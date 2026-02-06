Sinner ba năm liền không thay vợt

Nhà tài trợ tung ra nhiều mẫu vợt mới có nhiều cải tiến nhưng Jannik Sinner vẫn trung thành với cây vợt đã sử dụng từ năm 2022.

Sinner sử dụng vợt HEAD TGT 301.4 từ đầu sự nghiệp và sau ba năm, anh vẫn không thay đổi dòng vợt. Theo trang tin Mediaset, Sinner cảm nhận tốt với dòng vợt cũ này, và không muốn làm xáo trộn mọi thứ.

Đầu năm 2026, Sinner sử dụng vợt Speed MP mới của HEAD tại trận giao hữu với Carlos Alcaraz ở Seoul, nhưng sau đó không sử dụng cây vợt này cho chiến dịch Australia Mở rộng. Trong một buổi tập với Taylor Fritz trước giải, Sinner bị nghe thấy nói rằng: "Cây vợt này tệ thật".

Quyết định của Sinner khiến nhà tài trợ ngạc nhiên, còn một số CĐV cho rằng đó có thể là lý do anh không đạt phong độ cao nhất khi đấu Novak Djokovic ở bán kết. Dù vậy, đội ngũ huấn luyện Sinner phản bác, tin rằng vợt không phải yếu tố quyết định thành bại.

Sinner và cây vợt mẫu cũ tại Australia Mở rộng 2026, ở Melbourne tuần qua. Ảnh: Cpro

Sau giải, HEAD phản hồi thắc mắc của người hâm mộ: "Sinner đã tập luyện và thi đấu các trận biểu diễn với cây vợt mới, nhưng vẫn chưa có cơ hội sử dụng nó trong một trận đấu chính thức. Với tư cách là nhà vô địch Australia Mở rộng năm ngoái, anh ấy chủ động gắn bó với cây vợt đã được kiểm chứng để đảm bảo sự ổn định tối đa. Hãy cùng chờ xem tương lai sẽ ra sao".

Sinner được cho là khá mê tín. Anh không muốn thay đổi bất cứ điều gì đã từng giúp bản thân hai năm liền đăng quang tại Melbourne. Mẫu vợt 2022 của anh đã đơợc Head tinh chỉnh đặc biệt về trọng lượng và mức cân bằng. Trong khi đó, mẫu mới của 2026 được làm từ hỗn hợp Carbon-Boron, vật liệu đảm bảo tính ổn định và độ chính xác cao hơn khi tiếp xúc bóng.

Thất bại trong việc bảo vệ danh hiệu Australia Mở rộng nhưng Sinner vẫn đứng thứ hai thế giới. Theo công bố hôm 5/2, tay vợt 24 tuổi sẽ dự Doha Mở rộng trong tháng này. Giải đấu dự kiến có Alcaraz và Novak Djokovic, người vừa đánh bại anh ở Melbourne.

Với việc bỏ lỡ ba tháng ở thời điểm này mùa trước, mọi giải đấu sau Australia Mở rộng đều là cơ hội cho Sinner kiếm điểm và thu hẹp cách biệt với Alcaraz. Tay vợt Tây Ban Nha vừa thông báo không dự Rotterdam Mở rộng và sẽ bị trừ 500 điểm. Alcaraz hiện đang có 13.650 điểm, hơn Sinner 3.350 điểm.

Vy Anh