Sinner nối dài kỷ lục, vào bán kết Miami Mở rộng

Trên sân Hard Rock, Sinner tận dụng break-point ngay game đầu tiên trên sân và gần như không gặp trở ngại trên đường giành chiến thắng thuyết phục chỉ sau 71 phút.

"Khởi đầu trận đấu rất quan trọng", Sinner nói sau trận đấu hôm 26/3. "Khi bạn bắt đầu bằng một break, nó mang lại sự tự tin nhất định. Về mặt tinh thần, cả hai bên đều có thể có những lúc thăng trầm, nên tôi cố giữ bình tĩnh và tận dụng cơ hội".

Sinner chỉ để mất vỏn vẹn 9 điểm trong các game giao bóng, kết thúc trận đấu với điểm số được chấm lên tới 9,65, cao hơn nhiều so với mức trung bình 7,29 của ATP Tour. Nhiều thời điểm, tay vợt Italy khiến các khán giả cuồng nhiệt của chủ nhà phải im lặng trước chất lượng thi đấu vượt trội của anh.

Sinner mừng chiến thắng trước Tiafoe ở tứ kết Miami Mở rộng, trên sân Hard Rock, Miami, Florida, Mỹ hôm 26/3. Ảnh: Reuters

Sinner, người đang hướng tới việc trở thành tay vợt nam đầu tiên hoàn tất "Sunshine Double" (vô địch Indian Wells và Miami Mở rộng trong cùng một năm) kể từ Roger Federer năm 2017, sẽ đối đầu hạt giống số 3 Alexander Zverev hoặc hạt giống số 18 Francisco Cerundolo ở bán kết. Cặp bán kết còn lại là cuộc đọ sức giữa Jiri Lehecka và Arthur Fils, những tay vợt đều không mất game giao bóng nào ở tứ kết.

Tay vợt 24 tuổi đã vào bán kết ở 4 trong 5 lần tham dự Miami Mở rộng. Sinner nối dài số set thắng liên tiếp tại Masters 1000 lên con số 30, sau chuỗi 15 trận thắng kéo từ vòng hai Paris Masters 2025 sang đến Miami. Anh phá sâu kỷ lục 24 set thắng liên tiếp mà Novak Djokovic từng lập được năm 2016.

Sinner không mất nhiều thời gian để áp đặt thế trận trong lần gặp đầu tiên với Tiafoe kể từ chung kết Cincinnati Mở rộng 2024. Tay vợt Italy áp đảo hoàn toàn để giành set đầu với màn trình diễn gần như hoàn hảo.

Nhận được sự cổ vũ nhiệt tình từ khán giả, Tiafoe lấy lại bình tĩnh khá tốt để hóa giải thêm nguy hiểm ở game mở màn set hai. Tuy nhiên, Sinner không bị ngăn cản quá lâu. Anh tiếp tục duy trì sức mạnh từ cuối sân và cuối cùng tận dụng thành công break-point thứ ba ở game trả giao bóng tiếp theo. Đó gần như là bước ngoặt, và Sinner chỉ để thua thêm một game trước khi khép lại chiến thắng ở tứ kết.

Vy Anh