Sinner ba lần liên tiếp vào chung kết ATP Finals

ItalyHạt giống số hai Jannik Sinner thắng Alex de Minaur 7-5, 6-2 ở bán kết giải đấu cho tám tay vợt hay nhất năm ở Turin, hôm 15/11.

Bên trong sân Inalpi Arena chật kín khán giả, De Minaur khiến 13.000 cổ động viên Italy lặng đi đôi chút khi vươn lên dẫn 0-40 trong game giao bóng đầu tiên của Sinner. Nhưng khi anh không thể tận dụng được cơ hội, Sinner lấy lại bình tĩnh và giữ chắc các game giao bóng. Từ thời điểm đó, tay vợt số 2 thế giới kiên trì chờ đợi những cơ hội.

De Minaur nỗ lực hết mức, bao mọi góc sân và cứu bảy break-point để bám đuổi. Nhưng ở game 5-5, Sinner cuối cùng cũng xuyên thủng khả năng phòng ngự của đối thủ với cú trái tay dọc dây chuẩn xác để bẻ game. Tay vợt Italy thắng 59% điểm từ giao bóng hai của De Minaur trong set đấu có tỷ số 7-5.

Sinner củng cố thế trận ở đầu set hai khi bẻ giao bóng của đối thủ hai lần. Tay vợt chủ nhà, với 32 điểm winner và tỷ lệ giao bóng một vào sân đạt 75%, duy trì nhịp độ thi đấu ổn định để thắng sau 1 giờ 52 phút.

Sinner đánh trái tay trong trận gặp Zverev, tại nhà thi đấu Inalpi Arena, Turin, Italy hôm 12/11. Ảnh: Reuters

Sinner cùng Djokovic năm 2018 là những tay vợt nam duy nhất vào đến trận chung kết ATP Finals mà không mất game giao bóng nào kể từ khi ATP Tour bắt đầu ghi nhận thống kê giao bóng năm 1991. Tay vợt Italy đã giữ thành công toàn bộ 40 game giao bóng trong tuần này.

Sinner không mất game giao bóng nào ở vòng bảng cũng như bán kết. Anh trở thành tay vợt trẻ nhất kể từ Lleyton Hewitt năm 2004 lọt vào ba trận chung kết liên tiếp tại sự kiện cuối mùa danh giá.

"Đây là giải đấu cuối năm và thật tuyệt khi kết thúc mùa giải theo cách này", Sinner nói sau trận. "Trận đấu rất khó, đặc biệt ở đầu set đầu tiên. Ở set hai, tôi cố gắng chơi tấn công hơn và điều đó đã mang lại hiệu quả. Việc vào chung kết ba năm liên tiếp có ý nghĩa rất lớn. Đây là bầu không khí tuyệt vời để tôi thi đấu tennis và khép lại mùa giải đẹp đẽ này".

Sinner đã thắng 30 trận sân trong nhà liên tiếp, trận thua gần nhất là trước Novak Djokovic ở ATP Finals hai năm trước. Kể từ đó, anh giành các danh hiệu trong nhà ở Rotterdam, Turin, Vienna và Paris, và giúp tuyển Italy vô địch Davis Cup hai lần.

Sinner hiện dẫn De Minaur 13-0 về đối đầu, sau khi đánh bại tay vợt 26 tuổi trên đường đến các danh hiệu ở Australia Mở rộng, Bắc Kinh và Vienna mùa này. Hạt giống số hai sẽ hướng tới việc bổ sung thêm danh hiệu khi anh gặp Carlos Alcaraz hoặc Felix Auger-Aliassime trong trận chung kết vào hôm nay 16/11.

Với De Minaur, thất bại này không thể xóa nhòa một năm thi đấu bứt phá. Tay vợt Australia kết thúc mùa giải với thành tích 56-24, lần đầu tiên vượt mốc 50 trận thắng trong một mùa. Danh hiệu duy nhất của De Minaur trong năm 2025 là tại giải ATP 500 ở Washington.

Vy Anh