Sinh viên Việt 'còn khoảng cách xa' về ứng dụng thực tiễn

Sinh viên Việt Nam còn khoảng cách xa so với bạn bè ở những nước như Nhật Bản trong việc đưa lý thuyết hàn lâm vào giải quyết bài toán thực tiễn, theo GS Chử Đức Trình.

GS.TS Chử Đức Trình, Hiệu trưởng trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội, nhận định như trên bên lề lễ trao giải cuộc thi Lập trình quốc tế Naprock (Naprock Procon) lần thứ 17, ngày 9/3.

Năm nay, cuộc thi lần đầu diễn ra tại Việt Nam, thu hút 114 sinh viên thuộc 36 đội tuyển. Ngoài Việt Nam còn có đoàn Nhật Bản, Thái Lan và Mông Cổ.

Naprock Procon mang tính thực chiến cao, gồm hai hạng mục: Thi đấu lập trình (hướng giải quyết vấn đề cụ thể) và Phần mềm sáng tạo theo chủ đề (vận dụng linh hoạt các công nghệ xử lý thông tin tiên tiến để giải quyết vấn đề của cuộc sống).

Việt Nam có 15 đội, trong đó đội từ trường Đại học Công nghệ đạt giải ba hạng mục Phần mềm sáng tạo. Những giải thưởng cao nhất ở cả hai hạng mục thuộc về các đội của Nhật Bản.

Đánh giá giải ba là thành tích tương đối tốt, song ông Trình cho rằng kết quả này phần nào phản ánh sinh viên Việt Nam còn khoảng cách khá xa so với những nước đi đầu như Nhật Bản trong việc đưa kiến thức lý thuyết hàn lâm vào giải quyết các bài toán thực tiễn.

"Kiến thức hàn lâm rất quan trọng. Sinh viên thể hiện việc giỏi kiến thức qua điểm số cũng tốt. Nhưng quan trọng hơn là phải gắn được cái giỏi đó với thực tế, với công ăn việc làm sau này", ông Trình nói. "Chúng ta cần bù đắp điều đó trong thời gian tới".

GS Chử Đức Trình phát biểu tại lễ trao giải cuộc thi Naprock Procon ngày 9/3. Ảnh: Dương Tâm

Hiệu trưởng trường Đại học Công nghệ cho rằng để tăng khả năng thực chiến của sinh viên, một trường đại học hay một chương trình đào tạo không thể giải quyết được mà toàn ngành giáo dục phải xây dựng được hệ thống chương trình với các chuẩn cụ thể. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã và đang làm điều này để nâng chất lượng đào tạo các ngành STEM.

Việc đưa các cuộc thi quốc tế về Việt Nam để nhiều sinh viên có điều kiện tham gia hơn cũng là cách để nâng cao chất lượng. Ông đánh giá trong ngắn hạn, các cuộc thi như Naprock Procon giúp sinh viên va chạm, biết được cách bạn bè thế giới đang ứng dụng giải các bài toán thực tế ra sao, nhìn ra được điểm mạnh - điểm yếu để cải thiện và phát huy.

Dài hơn, các cơ sở đào tạo nắm bắt được những yêu cầu trong thiết kế chương trình, bài giảng, để giúp sinh viên nắm vững kiến thức, kỹ năng, biết ứng dụng và đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Ba sinh viên trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội giành giải ba ở cuộc thi. Ảnh: Dương Tâm

Dương Tâm