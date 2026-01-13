Sinh viên UFM tìm hiểu 'mục đích tồn tại' với lãnh đạo Ajinomoto Việt Nam

Tổng giám đốc Ajinomoto Việt Nam khuyên sinh viên UFM cần xác định điểm mạnh và giá trị của bản thân để tìm ra "mục đích tồn tại" cho cuộc sống và công việc.

Bên cạnh đó, ông Tsutomu Nara cũng nhắn nhủ sinh viên nên lựa chọn môi trường làm việc có thể gắn bó và phát triển lâu dài; luôn suy nghĩ về giá trị mình tạo ra cho gia đình, cộng đồng, xã hội.

Buổi giao lưu giữa ông Tsutomu Nara - Tổng giám đốc Công ty Ajinomoto Việt Nam và 800 sinh viên trường đại học Tài chính - Marketing TP HCM (UFM) diễn ra đúng Ngày Truyền thống Học sinh, Sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam 9/1. Chương trình nhằm giúp sinh viên hiểu thêm về hoạt động kinh doanh, phát triển bền vững của một doanh nghiệp, đồng thời lắng nghe những chia sẻ thực tế từ những người thành công về định hướng nghề nghiệp và "mục đích tồn tại" của mỗi cá nhân.

Quang cảnh buổi giao lưu giữa 800 sinh viên UFM và lãnh đạo công ty Ajinomoto Việt Nam. Ảnh: Hữu Hạnh

Ông Tsutomu Nara bắt đầu buổi giao lưu bằng cách chia sẻ câu chuyện cá nhân về hành trình làm việc của mình. Gia nhập Tập đoàn Ajinomoto từ năm 1992, ông có 34 năm công tác tại nhiều quốc gia như Nhật Bản, Trung Quốc, Peru, Indonesia, Philippines và Việt Nam. Theo ông, mỗi quốc gia mang lại những trải nghiệm khác nhau về con người, văn hóa và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

Theo Tổng giám đốc Ajinomoto Việt Nam, một tổ chức chỉ thực sự phát triển bền vững khi trả lời được câu hỏi: doanh nghiệp tồn tại để làm gì và có thể đóng góp gì cho xã hội. Từ cách tiếp cận này, Ajinomoto Việt Nam đã công bố "mục đích tồn tại" từ năm 2023: "Góp phần mang đến sức khỏe và hạnh phúc cho người dân và xã hội Việt Nam thông qua việc cung cấp những sản phẩm chất lượng và sáng kiến có giá trị, dựa trên nền tảng khoa học về axit amin (AminoScience)".

"Mục đích tồn tại" được xem là lý do doanh nghiệp hoạt động tại Việt Nam, chuyển từ cách tiếp cận lấy doanh nghiệp làm trung tâm sang lấy xã hội làm trung tâm, từ câu hỏi "công ty muốn trở thành như thế nào" sang "công ty đóng góp gì cho xã hội".

Ông Tsutomu Nara cho biết Ajinomoto Việt Nam đang áp dụng phương thức "quản lý dựa trên mục đích tồn tại", trong đó con người được xác định là yếu tố then chốt để xây dựng một tổ chức vững mạnh. Công ty lan tỏa mục đích này đến toàn bộ nhân viên, giúp mỗi cá nhân hiểu rõ và đồng cảm với định hướng chung của tổ chức.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp khuyến khích và hỗ trợ nhân viên xác định "mục đích tồn tại" của chính bản thân, tìm ra điểm giao thoa với mục tiêu của công ty. Theo vị doanh nhân, khi người lao động cảm thấy công việc của mình có ý nghĩa đối với xã hội và phù hợp với mục đích sống cá nhân, họ sẽ làm việc với nhiều đam mê, sáng tạo hơn và gắn bó lâu dài với doanh nghiệp.

Ông Tsutomu Nara chia sẻ về bài học trong 34 năm làm việc ở 6 quốc gia. Ảnh: Hữu Hạnh

Một nội dung trọng tâm khác được chia sẻ tại chương trình là hoạt động tạo lập giá trị chung của Tập đoàn Ajinomoto (Ajinomoto Group Creating Shared Value - ASV). Theo ông Tsutomu Nara, ASV là nguyên tắc kinh doanh nhằm đồng thời tạo ra giá trị kinh tế và giá trị xã hội thông qua các hoạt động cốt lõi của doanh nghiệp. Tại Ajinomoto Việt Nam, hoạt động tạo lập giá trị chung không đơn thuần là một khái niệm quản lý, mà là một niềm tin xuyên suốt, bắt nguồn từ khát vọng đóng góp cho sức khỏe và hạnh phúc của người dân và xã hội Việt Nam. Doanh nghiệp triển khai ASV theo ba hướng chính. Thứ nhất, tái định vị sản phẩm và thị trường thông qua phát triển các sản phẩm đáp ứng nhu cầu xã hội về sức khỏe và dinh dưỡng. Đặc biệt, trong năm nay, Ajinomoto Việt Nam đã giới thiệu KetoVie, một sản phẩm dinh dưỡng y học hỗ trợ bệnh nhân động kinh kháng trị thông qua chế độ ăn keto với sự giám sát của nhân viên y tế.

Thứ hai, cải thiện năng suất trong chuỗi giá trị bằng việc không ngừng cải tiến hiệu quả sản xuất song song với việc giảm thiểu tác động đến môi trường, thông qua các sáng kiến như vận hành hệ thống lò hơi sinh học nhằm giảm phát thải CO2, hay triển khai Dự án khoai mì bền vững, góp phần nâng cao năng suất cây khoai mì và thu nhập cho người nông dân.

Thứ ba, phát triển cộng đồng địa phương, dựa trên hợp tác chặt chẽ với các cộng đồng địa phương, đối tác và cơ quan nhà nước thông qua những sáng kiến như Dự án Bữa ăn học đường, Chương trình Dinh dưỡng bà mẹ và trẻ em, và Chương trình Sức khỏe gia đình Việt với phần mềm Thực đơn cá nhân hóa sắp được triển khai, nhằm đóng góp cho dinh dưỡng, sức khỏe và sự phát triển bền vững của cộng đồng.

"Những hoạt động này thể hiện cam kết mạnh mẽ của Ajinomoto Việt Nam đối với phát triển bền vững, bởi chúng tôi tin rằng không một doanh nghiệp nào có thể phát triển một cách độc lập, mà cần song hành cùng sự phát triển của cộng đồng và toàn xã hội", ông Nara nhấn mạnh.

Tổng giám đốc Ajinomoto Việt Nam giải đáp các câu hỏi của sinh viên. Ảnh: Hữu Hạnh

Chương trình giao lưu là một hoạt động góp phần kết nối doanh nghiệp với nhà trường, đồng thời giúp sinh viên có thêm góc nhìn thực tế về nghề nghiệp, phát triển bền vững và vai trò xã hội của doanh nghiệp.

Kim Kim