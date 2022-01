Sinh viên Trung Quốc thấy 'như bị virus vây quanh' ở Mỹ

Cheng Yufei, du học sinh tại Mỹ, cho biết dịch bệnh bùng phát nghiêm trọng khiến cô cảm thấy như bị “vây quanh” bởi virus chủng mới.

Biến chủng Omicron đã đẩy số ca nhiễm ở Mỹ lên mức cao kỷ lục trong những ngày qua. Theo thống kê từ Đại học Johns Hopkins, chỉ trong vòng một tuần tính đến 10/1, số ca mắc Covid được xác nhận trung bình mỗi ngày tại Mỹ là 714.000 ca, tăng 74,3% so với tuần trước đó. Riêng ngày 10/1, nước này ghi nhận 1,13 triệu ca mới. Mỹ trở thành quốc gia có số ca mắc Covid hàng ngày cao nhất thế giới hiện nay.

Theo Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC), biến chủng Omicron chiếm đến 95% các trường hợp nhiễm virus mới. New York trở thành một trong những "tâm chấn", xếp thứ ba về số ca nhiễm hàng ngày ở Mỹ.

Bản đồ biểu thị số ca nhiễm Covid trung bình mỗi ngày theo bang trong tuần 3-10/1 tại Mỹ. Ảnh: Nytimes

Cheng Yufei, du học sinh Trung Quốc tại New York, chia sẻ với tờ Red Star News (Trung Quốc) rằng, gần đây Mỹ đã "thất thủ" trước biến chủng mới và dịch bệnh ngày càng trở nên nghiêm trọng. "Mỗi ngày xung quanh tôi đều có người dương tính. Tôi cũng bị nhiễm bệnh. Bạn bè ở cạnh tôi dù nhiễm cũng không dám báo cho gia đình biết sớm. Vì họ sợ sẽ làm cha mẹ lo lắng", Cheng nói. Không chỉ Cheng, nhiều sinh viên Trung Quốc lo ngại bởi họ luôn cảm thấy mình bị "bao vây" bởi virus. "Nếu bên cạnh bạn không có ai nhiễm bệnh, chỉ có thể là bạn không có bạn bè", Cheng nói.

Cheng Yufei thông tin thêm về quá trình nhiễm bệnh của mình: "Ngày 21/12 năm ngoái, tôi đi chơi cùng bạn. Bạn tôi có triệu chứng khó chịu ở cổ họng, nhưng không nghĩ mình đã nhiễm. Tôi cũng chủ quan cho rằng đó là cơn đau họng bình thường do trời lạnh, và chúng tôi đi xem phim, mua sắm, ăn uống cùng nhau". Hai ngày sau, Cheng bắt đầu xuất hiện các triệu chứng đau họng và nhận ra mọi chuyện không còn đơn giản. Ngày 27/12, cô nhận kết quả xét nghiệm dương tính Covid do chủng mới Omicron và nhanh chóng tự cách ly tại nhà.

Sinh viên tại Đại học Syracuse, New York, hồi tháng ba 2020. Ảnh: Reuters

Trong những ngày qua, nhiều du học sinh Trung Quốc ở New York chia sẻ trạng thái nhiễm Covid của họ lên các trang mạng xã hội. Cheng Yufei cũng làm như vậy. Cheng nói, sau khi nhận được kết quả dương tính, sẽ không có bất kỳ nhân viên y tế nào gọi điện hướng dẫn về việc tự cách ly hay dùng thuốc chữa trị, vì số ca quá tải. Cô đã tham khảo kinh nghiệm từ những người bạn học Y, mạng Internet và những người từng bị nhiễm. Sau đó, mọi việc phụ thuộc vào sức đề kháng của mỗi người. "May mắn thay, có lẽ do tôi đã tiêm đủ bốn mũi vaccine nên các triệu chứng rất nhẹ, tôi chỉ bị cảm và đau họng, không bị mất khứu giác nên vẫn ổn", Cheng nói.

Gu Jie, sinh viên Trung Quốc khác đang học tập tại New York, chia sẻ: "Omicron thực sự rất dễ lây lan, nhưng nếu đã tiêm đủ vaccine thì các triệu chứng bệnh sẽ nhẹ hơn". Cô cho rằng, Omicron đã làm cho người Mỹ trở nên cẩn trọng, nhưng họ cũng không quá hoảng sợ vì vẫn nghĩ đây là loại virus thông thường. "Bây giờ New York đang bùng dịch nặng và hệ thống y tế quá tải. Tất cả các điểm xét nghiệm Covid đều kín chỗ, muốn đến lượt phải xếp hàng ít nhất một giờ", Gu nói.

Hiện nay, du học sinh tại New York đã nhận được thông báo từ các trường về việc học trực tuyến và có thể thời gian sẽ kéo dài. Trong khi đó, ngày 4/1, Trung Quốc thông báo ngừng khai thác một số chuyến bay từ Mỹ do lo ngại sự lây lan của biến chủng mới. Điều này gây trở ngại cho việc đi lại của khách du lịch và du học sinh dịp Tết Nguyên đán 2022. Trước tình hình này, nhiều sinh viên Trung Quốc đã hủy kế hoạch về nước vào dịp Tết Nguyên đán, thậm chí là cả kỳ nghỉ hè.

Phương Uyên (Theo Sina)