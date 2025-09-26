Sinner: 'Đẳng cấp ở trên sân, không phải ở lời nói'

Trung QuốcTay vợt số hai thế giới Jannik Sinner từ chối so sánh bản thân với Carlos Alcaraz, cho rằng những phát biểu không có ý nghĩa khi họ đối đầu trên sân.

Trả lời phỏng vấn tại Bắc Kinh Mở rộng 2025, Sinner nói anh muốn tránh xa những cuộc tranh luận về trình độ của các tay vợt, bao gồm những so sánh với Alcaraz.

"Mọi thứ chỉ được quyết định trên sân, bằng kết quả cụ thể", tay vợt Italy nói ngày 25/9. "Chúng tôi đang ở trên đường đua, và câu trả lời nằm ở đó. Những tuyên bố hay sự tranh cãi không có ý nghĩa gì. Chúng tôi đang làm những điều mới, cho các mục tiêu mới".

Sinner đánh thuận tay trong trận gặp Cilic, trên sân trung tâm ở tổ hợp National Tennis Center, Bắc Kinh, Trung Quốc hôm 25/9. Ảnh: Reuters

Trong khi Sinner chơi ở Bắc Kinh, Alcaraz lựa chọn Tokyo Mở rộng. Mùa trước, Alcaraz hạ Sinner ở chung kết tại Bắc Kinh và mùa này thắng hai trận chung kết Grand Slam ở Roland Garros và Mỹ Mở rộng. Sinner thua 10 trong 15 lần gặp Alcaraz từ đầu sự nghiệp.

Sinner nhận định mùa này của anh không thật tốt, dù đã đoạt hai trong bốn Grand Slam và liên tục chơi chung kết sau án cấm thi đấu ba tháng. "Năm nay rất đặc biệt vì những thăng trầm, những bài học", anh nói. "Chúng tôi đang nỗ lực cho những điều mới, tôi đã mắc nhiều lỗi hơn và nó sẽ giúp tôi cải thiện".

Một trong các điểm yếu Sinner tự nhận là thể lực. Anh vì thế đã bổ sung chuyên gia trị liệu Alejandro Resnicoff vào đội. "Ông ấy có 15 năm kinh nghiệm và thật vinh dự khi tôi mời được ông. Đó là người rất trung thực và tôn trọng đồng đội", ngôi sao 24 tuổi chia sẻ.

Sinner mở màn sự kiện ATP 500 Bắc Kinh bằng chiến thắng 6-2, 6-2 trước lão tướng Marin Cilic, trước khi gặp Terence Atmane ở vòng hai hôm 27/9. Anh hướng đến mục tiêu vô địch giải lần thứ hai, sau lần đầu năm 2023. Đây là bước chạy đà để Sinner bước vào Thượng Hải Masters, nơi Alcaraz và Novak Djokovic đều có mặt.

Từ Tokyo, Alcaraz phát biểu rằng Sinner vẫn là đối trọng số một ở mọi sự kiện ATP Tour. Tay vợt Tây Ban Nha nói: "Tôi không nghi ngờ gì Sinner sẽ mạnh mẽ gấp bội sau Mỹ Mở rộng. Anh ấy đã tiến bộ không ngừng suốt hai năm, điều rất ít người làm được. Các trận đấu với anh ấy luôn bổ ích cho tôi".

Ngoài ra, Alcaraz còn khẳng định anh muốn được ngồi chung mâm với những tượng đài của làng quần vợt, dù không đặt mục tiêu cụ thể về số Grand Slam cần đạt được trong sự nghiệp. Với 6 Grand Slam ở tuổi 22, Alcaraz tập trung vào mục tiêu ngắn hạn để duy trì phong độ đỉnh cao và giữ vững vị trí số một ATP.

"Tôi biết mình đã đạt được những thành tựu quan trọng, nhưng tôi không coi đó là điều hiển nhiên và tương lai vẫn là một dấu hỏi. Tôi không nghĩ đến con số 24 Grand Slam của Novak Djokovic hay bất cứ điều gì tương tự. Đây là mùa giải tuyệt vời nhất trong sự nghiệp của tôi, tôi đã chơi thứ quần vợt xuất sắc và cảm thấy mình đã trưởng thành rất nhiều. Tôi muốn tập trung từng ngày một, làm mọi thứ đúng cách để trở thành một phiên bản tốt hơn trên sân lẫn ngoài đời", anh nói.

Hà Phương - Vy Anh