaraz thúc đẩy tôi đến giới hạn", Sinner nói. "Gần đây chúng tôi gặp nhau nhiều, cố gắng chuẩn bị kỹ chiến thuật theo những cách khác nhau. Tất nhiên, nếu không gặp anh ấy liên tục thì cũng tốt".

Người thắng ở chung kết đơn nam Mỹ Mở rộng giữa Sinner và Alcaraz sẽ lấy luôn vị trí số một thế giới và số tiền thưởng kỷ lục 5 triệu USD.

Vy Anh