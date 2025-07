Sinner giao bóng hai lợi hại thế nào khi thắng Alcaraz

Đối mặt Carlos Alcaraz trả giao lợi hại, số một thế giới Jannik Sinner không ngại mạo hiểm trong những pha giao bóng, nhất là các quả giao bóng hai vào thời điểm then chốt của trận chung kết Wimbledon ngày 13/7.

Dù không ảnh hưởng quá lớn đến cục diện trận chung kết, có ba khoảnh khắc tại Centre Court hôm qua làm nổi bật những pha giao bóng mạo hiểm, vốn lặp đi lặp lại và thường mang đến hiệu quả của tay vợt tại Wimbledon năm nay.

Set ba: Tỷ số 4-3, 30 đều

Sinner chiếm ưu thế nhỏ từ giữa set hai, nhưng Alcaraz cứu được hai điểm break ngay đầu set ba, kiên cường chống trả và dẫn trước 4-3. Lúc điểm số là 30-15 trên lượt giao bóng của Sinner, tay vợt người Tây Ban Nha thực hiện một chuỗi xử lý đỉnh cao từ bỏ nhỏ đến lốp bóng để cân bằng tỷ số 30 đều. Sinner sau đó tung cú giao bóng một ra ngoài với tốc độ 199 km/giờ.

Trước tay vợt trả giao xuất sắc như Alcaraz và ở thời điểm căng thẳng của set đấu, nguy cơ là rất lớn nếu tiếp tục giao bóng hai mạnh. Tuy nhiên, thay vì một cú đánh an toàn, Sinner mạo hiểm giao bóng hai cực mạnh, đạt tốc độ 188 km/giờ, bóng chạm đúng vạch đường biên đơn, khiến Alcaraz không kịp phản ứng.

Tay vợt Italy Jannik Sinner giao bóng trong trận thắng Carlos Alcaraz ở chung kết đơn nam Wimbledon trên sân Trung tâm, London ngày 13/7. Ảnh: AP

"Sinner biết nếu giao bóng ngắn, Alcaraz sẽ tấn công hoặc thậm chí thử cơ hội trả giao bằng một cú volley. Đây là một pha mạo hiểm có toan tính", HLV kiêm cựu tay vợt thứ 135 thế giới Julien Varlet phân tích trên L'Équipe.

Cú ace ở tỷ số 30 đều này được tiếp nối bằng một cú ace khác, lần này là một pha giao bóng một, và sau đó là một điểm break ở tỷ số 4-4, giúp Sinner giành chiến thắng chung cuộc trong set thứ ba.

Set bốn: Tỷ số 4-3, 15-40

Lúc này, Sinner đã dẫn trước một set và có một break, chỉ còn cách chức vô địch hai game đấu. Nhưng ở tỷ số 4-3, trên lượt giao bóng của anh, tay vợt Italy có vẻ căng cứng. Anh mắc vài lỗi, đặc biệt là cú thuận tay vụng về và lần đầu tiên kể từ game thứ hai của set hai, phải đối mặt với hai điểm break. Lúc tỷ số 15-40, cú giao bóng một hướng vào thân người đối thủ với tốc độ 211 km/giờ của Sinner đi quá dài và ra ngoài.

Tương tự set trước, Sinner quyết định dồn hết sức vào quả giao bóng hai. Cú giao bóng hai chéo sân với tốc độ 177 km/giờ khiến Alcaraz bất ngờ. Nên cú trả giao thuận tay của tay vợt người Tây Ban Nha đi hỏng.

"Sinner không muốn tiếp tục đánh thuận tay hay trái tay nữa, nên anh quyết định tự định đoạt số phận bằng những cú giao bóng, ưu tiên giao bóng một, nhưng nếu cần thì cả giao bóng hai", bình luận viên Fabrice Santoro nhận xét trên kênh truyền hình beIN Sports.

Set bốn: Tỷ số 4-3, lợi giao cho Sinner

Hai điểm sau đó, Sinner đã cứu được điểm break thứ hai và có cơ hội kết thúc game giao bóng của mình để dẫn 5-3. Cú giao bóng một của anh lại hỏng, nhưng ở quả giao bóng hai, anh tung một cú đánh cực mạnh vào góc chữ T với tốc độ 190 km/giờ. Alcaraz hoàn toàn bị đánh bại.

"Như thường lệ, trong trận chung kết này, Sinner đã hết lần này đến lần khác mạo hiểm ở các quả giao bóng hai, nhưng chỉ mắc đúng hai lỗi giao bóng kép trong cả trận", Santoro ngợi khen.

Varlet thì bổ sung: "Chất lượng giao bóng của Sinner thật xuất sắc. Dù có đôi chút trục trặc ở những cú giao bóng một về cuối trận, cậu ấy đã giao bóng hai cực tốt với những cú đánh sâu đạt độ dài lý tưởng".

Theo HLV quần vợt này, Sinner đã có cú giao "outside serve" (giao bóng hướng về phía xa nhất của ô giao bóng so với đường giữa sân) lúc tỷ số 40-40 quá tốt với độ xoáy khiến Alcaraz phải di chuyển ra khỏi sân. Tương tự là cú giao "flat outside serve" (cú giao bóng mạnh, thẳng và không có độ xoáy hướng về phía xa nhất của ô giao bóng so với đường giữa sân) lúc có lợi điểm.

Cựu tay vợt Thụy Điển từng 7 lần vô địch Grand Slam Mats Wilander thì nhận xét Sinner "không thực sự xuất sắc ở các quả giao bóng một trong trận chung kết này, tương tự Alcaraz".

Nhưng Wilander đánh giá cao chất lượng các quả giao bóng hai của Sinner. "Những cú giao bóng hai phản ánh phần còn lại trong lối chơi của Sinner, chúng toát lên tinh thần rằng cậu ấy sẽ chơi theo cách của mình, dồn toàn lực vào mỗi cú đánh, không quá bận tâm đến những gì đối thủ trả lại và chỉ tập trung chơi trận đấu hay nhất có thể. Điều đó đòi hỏi sự tự tin rất lớn vào bản thân và triết lý thi đấu của Sinner", ông kết luận.

Hoàng Thông (theo L'Équipe)