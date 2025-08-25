Sinh viên Việt giành giải ba Robocon châu Á - Thái Bình Dương

Đại diện Việt Nam thi Robocon châu Á - Thái Bình Dương, đội tuyển LH - UDS của trường Đại học Lạc Hồng đạt giải ba, xếp sau đội Nhật Bản và Hong Kong (Trung Quốc).

Tối 24/8, trường Đại học Lạc Hồng cho biết thông tin trên. Đồng hạng ba với đại diện của Việt Nam là đội chủ nhà Mông Cổ 2. Năm nay cuộc thi có 14 đội tuyển, đến từ 13 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Đội LH-UDS gồm ba thành viên chính là Quốc Thọ, Kỳ Phúc, Huy Hữu, đều là sinh viên khoa Cơ điện - Điện tử của trường Đại học Lạc Hồng.

Hồi tháng 7, nhóm vượt qua 61 đội tuyển, giành giải nhất cuộc thi Robocon toàn quốc ở Ninh Bình. Với chủ đề "Chiến binh bóng rổ", các đội cần thiết kế robot có khả năng di chuyển nhanh, chính xác, đồng thời lập trình chiến thuật, đối kháng thông minh và có khả năng phối hợp linh hoạt, tạo nên những trận đấu hấp dẫn như thực tế.

Nhóm sinh viên trường Đại học Lạc Hồng giành giải ba Robocon châu Á - Thái Bình Dương, tại Mông Cổ, ngày 24/8. Ảnh: Nhà trường cung cấp

Quốc Thọ, sinh viên năm thứ tư, cho biết mặc dù đã bắt tay vào làm robot từ cuối năm 2024, nhưng đội gần như phải làm mới lại từ đầu trong giai đoạn chuẩn bị thi Robocon Châu Á - Thái Bình Dương.

"Từ đề bài cuộc thi năm nay, đội phải cắt, hàn cơ khí và lập trình lại toàn bộ để tạo ra con robot hoạt động ổn định và nhanh nhất", Thọ cho biết.

Theo Kỳ Phúc, sinh viên năm cuối, toàn đội LH - UDS đã "ăn nằm" ở xưởng của trường nhiều tháng liền để chế tạo, lập trình và chạy thử nghiệm. Nhiều khi chỉ một lỗi nhỏ, nhóm cũng phải làm lại từ đầu.

Ngoài ba thành viên chính, đội có sự hỗ trợ của gần 10 thành viên khác, ở nhiều phần việc.

"Người làm cơ khí, người lập trình, bạn khác thì lo hậu cần, người liên hệ đối ngoại để xin tài trợ ...", Huy Hữu kể.

Nhóm thí sinh nhìn nhận đề yêu cầu chế tạo robot chơi bóng rổ, cho phép các đội "kèm cặp" nhau nên điều quan trọng nhất là phần cơ khí phải cứng, ổn định, tiếp theo là cơ chế ném bóng chuẩn xác.

"Để bóng ném được vào rổ, bạn lập trình phải thử nhiều công nghệ khác nhau như ném thẳng, lên cao, dò đường...", Phúc cho hay.

Nhóm sinh viên trường Đại học Lạc Hồng trong giai đoạn chuẩn bị dự thi Robocon Châu Á - Thái Bình Dương. Ảnh: Phước Tuấn

Theo PGS - TS Nguyễn Vũ Quỳnh, Phó hiệu trưởng trường Đại học Lạc Hồng, ngoài việc học, nhà trường luôn khuyến khích sinh viên tham gia các sân chơi học thuật, sáng tạo để có trải nghiệm.

"Từ những cuộc thi như vậy sẽ giúp các em có kiến thức, kinh nghiệm về lập trình để có thể tự chế tạo robot ứng dụng vào cuộc sống cũng như công việc sau này", thầy Quỳnh nhìn nhận.

Từ sân chơi Robocon, sinh viên của trường đã có nhiều sản phẩm khoa học công nghệ, máy móc đạt giải cao ở tỉnh và Trung ương. Nhiều đề án đã được chuyển giao công nghệ cho các doanh nghiệp để đưa vào ứng dụng.

Trường Đại học Lạc Hồng là đội giàu thành tích nhất kể từ khi cuộc thi Robocon được lần đầu tổ chức ở Việt Nam vào năm 2002. Giai đoạn 2010-2014, trường 5 năm liên tiếp vô địch, rồi về nhì năm 2015 trước khi trở lại với ngôi đầu từ năm 2016 đến 2019. Trong những lần đại diện Việt Nam thi đấu ở sân chơi châu Á - Thái Bình Dương, trường từng ba lần vô địch vào năm 2014, 2017, 2018.

Phước Tuấn