Sinner 'phả hơi nóng' vào vị trí số 1 của Alcaraz

Chiến thắng ở Vienna Mở rộng tuần qua giúp Jannik Sinner chỉ còn kém kình địch Carlos Alcaraz chưa tới 1.000 điểm khi mùa giải vào chặng cuối.

500 điểm giành được nhờ chức vô địch Vienna Mở rộng giúp Sinner có 10.500 điểm, ít hơn 840 điểm so với vị trí đỉnh bảng ATP của Alcaraz. Cuộc đua giành vị trí số một năm nay sẽ chỉ diễn ra giữa hai tay vợt này, khi người thứ ba Alexander Zverev mới được 6.160 điểm.

Zverev chính là nhà vô địch Paris Masters năm ngoái, sự kiện Masters cuối cùng trong năm diễn ra tuần này. Thuận lợi rất lớn cho Sinner là không phải bảo vệ điểm ở giải đấu tại thủ đô Pháp vì năm ngoái vắng mặt. Alcaraz cũng chỉ cần đi quá vòng ba là có thêm điểm.

Thử thách của Sinner sẽ tăng lên đáng kể khi phải bảo vệ 1.500 điểm ở ATP Finals. Trong khi đó, đây lại là cơ hội cho Alcaraz săn danh hiệu lớn còn thiếu, cũng như đảm bảo giữ vị trí số một thế giới.

Sinner (phải) bắt tay chúc mừng Alcaraz sau trận chung kết Mỹ Mở rộng, trên sân Arthur Ashe, New York, Mỹ tháng 9/2025. Ảnh: Reuters

Trong trường hợp Sinner vô địch cả Paris Masters và ATP Finals, tay vợt Italy vẫn cần Alcaraz không giành quá 461 điểm ở hai sự kiện này. Đây là điều khó xảy ra nếu xét đến đẳng cấp của Alcaraz. Nhưng trong nhiều năm gần đây, tay vợt 22 tuổi thường gây thất vọng ở các giải sân cứng trong nhà. Trong trận chung kết ở giải giao hữu Six Kings Slam tại Saudi Arabia mới đây, Alcaraz đã thua nhanh Sinner sau hai set.

Trong quá khứ, Alcaraz đạt thành tích tốt nhất là tứ kết Paris Masters 2022 và bán kết ATP Finals 2023. Phải tới đầu năm nay anh mới giành danh hiệu sân cứng trong nhà đầu tiên tại giải Rotterdam Mở rộng.

"Tôi nghĩ bản thân không còn nhiều cơ hội", Sinner nói về cuộc tranh số một thế giới với Alcaraz, sau khi đánh bại Zverev ở chung kết Vienna Mở rộng tuần qua. "Tôi sẽ chiến đấu đến cùng, nhưng quyền định đoạt không còn nữa. Thay vào đó, tôi muốn cải thiện bản thân, tiến đến những mốc danh hiệu mới trong sự nghiệp".

Theo kết quả phân nhánh, Sinner được miễn vòng một và có thể đụng Miomir Kecmanovic ở vòng ba, gặp Andrey Rublev hoặc Ben Shelton ở tứ kết. Anh chung nhánh bán kết với đồng hương Lorenzo Musetti và Zverev.

Alcaraz cũng ra quân ở vòng hai, gặp Cameron Norrie hoặc Sebastian Baez. Tay vợt Tây Ban Nha sau đó có thể đụng Jiri Lehecka, người từng đánh bại anh tại Qatar Mở rộng 2025 và cũng đang có phong độ cao. Nhánh của Alcaraz còn có Valentin Vacherot hoặc Arthur Rinderknech, hai tay vợt từng vào chung kết Thượng Hải Masters hồi giữa tháng.

Vy Anh