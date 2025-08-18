Sinner bị bỏ rơi ở Mỹ Mở rộng

MỹKhả năng tham dự nội dung đôi nam nữ Mỹ Mở rộng của Jannik Sinner bị đặt dấu hỏi khi người đánh cặp Emma Navarro rút lui.

Thay vì sát cánh cùng Sinner, Navarro đăng ký tranh tài ở sự kiện WTA 500 diễn ra tại Monterrey tuần tới. Lý do khiến tay vợt nữ số 11 thế giới thay đổi kế hoạch là bởi phong độ không tốt gần đây, khi cô hai lần bị loại tại vòng hai và một lần thua ngay vòng đầu tại các giải sân cứng trên đất Mỹ.

Như vậy, Sinner phải tìm đồng đội mới nếu muốn tiếp tục tham dự nội dung đôi nam nữ Mỹ Mở rộng năm nay, sự kiện được tổ chức trong hai ngày 19-20/8. Hạn cuối để tay vợt nam số một thế giới đăng ký người đánh cặp là hôm nay 18/8.

Sinner tại Mỹ Mở rộng 2024 - giải đấu anh đăng quang. Ảnh: Reuters

Sinner nhiều khả năng rút lui, khi anh chỉ có chưa đầy 24 giờ chuẩn bị cho nội dung đôi nam nữ Mỹ Mở rộng, vì phải đấu với Carlos Alcaraz ở chung kết Cincinnati Mở rộng lúc 2h ngày 19/8 giờ Hà Nội.

Tương tự Sinner, đây cũng có thể là phương án được Alcaraz, Iga Swiatek và Elena Rybakina lựa chọn, bởi những tay vợt này đều ghi danh vào bán kết hoặc chung kết Cincinnati Mở rộng. Nếu điều này xảy ra, các tay vợt đánh cặp cùng họ, lần lượt là Emma Raducanu, Casper Ruud và Taylor Fritz sẽ phải bỏ giải.

Ngoài Navarro, một tay vợt Mỹ khác cũng mới thông báo rút lui khỏi nội dung đôi nam nữ Mỹ Mở rộng là Tommy Paul. Tay vợt nam số 16 thế giới mới trở lại sau chấn thương nên muốn dành thêm thời gian phục hồi, thay vì mạo hiểm thi đấu ngay.

Nội dung đôi nam nữ Mỹ Mở rộng 2025 được tổ chức theo thể thức mới, gồm 8 đôi vợt dựa trên bảng thứ bậc đánh đơn của từng cá nhân và 8 đôi nhận suất đặc cách. Tiền thưởng cho hai tay vợt thắng chung kết là 1 triệu USD, còn á quân nhận 400 nghìn USD. Novak Djokovic cũng dự nội dung này, cùng đồng hương Olga Danilovic.

Vy Anh