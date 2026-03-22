Sinner cân bằng kỷ lục của Djokovic

MỹHạ Damir Dzumhur 6-3, 6-3 ở vòng hai Miami Mở rộng, Jannik Sinner cân bằng kỷ lục 24 set thắng liên tiếp ở cấp độ Masters 1000 của Novak Djokovic.

Sinner hiện đang có chuỗi 12 trận thắng liên tiếp tại các giải ATP Masters 1000 sau chức vô địch tại Paris Masters vào tháng 11 và tại Indian Wells tuần trước. Tay vợt Italy thắng toàn bộ 24 set trong 12 trận này. Anh sẽ phá kỷ lục của Djokovic nếu thắng ở set đầu tiên trong trận đấu vòng ba với hạt giống số 30 Corentin Moutet hoặc Tomas Machac.

Sinner đánh trái tay trong trận gặp Dzumhur, trên sân Hard Rock, Miami, Florida, Mỹ hôm 21/3. Ảnh: Reuters

Sáu ngày sau khi giành danh hiệu đầu tiên trong năm 2026 tại BNP Paribas Open ở Indian Wells, Sinner vượt qua Damir Dzumhur với tỷ số 6-3, 6-3 trên sân trung tâm Hard Rock ở Miami. Tay vợt số 2 thế giới hướng tới việc trở thành người đầu tiên hoàn tất cú đúp vô địch tại Indian Wells và Miami kể từ sau Roger Federer năm 2017.

Sinner có 9 cú ace cùng tỷ lệ thắng điểm bóng một 90% để áp đảo tay vợt số 76 thế giới Dzumhur trong lần đầu hai người gặp nhau. Tay vợt Italy cũng chơi rất tốt trên lưới trong chiến thắng kéo dài 71 phút, giành 14/17 điểm khi lên lưới.

"Với tôi, khả năng chuyển đổi trạng thái trong thi đấu là rất quan trọng. Đó là phần mà chúng tôi đã cố gắng cải thiện rất nhiều", Sinner nói sau trận đấu hôm 21/3. "Có lúc tôi mắc một vài lỗi tự đánh hỏng, vì tôi không có nhiều thời gian để thích nghi ở đây. Điều kiện rất khác so với Indian Wells".

Nhiều tay vợt gặp khó khăn trong việc thích nghi với mặt sân cứng nhanh tại Miami, sau khi vừa trải qua tuần đấu trên mặt sân cứng chậm ở Indian Wells. Cũng ở trận ra quân, tay vợt số một thế giới Carlos Alcaraz đã đánh bại tài năng trẻ Joao Fonseca 6-4, 6-4 tại vòng hai, để vào vòng ba gặp Sebastian Korda. Sau trận, sao mai 19 tuổi Fonseca công khai so sánh Alcaraz và Sinner.

"Bạn không bao giờ biết cú đánh tiếp theo của Alcaraz là gì", tay vợt Brazil nói sau trận thua Alcaraz. "Tôi nghĩ Alcaraz có nhiều ‘vũ khí’ hơn Sinner. Sinner giống như robot, đánh bóng cực nặng và làm mọi thứ gần như hoàn hảo. Còn Alcaraz thì làm được tất cả, anh ấy đánh topspin, đè bóng nặng, di chuyển tốt, lên lưới hay. Lối chơi của anh ấy khó đọc hơn Sinner".

Vy Anh