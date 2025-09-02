Sinner chỉ thua ba game ở vòng bốn Mỹ Mở rộng

MỹTay vợt số một thế giới Jannik Sinner thắng dễ Alexander Bublik 6-1, 6-1, 6-1 ở vòng bốn Mỹ Mở rộng hôm 1/9.

Sinner áp đảo đến mức Bublik phải nói sau trận rằng đối thủ của anh chơi như "AI". Tay vợt Italy chơi trận đấu gần như hoàn hảo, lấn lướt trong hầu hết các loạt bóng bền nhờ những đường bóng nặng ở cuối sân. Cả trận, Sinner chỉ phải cứu một break-point và tận dụng tám trong 17 cơ hội thắng game đỡ bóng.

Sinner trả giao bóng, ở vòng bốn Mỹ Mở rộng, trên sân Arthur Ashe, New York hôm 1/9. Ảnh:Reuters

Bublik sợ phải đấu bóng bền với Sinner đến mức giao bóng hai không khác là bao so với bóng một, dẫn tới việc mắc 13 lỗi kép. Nhiều lúc, tay vợt Kazakhstan cười bất lực. Mỗi khi có điểm winner, điều không diễn ra thường xuyên, Bublik đều khuấy động khán giả.

Tỷ số 6-1, 6-1, 6-1 phản ánh sự "tàn nhẫn" của Sinner với Bublik. Thậm chí, set ba suýt có tỷ số 6-0 nếu Sinner không bỏ lỡ ba break-point khi dẫn 4-0. Lần thứ hai tại Grand Slam năm nay, Sinner chỉ để đối thủ thắng ba game. Lần trước là tại vòng ba Roland Garros, khi anh hạ Jiri Lehecka 6-0, 6-1, 6-2. Lehecka cũng góp mặt ở tứ kết Mỹ Mở rộng năm nay, đối đầu với Carlos Alcaraz lúc 0h ngày 3/9, giờ Hà Nội.

Trận Sinner - Bublik chỉ dài 81 phút, là trận ngắn thứ nhì ở nội dung đơn nam năm nay. Sinner cho rằng Bublik đã tốn quá nhiều sức trong trận năm set với Tommy Paul ở vòng ba, dẫn đến việc thua nhanh ở vòng bốn.

"Hôm nay, anh ấy đã không giao bóng tốt như thường lệ", Sinner nói về Bublik sau trận. "Tôi đã thắng game đỡ bóng rất sớm ở cả ba set, điều đó mang đến sự tự tin lớn cho tôi trong cả trận".

Lần đầu tiên ở tứ kết Grand Slam, hai tay vợt Italy đối đầu khi Sinner chạm trán hạt giống số 10 Lorenzo Musetti. Musetti cũng đang có phong độ cao khi hạ Jaume Munar 6-3, 6-0, 6-1 ở vòng bốn. "Musetti là một trong những tài năng lớn nhất đất nước tôi", Sinner nói về đối thủ sắp tới. "Nhìn trên góc độ tích cực, Italy chắc chắn sẽ có một đại diện ở bán kết".

Tất cả các trận vòng bốn đơn nam hôm 1/9 đều kết thúc sau ba set. Alex De Minaur thắng Leandro Riedi 6-3, 6-2, 6-1 còn Felix Auger-Aliassime hạ Andrey Rublev 7-5, 6-3, 6-4.

Vy Anh