Sinner ngạc nhiên vì vô địch Wimbledon

Tay vợt số một thế giới Jannik Sinner từng không kỳ vọng lên ngôi Wimbledon 2025 sau những thất bại đau đớn tại Italy, Pháp và Đức.

Ở mùa đất nện, Sinner đều thua Carlos Alcaraz trong hai trận chung kết Rome Masters và Roland Garros. Nỗi thất vọng của số một thế giới tiếp tục kéo dài đến Halle Mở rộng, giải đấu chuẩn bị cho Wimbledon. Tại đây, tay vợt Italy bị loại ngay vòng hai trước Alexander Bublik, người vừa thua anh ở Roland Garros. Sự chuẩn bị không ưng ý khiến Sinner bất ngờ khi hạ Alcaraz để đăng quang Wimbledon.

"Thực lòng mà nói, tôi ngạc nhiên với kết quả tại Wimbledon", Sinner trả lời truyền thông ở Cincinnati, Mỹ ngày 6/8. "Những gì tôi đã trải qua trong các giải đấu trước, đặc biệt tại Paris, ảnh hưởng đến sự tự tin. Vì thế tôi bất ngờ với phong độ của bản thân ở Grand Slam sân cỏ".

Sinner tập luyện chuẩn bị cho giải Masters 1000 ở Cincinnati, Ohio, Mỹ hôm 6/8. Ảnh: Reuters

Việc sớm lấy lại đẳng cấp cao nhất tại Wimbledon càng làm Sinner kinh ngạc hơn khi anh gặp chấn thương ở trận gặp Grigor Dimitrov tại vòng bốn. Không đạt thể trạng tốt nhất nhưng việc Dimitrov bỏ cuộc lúc thắng thế giúp Sinner có thể tiếp tục hành trình ở All England Club. Anh tiến thẳng tới trận đấu cuối và thắng thuyết phục Alcaraz với chiếc ống bảo vệ đeo bên tay phải.

"Khuỷu tay tôi đã ổn", Sinner nói. "Ở Wimbledon, đó là lần đầu tôi dùng ống tay và lập tức tôi thấy sự khác biệt. Tôi cảm nhận được thêm một chút tác động từ trái bóng, đồng thời thấy cánh tay được giữ ổn định hơn. Tôi khá thích chúng. Đó là quan điểm của tôi".

Dù thừa nhận thích cảm giác đánh bóng với vật dụng mới, Sinner chưa chắc sử dụng chiếc ống tay ở Cincinnati Mở rộng. Tay vợt 23 tuổi giải thích rằng sức nóng và độ ẩm tại Mỹ lớn hơn nhiều ở Anh. Sinner cho biết anh cần đánh giá thêm về điều kiện thi đấu trước mỗi trận đấu để đưa ra lựa chọn phù hợp.

Là hạt giống số một tại Cincinnati Mở rộng - giải đấu khởi tranh hôm nay 7/8, Sinner được miễn vòng đầu. Tại vòng hai, anh gặp người thắng trong cặp Vit Kopriva đấu Daniel Elahi Galan. Năm ngoái, Sinner vô địch giải Masters 1000 tiền Mỹ Mở rộng sau khi hạ Frances Tiafoe ở chung kết.

Vy Anh