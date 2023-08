Sinh viên Việt Nam khám phá văn hóa Mỹ qua trại hè ĐH CityU

Đoàn sinh viên đến từ Trường Đại học Văn Lang và FUNiX đã có chuyến khám phá đất nước và cuộc sống tại Mỹ qua trại hè Summer Camp in Seattle 2023 do ĐH CityU tổ chức.

Diễn ra từ 12/7 đến 5/8, trại hè dành riêng cho sinh viên các đơn vị đối tác của Trường Đại học City University of Seattle (CityU) trên thế giới. Đoàn Việt Nam gồm bốn sinh viên đến từ Trường Đại học Văn Lang và Tổ chức Giáo dục Trực tuyến FUNiX. Cùng với gần 120 bạn trẻ đến từ Mexico, Slovakia, Canada... các bạn đã được trải nghiệm cuộc sống tại Seattle, thành phố được mệnh danh là một trong những nơi đáng sống nhất nước Mỹ do có nền kinh tế năng động, nền văn hóa nhiều màu sắc và vẻ đẹp tự nhiên hiếm có.

Đoàn Việt Nam tham gia trại hè Summer Camp in Seattle gồm bốn sinh viên đến từ Trường Đại học Văn Lang và FUNiX. Ảnh: Trường Đại học Văn Lang

Đại diện FUNiX, Nguyễn Công Trực là học sinh cấp 3 duy nhất trong đoàn. Dù vẫn đang học cấp 3 nhưng nhờ theo học chương trình Software Engineering - Kỹ thuật phần mềm tại FUNiX, Trực được tham dự trại hè với tư cách sinh viên tương lai của CityU. Học FUNiX là cơ hội để một học sinh THPT có thể học và trải nghiệm cuộc sống đại học sớm hơn so với các bạn đồng trang lứa.

Trải qua ba tuần sống và học tập tại Seattle, Trực chia sẻ cậu thích thú nhất với chuyến tham quan trụ sở tập đoàn công nghệ Amazon. Là sinh viên IT, cậu rất ngạc nhiên khi được giới thiệu một kỹ năng mà vị trí nào ở công ty cũng cần là kỹ năng viết tốt, để có thể trình bày ý tưởng, báo cáo... logic, mạch lạc.

Tour tham quan phòng trưng bày cũng khiến chàng sinh viên nhỏ tuổi choáng ngợp trước các sản phẩm công nghệ mới nhất của Amazon, như robot tự động, quả địa cầu điện tử có thể xem những thông tin như động đất, cháy rừng... của Trái Đất cũng như thông tin về các hành tinh khác.

Nguyễn Công Trực trong chuyến tham quan trụ sở tập đoàn công nghệ Amazon. Ảnh: FUNiX

"Chuyến đi này đã tiếp thêm cho mình động lực cố gắng để có thể làm việc trong một công ty như vậy trong tương lai", cậu học trò THPT Chuyên Sư phạm, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội chia sẻ.

Hồ Minh Hoàng, sinh viên năm 2 ngành Ngôn ngữ Anh, thuộc Chương trình đào tạo đặc biệt, Trường Đại học Văn Lang, thì ấn tượng với chuyến thăm bảo tàng Mopop (Museum of Pop Culture) - nơi lưu trữ và bảo tồn các vật thể liên quan đến văn hóa đại chúng (Pop Culture). "Bảo tàng Mopop để lại ấn tượng sâu sắc với mình vì nó là nơi lưu lại hành trình phát triển lịch sử văn hóa đại chúng của nước Mỹ", Hoàng nói thêm.

Chàng trai 20 tuổi cũng thú nhận trại hè đã làm thay đổi cái nhìn của cậu về nước Mỹ. Trước đó, Hoàng tự nhận mình "có một cái nhìn phiến diện" khi chỉ ấn tượng với các tin tức về nước Mỹ quanh các vụ tấn công, phân biệt chủng tộc, người vô gia cư hay sự tiêu xài hoang phí.

"Nơi mình đến là Seattle rất sạch đẹp và hòa nhã, với nhiều cộng đồng chung sống yên bình với nhau", Hoàng chia sẻ.

Trại hè là dịp để các bạn trẻ trải nghiệm nền văn hóa và cuộc sống tại Mỹ. Ảnh: Trường Đại học Văn Lang.

Bên cạnh trải nghiệm văn hóa, sinh viên Việt Nam cũng tham gia các lớp học tiếng Anh do do Viện Đào tạo Ngôn ngữ Washington thuộc đại học CityU chủ trì. Mỗi buổi học xoay quanh một chủ đề về thành phố Seattle, như các địa điểm du lịch, vấn đề vô gia cư, những ngành kinh tế địa phương... Không chỉ thảo luận trong lớp, các bạn cũng được tham quan những địa điểm liên quan ngay trong ngày để có thể quan sát trực tiếp và tìm hiểu sâu hơn về chủ đề đã học.

Nguyễn Ngọc Tường Vy, trại sinh đến từ Trường Đại học Văn Lang cho biết rất thích thú với các hoạt động này. "Em tham dự trại hè với mục đích trau dồi kiến thức và rèn luyện vốn tiếng Anh. Trong chuyến đi, em được tham quan nhiều địa điểm nổi tiếng ở Seattle, trải nghiệm phương tiện công cộng và đi bộ nhiều, đồng thời kết thêm nhiều bạn mới" - Tường Vy chia sẻ.

Thầy Lê Quang Thảo, Phó trưởng bộ môn - Phụ trách Chương trình đào tạo đặc biệt và liên kết quốc tế, khoa Ngoại ngữ, Trường Đại học Văn Lang, người dẫn đoàn sinh viên Việt Nam tham dự trại hè, đánh giá chương trình là một cơ hội tuyệt vời để các bạn trẻ được tìm hiểu về cuộc sống tại Mỹ. Đây cũng là dịp để các em học thêm nhiều kiến thức mới, cải thiện trình độ tiếng Anh và rèn luyện lối sống tự lập. "Chỉ sau ba tuần nhưng các bạn đều đã tự tin, trưởng thành hơn rất nhiều", thầy nhận xét.

Tổ chức Giáo dục trực tuyến FUNiX ký kết hợp tác với City University of Seattle (CityU) vào tháng 8/2021, triển khai chương trình học chuyển tiếp lấy bằng Cử nhân Khoa học ngành Khoa học máy tính ứng dụng (Applied Computer Science, Bachelor of Science). Theo đó, sinh viên được công nhận chuyển đổi tín chỉ FUNiX tương đương gần hai năm đầu và chuyển tiếp học hai năm còn lại tại CityU để lấy bằng tại đây. Bằng cấp của CityU đạt kiểm định vùng của Ủy ban các đại học và cao đẳng miền Tây bắc Mỹ. Tại Việt Nam, trường nằm trong danh sách các trường đại học Mỹ được công nhận bởi Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trường Đại học Văn Lang và City University of Seattle hợp tác đào tạo cấp chứng chỉ TESOL (Teaching English to Speakers of Other Languages) tại Việt Nam từ năm 2019. Chương trình dành cho mọi đối tượng có mong muốn theo học lấy chứng nhận TESOL. Năm 2021, hai trường hợp tác đào tạo chương trình Thạc sĩ Giáo dục – chuyên ngành TESOL. Theo đó, học viên sẽ học 1/3 chương trình thạc sĩ TESOL tại Văn Lang. Sau đó có thể lựa chọn chuyển tiếp toàn bộ tín chỉ sang Seattle và hoàn thành chương trình học.

Vân Nguyễn