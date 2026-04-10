Sinner đứt mạch thắng set ở Masters 1000

MonacoTay vợt số hai thế giới Jannik Sinner lần đầu thua set sau 186 ngày, trong trận thắng Tomas Machac 6-1, 6-7(3), 6-3 ở vòng ba Monte Carlo Masters.

Chuỗi 37 set thắng ở ATP 1000 của Sinner nối từ vòng hai Paris Masters 2025 sang vòng ba Monte Carlo Masters 2026, giúp anh bỏ xa kỷ lục cũ 24 set thắng liên tiếp của Novak Djokovic năm 2016.

Set thua tie-break trước Machac là lần đầu sau 18 trận Sinner thua set ở Masters 1000, kể từ khi anh rút lui trong trận gặp Tallon Griekspoor tại Thượng Hải năm ngoái. Trong nửa năm qua, tay vợt Italy thắng như chẻ tre tại ATP 1000 và giành các danh hiệu ở Paris, Indian Wells và Miami.

Sau khi dễ dàng thắng set đầu tiên 6-1 trước Machac, Sinner bất ngờ đánh mất thế trận trong set hai. Tay vợt số hai thế giới mắc tới 15 lỗi tự đánh hỏng trong set này và bị dẫn 2-5. Dù thắng liền bốn game để vươn lên dẫn 6-5, tay vợt 24 tuổi cuối cùng vẫn thua trong loạt tie-break trước đối thủ chơi tấn công với phong độ cao.

Sinner trong trận gặp Machac, ở vòng ba Monte Carlo Masters, trên sân Rainier III, Monte Carlo Country Club, Monaco hôm 9/4. Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, Sinner vẫn duy trì được mạch thắng trận ở Masters, khi hạt giống số hai đánh bóng sâu và chính xác hơn trong set ba để hai lần thắng game đỡ bóng, qua đó giành vé đi tiếp sau hai giờ một phút.

"Tôi cảm thấy rất tốt trước trận. Nhưng trong set hai, tôi gặp khó khăn một chút trong việc tìm lại năng lượng phù hợp, điều này đôi khi vẫn xảy ra", Sinner nói. "Ngay cả khi bạn không ở trạng thái tốt nhất, bạn vẫn phải tìm cách, và hôm nay là như vậy. Ưu tiên hàng đầu là hồi phục".

Sinner chỉ được nghỉ chưa đầy 24 tiếng, trước khi chạm trán Felix Auger-Aliassime ở vòng tứ kết. Tay vợt Canada có lợi thế thể lực, khi đi tiếp nhờ Casper Ruud bỏ cuộc ở tỷ số 7-5, 2-2.

Sinner đã làm nên lịch sử vào tháng 3 khi trở thành tay vợt đầu tiên giành "Sunshine Double" - vô địch tại Indian Wells và Miami mà không thua set nào. Hiện tại, tay vợt Italy chỉ cần thắng thêm ba trận để trở thành người thứ hai vô địch liên tiếp Miami và Monte Carlo, thành tích trước đó chỉ có Novak Djokovic làm được vào năm 2015.

Sinner cũng đang cạnh tranh để giành lại vị trí số 1 trên bảng điểm ATP từ đương kim vô địch Carlos Alcaraz. Tay vợt Italy đang hướng tới danh hiệu Masters 1000 đầu tiên trên mặt sân đất nện trong tuần này. Nếu đăng quang tại Monte Carlo, Sinner chắc chắn sẽ trở lại ngôi số 1 vào thứ Hai tuần sau, dù anh cũng có thể đạt được điều đó theo một số kịch bản khác.

Alcaraz cũng góp mặt ở tứ kết sau khi hạ Tomas Martin Etcheverry 6-1, 4-6, 6-3. Anh sẽ gặp số 11 thế giới Alexander Bublik, người loại Jiri Lehecka sau hai set. Các trận tứ kết còn lại chứng kiến tài năng trẻ Joao Fonseca đối đầu Alexander Zverev, và niềm hy vọng chủ nhà Valentin Vacherot chạm trán Alex de Minaur.

Vy Anh