Sinner cùng Alcaraz vào tứ kết Cincinnati Mở rộng

MỹỞ vòng bốn Masters 1000 Cincinnati Mở rộng, Jannik Sinner đánh bại Adrian Mannarino 6-4, 7-6 còn Carlos Alcaraz thắng 6-1, 6-4 trước Luca Nardi.

Trải qua sáu set tại giải, Sinner chưa thua lần nào dù những trận đấu của anh thường xuyên bị gián đoạn. Trong trận gặp Mannarino, Sinner phải chờ gần ba giờ đồng hồ để bước vào set hai do cuộc đấu bị hoãn vì mưa lớn. Trước đó tại vòng ba, màn so tài giữa Sinner và Gabriel Diallo cũng bị làm phiền bởi chuông báo cháy giả.

Sinner đánh thuận tay trong trận gặp Mannarino ở vòng bốn Cincinnati Mở rộng, tại Ohio, Mỹ hôm 13/8. Ảnh: Reuters

Sự cố bên lề không làm ảnh hưởng tới chất lượng lối chơi của Sinner. Điển hình là pha ghi điểm trái tay hảo hạng khi dẫn 4-2 trong set đầu tiên. Thế trận khó khăn hơn cho tay vợt Italy ở set hai khi anh chỉ đạt tỷ lệ giao bóng một trong sân 52%. Tuy nhiên, bản lĩnh của tay vợt số một thế giới được Sinner phát huy trong loạt tie-break và giúp anh thắng 7-4.

Khép lại trận đấu sau một giờ 48 phút, Sinner nối dài mạch thắng trên mặt sân cứng lên con số 24, vượt qua thành tích 23 trận thắng của Novak Djokovic năm 2015 để vươn lên xếp vị trí thứ tám trong danh sách những tay vợt có chuỗi bất bại dài nhất thế kỷ 21. Lần gần nhất Sinner thua trên sân cứng là thất bại trước Alcaraz ở chung kết tại Bắc Kinh năm ngoái.

Trong năm nay, Sinner mới thua ba trong 32 trận. Tay vợt 23 tuổi sẽ chạm mốc 30 trận thắng nếu đánh bại Felix Auger- Aliassime ở tứ kết Cincinnati Mở rộng.

Cũng giành quyền vào vòng đấu cho tám tay vợt mạnh nhất là Alcaraz. Đối đầu Nardi, Alcaraz giành 13/14 điểm đầu tiên rồi kết thúc set một chỉ trong 27 phút. Sự tương phản diễn ra ở set hai khi tay vợt số hai thế giới bị dẫn 2-4. Alcaraz bình tĩnh gỡ hòa và tạo ra bước ngoặt ở game 9. Tại đây, tay vợt Tây Ban Nha thắng sau tám lần đều, còn Nardi mắc lỗi kép trong hai điểm cuối.

Đối thủ tiếp theo của Alcaraz là Andrey Rublev, người hạ Francisco Comesana 6-2, 6-3. Xét thành tích đối đầu, Alcaraz dẫn Rublev 3-1, trong đó có thắng lợi tại vòng bốn Wimbledon hồi tháng trước.

Vy Anh