Sinner khởi đầu hoàn hảo ở ATP Finals

ItalyTay vợt số một thế giới không phải cứu break-point nào ở trận thắng Felix Auger-Aliassime 7-5, 6-1, ở vòng bảng ATP Finals hôm 10/11.

Sinner từng vất vả vượt qua Auger-Aliassime ở chung kết Paris Masters 8 ngày trước, nhưng thắng dễ ở lần tái đấu khi đối thủ gặp vấn đề ở chân trái. Do ảnh hưởng của chấn thương, tay vợt Canada chỉ giằng co được với Sinner đến tỷ số 6-5 ở set đầu, trước khi thua nhanh trong phần còn lại trận đấu.

"Trận đấu rất khó khăn cho đến tỷ số 6-5", Sinner nói. "Anh ấy chơi rất tấn công, nên tôi rất vui vì đã vượt qua một thử thách khó hôm nay. Rõ ràng, thắng trận đầu tiên là rất quan trọng ở thể thức này. Tôi hy vọng chấn thương của anh ấy không quá nghiêm trọng".

Sinner đánh thuận tay ở trận gặp Auger-Aliassime, tại nhà thi đấu Inalpi Arena, Turin, Italy hôm 10/11. Ảnh: Reuters

Sinner nối dài chuỗi thắng trên sân cứng trong nhà lên 27 trận. Anh cũng chưa thua một set nào tại ATP Finals kể từ thất bại ở chung kết năm 2023 trước Novak Djokovic.

Chiến thắng trước Auger-Aliassime còn giúp Sinner nuôi hy vọng vượt qua Carlos Alcaraz để giành danh hiệu Tay vợt số 1 thế giới cuối năm. Sinner hiện kém đối thủ 1.050 điểm trên bảng điểm tính riêng trong năm 2025. Với việc Alcaraz đã khởi đầu giải bằng chiến thắng trước Alex de Minaur hôm Chủ nhật 9/11, Sinner cần hy vọng đối thủ không toàn thắng ở vòng bảng và cũng không đi quá vòng bán kết.

Trong trận tái đấu Sinner, Auger-Aliassime kiên cường cứu hai break-point ở game 6 và một set-point ở game 10, nhưng không thể ngăn Sinner bẻ giao bóng quyết định ở game 12, thời điểm anh bắt đầu cảm thấy đau ở chân trái sau cú giao bóng khi đang dẫn 30-0.

Auger-Aliassime phải rời sân để chăm sóc y tế sau set đầu. Dù thi đấu quả cảm trong lần trở lại ATP Finals đầu tiên kể từ năm 2022, tay vợt số 8 thế giới vẫn không thể phục hồi sau khi sớm mất game giao bóng của set hai. Anh tiếp tục được điều trị bắp chân trái khi bị dẫn 0-3, và thêm một lần nữa ở tỷ số 1-4.

Như thường lệ, Sinner vẫn đánh bóng rất chính xác trong suốt trận đấu và giữ tập trung, trong khi Auger-Aliassime vật lộn ở phía bên kia lưới. Tay vợt hạt giống số 2 kết thúc trận với 89% điểm thắng khi giao bóng một. Sau hai chiến thắng liên tiếp Auger-Aliassime trong tháng 11 ở Paris rồi Turin, Sinner nâng tỷ số đối đầu giữa hai người lên 4-2.

"Khi đối mặt với một đối thủ bị chấn thương, bạn vẫn phải tiếp tục chơi ổn định và giữ cân bằng tốt trên sân", Sinner nói sau trận. "Đặc biệt là về mặt tinh thần. Điều quan trọng là sử dụng lợi thế đúng cách, dù bạn không mong muốn trận đấu diễn ra như thế".

Vy Anh