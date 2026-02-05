Sinh viên Việt giành giải bạc quốc tế nhờ AI cho người khiếm thính

Vượt hơn 5.000 dự án từ 126 quốc gia, nhóm sinh viên trường Đại học Lạc Hồng giành giải bạc tại UAE với ứng dụng "Your Voice" – cầu nối ngôn ngữ cho người khiếm thính.

Ngày 4/2, Tiến sĩ Nguyễn Vũ Quỳnh, Phó hiệu trưởng trường Đại học Lạc Hồng, cho biết dự án "Your Voice" đạt giải tại cuộc thi Global Best M-Gov Award 2026.

Sự kiện diễn ra trong khuôn khổ Hội nghị Thượng đỉnh Chính phủ Thế giới 2026 tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE). Với thành tích này, nhóm sinh viên khoa Công nghệ thông tin cùng giảng viên hướng dẫn Bùi Xuân Cảnh đã nhận phần thưởng trị giá hơn 600 triệu đồng.

Nhóm sinh viên được giải ở UAE. Ảnh: Thái Hà

"Your Voice" là ứng dụng chuyển đổi ngôn ngữ ký hiệu sang tiếng nói, văn bản và ngược lại. Mục tiêu là hỗ trợ người khiếm thính trong giao tiếp hàng ngày, nhất là khi tiếp cận các dịch vụ công, y tế và tìm kiếm việc làm.

Theo ông Quỳnh, dự án "Your Voice" được Hội đồng giải thưởng đánh giá cao nhờ tính ứng dụng thực tế, đóng góp cho mục tiêu chính phủ số, lấy người dân làm trung tâm và có tính nhân văn sâu sắc.

Phước Tuấn