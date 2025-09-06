Sinner: 'Chung kết sẽ đặc biệt dù tôi và Alcaraz quá hiểu nhau'

MỹTrấn an người hâm mộ về tình trạng sức khỏe sau chiến thắng ở bán kết Mỹ Mở rộng 2025 trước Felix Auger-Aliassime, tay vợt số một thế giới Jannin Sinner tuyên bố trận chung kết gặp Carlos Alcaraz sẽ rất đặc biệt.

Trận bán kết trước Felix Auger-Aliassime diễn ra không mấy dễ dàng với Sinner. Sau khi để thua ở set hai, tay vợt người Italy đã phải xin tạm dừng trận đấu để rời sân nhận điều trị y tế, khi anh chỉ tay vào vùng bụng của mình.

"Tôi cảm thấy hơi co giật sau một cú giao bóng ở game 4-3 trong set hai. Vấn đề ở vùng bụng. Sau khi được điều trị, tôi cảm thấy đỡ hơn rất nhiều", Sinner trấn an trong cuộc phỏng vấn sau trận đấu ngày 6/9. "Đến một thời điểm, tôi không còn cảm thấy gì nữa. Tôi đã giao bóng trở lại với nhịp độ bình thường, nên mọi thứ đều ổn. Không có gì đáng lo".

Jannik Sinner trong trận bán kết với Felix Auger-Aliassime ở Mỹ Mở rộng 2025. Ảnh: Reuters

Dù tốc độ giao bóng của tay vợt số một thế giới giảm rõ rệt trong đầu set ba, anh vẫn duy trì được đẳng cấp để giành chiến thắng sau bốn set, qua đó lần thứ năm liên tiếp lọt vào chung kết Grand Slam. Xét trong Kỷ nguyên Mở, trước Sinner, chỉ Roger Federer, Rafael Nadal và Novak Djokovic làm được điều này và tay vợt Italy trẻ nhất trong nhóm này.

"Thống kê này thật kinh ngạc", Sinner chia sẻ. "Tôi chưa bao giờ nghĩ mình có thể đạt được cột mốc đó khi bắt đầu sự nghiệp chuyên nghiệp, và giờ tôi đã ở đây. Việc lọt vào năm trận chung kết Grand Slam liên tiếp thật sự rất tuyệt. Sự ổn định và khả năng đặt mình vào những giai đoạn cuối của các giải đấu lớn nhất đòi hỏi nỗ lực rất lớn. Nhưng mọi thứ đã qua giờ là quá khứ. Tôi sẽ tập trung cho trận chung kết quan trọng sắp tới".

Tại Arthur Ashe ngày 8/9, đối thủ của nhà ĐKVĐ Mỹ Mở rộng không ai khác là gương mặt quen thuộc Alcaraz, người đang có lợi thế 9-5 trong những lần đối đầu trước đây. Sinner từng có ba cơ hội giành chức vô địch trước tay vợt 22 tuổi ở chung kết Roland Garros nhưng thất bại. Sau đó, anh phục thù thành công trước Alcaraz ở chung kết Wimbledon.

"Đây là một mùa giải tuyệt vời", Sinner nói. "Các giải Grand Slam là những giải đấu quan trọng nhất, và việc lọt vào một trận chung kết khác tại đây, trước đám đông tuyệt vời như thế này, thật sự không gì sánh bằng. Trận hôm nay rất khó khăn nhưng tôi rất vui vì đã vượt qua. Trận chung kết tới sẽ rất đặc biệt cho mà xem, dù tôi và Carlos đã quá hiểu rõ nhau. Tôi yêu những thử thách như thế này. Cậu ấy là người đã đẩy tôi đến giới hạn, giúp tôi trưởng thành hơn. Nhưng đôi khi không đối đầu với Carlos cũng là điều thú vị".

Một trong những chiến thắng của Alcaraz trước Sinner diễn ra ở tứ kết Mỹ Mở rộng 2022 – giải đấu tay vợt Tây Ban Nha đăng quang – trận đấu khi ấy kéo dài hơn năm tiếng, trở thành khởi nguồn cho sự cạnh tranh giữa hai tay vợt đang thống trị làng banh nỉ thế giới.

"Mối duyên đối đầu của chúng tôi bắt đầu từ đây, năm 2022. Giờ, chúng tôi đã là những tay vợt khác biệt, chúng tôi cũng tự tin hơn rất nhiều. Như đã nói, chúng tôi đã đối đầu nhiều lần trong năm nay, nên hiểu rõ nhau và nhiều thứ cũng thay đổi chút ít. Mỗi khi bước ra sân, chúng tôi nhận thức rõ hơn về đối thủ, vì cả hai đều chuẩn bị trận đấu theo các chiến thuật khác biệt", Sinner cho biết.

Sinner (phải) ôm Alcaraz sau chiến thắng ở chung kết Wimbledon 2025, diễn ra ở London, Anh ngày 13/7/2025. Ảnh: Reuters

Nếu đánh bại Sinner ở chung kết, Alcaraz sẽ đòi lại ngôi vị số một thế giới. Từ đầu giải đấu ở New York đến nay, tay vợt người Tây Ban Nha không ngừng cho thấy sự ổn định và tiến bộ ở nhiều khía cạnh. Điều này cũng đã được Sinner chú ý, nhưng anh cũng đã cải thiện bản thân.

"Carlos đã cải thiện rất nhiều ở những cú giao bóng. Tôi nghĩ cậu ấy giao bóng tốt hơn, nhịp nhàng hơn. Trước đây, cậu ấy có phần lên xuống thất thường, nhưng giờ thì ổn định hơn nhiều ở cú này. Còn một số khía cạnh khác Carlos cũng tiến bộ, nhưng khi còn trẻ, chỉ trong một hoặc hai năm, bạn có thể tạo ra sự khác biệt lớn. Tôi cảm thấy mình cũng vậy. Tôi đã cải thiện lối chơi trên lưới, dù chưa đạt đến mức tôi muốn, nhưng tôi và đội ngũ của mình đang cố gắng. Tôi cũng cải thiện khả năng di chuyển và thể lực. Hãy xem ai sẽ chuẩn bị tốt nhất cho trận chung kết", Sinner nhấn mạnh.

Hoàng Thông tổng hợp