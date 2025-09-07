Sinner - Alcaraz: Thời tiết quyết định đại chiến?

MỹHai tay vợt hàng đầu thế giới Jannik Sinner và Carlos Alcaraz lần thứ ba liên tiếp chạm trán nhau ở chung kết Grand Slam, tại Mỹ Mở rộng 2025.

*Sinner - Alcaraz: 1h ngày 8/9, giờ Hà Nội.

Phần còn lại của làng quần vợt phải chấp nhận "vai quần chúng" khi Sinner và Alcaraz đang biến mỗi giải đấu thành show diễn dành riêng cho hai người. Tương tự kỷ nguyên "Big 3", sự thống trị của Sinner và Alcaraz vừa định hình hình hài tennis đương đại, vừa làm môn thể thao này trở nên dễ đoán hơn.

Cả hai đều gặp nhau ở chung kết trong năm giải gần nhất họ tham dự, gồm màn so tài tới đây tại Mỹ Mở rộng. Điều này khiến lịch sử Kỷ nguyên Mở sang trang với lần đầu tiên thế giới chứng kiến ba trận chung kết Grand Slam trong năm chỉ là cuộc đọ sức giữa hai tay vợt.

Sinner (trái) và Alcaraz tiếp tục đối đầu ỏ chung kết Mỹ Mở rộng, sau khi mỗi người thắng một trận ở chung kết Roland Garros và Wimbledon. Ảnh: USO

Sự ganh đua giữa Sinner và Alcaraz, vốn đã hấp dẫn ở mức siêu hạng sau Roland Garros, càng gia tăng thêm quyết liệt sau chung kết Wimbledon. Ở đó, Sinner chấm dứt chuỗi năm lần bại trận dưới tay Alcaraz bằng thắng lợi trong bốn set, phế truất ngôi vương Grand Slam sân cỏ của Carlitos kéo dài hai năm. Cuộc cạnh tranh của bộ đôi này có thêm gia vị khó lường tại chung kết Cincinnati Mở rộng khi Sinner phải bỏ cuộc giữa chừng.

Mọi ánh mắt giờ hướng về Mỹ Mở rộng. Một thắng lợi sẽ giúp Sinner củng cố vị thế số một, không chỉ trên bảng thứ bậc thế giới mà còn ở các Grand Slam mùa này với ba danh hiệu. Ngược lại, Alcaraz sẽ cân bằng tỉ số 2-2 về số lần lên ngôi tại major trong năm nay nếu đăng quang, đồng thời tay vợt Tây Ban Nha sẽ lấy luôn vị trí số một thế giới của đại kình địch.

Xét thành tích đối đầu ở những trận chính thức, Alcaraz chiếm ưu thế với chín chiến thắng sau 14 lần đấu Sinner. Tính riêng tại Grand Slam cũng như các trận chung kết, Alcaraz vẫn nhỉnh hơn với tỉ số đối đầu lần lượt là 3-2 và 4-3. Sự tự tin của Alcaraz càng lên cao sau khi hạ đối thủ kỵ rơ Novak Djokovic tại bán kết.

Những điểm tựa trên cùng thể trạng được đánh giá ổn hơn thời điểm này, Alcaraz nắm nhiều lợi thế lớn để lần thứ hai đăng quang Mỹ Mở rộng. Tuy nhiên, một yếu tố có thể xuất hiện làm cuộc chơi trở nên kịch tính hơn, đó là thời tiết. Nếu trời mưa hoặc có sấm chớp như dự báo, sân Arthur Ashe sẽ mở mái che, giống chung kết đơn nữ giữa Aryna Sabalenka và Amanda Anisimova. Điều kiện này được nhìn nhận là có lợi hơn cho Sinner khi môi trường sẽ gần tương đồng với mặt sân cứng trong nhà, vốn là nơi anh mạnh nhất.

Vấn đề của Sinner là sức khỏe. Ở trận thắng Felix Auger-Aliassime tại bán kết, Sinner cần trợ giúp y tế vì đau cơ bụng. Đây không phải thử thách mới với Sinner, khi tay vợt Italy cũng dính chấn thương khuỷu tay trên hành trình đăng quang Wimbledon. Và đến Grand Slam thứ năm liên tiếp, Sinner lại vào chung kết. Ở tuổi 24, Sinner là người trẻ nhất vào chung kết cả bốn Grand Slam trong năm, điều mới chỉ có những huyền thoại như Rod Laver, Roger Federer, Rafael Nadal và Novak Djokovic làm được.

Trong khi hành trang của Sinner là 27 trận thắng liên tiếp tại các giải Grand Slam sân cứng, thì Alcaraz cũng trở thành tay vợt đầu tiên đánh bại Djokovic ở bán kết một giải major sân cứng trong ba set sau Federer năm 2009. Tại Mỹ Mở rộng năm nay, Alcaraz chưa mất set nào. Cột mốc lừng lẫy đang chờ Alcaraz chinh phục nếu tay vợt 22 tuổi hạ Sinner 3-0, bởi trong quá khứ, chưa từng có ai vô địch giải mà không thua set đấu nào.

Vy Anh