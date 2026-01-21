Sinh viên trình bày đồ án game trước chủ tịch VNG

TP HCMSau 5 tháng học nghề ở doanh nghiệp, sinh viên trường Đại học Công nghệ Thông tin báo cáo đồ án lập trình game trước chủ tịch VNG Lê Hồng Minh, nhận phản hồi tích cực.

Chiều 21/1, 51 sinh viên năm thứ ba, tư của trường Đại học Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia TP HCM, có mặt sớm tại "đại bản doanh" Tập đoàn VNG, chuẩn bị cho buổi trình bày đồ án kết thúc môn Phát triển kỹ năng lập trình game ứng dụng trong thực tế. Một số em bận rộn tập dượt, kiểm tra bản trình chiếu lần cuối.

"Em không nghĩ một ngày được học trực tiếp và trình bày đồ án kết thúc môn với người đứng đầu doanh nghiệp lớn", Cao Quân, sinh viên năm thứ ba, chia sẻ.

Quân cho biết sự khác biệt từ không gian, âm thanh, ánh sáng phòng học đến cách sắp xếp chỗ ngồi so với lớp học thông thường, khiến em vừa hứng thú, vừa hồi hộp.

Nhóm sinh viên trường Đại học Công nghệ Thông tin trình bày đồ án môn học tại doanh nghiệp, chiều 21/10. Ảnh: UIT

Đây là những sinh viên đầu tiên tham gia mô hình đào tạo "đưa giảng đường vào doanh nghiệp" của Đại học Quốc gia TP HCM. Các em được tiếp cận môi trường làm việc thực tế, quy trình triển khai dự án và phương pháp phối hợp nhóm trong phát triển game theo chuẩn doanh nghiệp.

Ba tựa game xuất sắc được trình bày với Chủ tịch VNG Lê Hồng Minh và PGS.TS Nguyễn Tấn Trần Minh Khang - Phó hiệu trưởng phụ trách nhà trường cùng các trưởng bộ phận, giảng viên của hai đơn vị.

Các nhóm tự tin trình bày sản phẩm, giải thích ý tưởng, quá trình lập trình, xây dựng nhân vật, hiệu ứng đến những bài học về công nghệ, trải nghiệm người dùng....

"Chúng em được tiếc xúc với quy trình xây dựng game bài bản, thực tế. Có nhiều kinh nghiệm thực chiến mà chỉ ở đây chúng em mới được chia sẻ", Phú Quý, sinh viên năm thứ ba, nói.

Quan sát phần trình bày của sinh viên, ông Lê Hồng Minh nhìn nhận các em có nhiều góc nhìn sáng tạo, khác biệt và dám thử sức.

Bất ngờ, ông hỏi có nhóm nào muốn tiến đến bước phát hành và kiếm tiền từ những tựa game vừa phát triển hay không. Nhiều nhóm hào hứng giơ tay. Ông tiếp tục: "Vậy muốn kiếm tiền, các em phải trả giá những gì?". Một em cho biết phải đánh đổi sức lao động, đầu tư chất xám và học tập tốt. Bổ sung, một nữ sinh nhìn nhận quan trọng là sự bền bỉ, trải qua 5-7 sản phẩm thất bại mới có một game thành công.

Ông Minh quan niệm đào tạo không chỉ là truyền đạt kiến thức, mà còn phải gắn với đầu ra và sự phát triển dài hạn của ngành. Doanh nghiệp sẽ mở rộng mô hình, từng bước xây dựng nền tảng hỗ trợ sinh viên đi từ sản phẩm hoàn đến thương mại hóa với kỳ vọng thúc đẩy ngành công nghiệp sáng tạo game ở TP HCM.

Ông Lê Hồng Minh chia sẻ về sản phẩm do sinh viên phát triển. Ảnh: Diễm Phạm

Thạc sĩ Đặng Việt Dũng, giảng viên khoa Công nghệ phần mềm, cho biết môn học này có 4 tín chỉ với giáo trình được doanh nghiệp và nhà trường cùng xây dựng. Điểm số của sinh viên cũng do cả hai chấm.

"Môn học này đặt các em vào bối cảnh dự án, quy trình, tiêu chuẩn sản phẩm thật, như nhân viên thực thụ. Đây là cơ hội không dễ gì có được", thạc sĩ Dũng nói.

Theo PGS.TS Khang, lớp học ở trường có nhiều nhất 1-3 giảng viên. Nhưng lớp này có đến 22 "mentor" (người hướng dẫn) từ doanh nghiệp và hai giảng viên cho 51 em. Ông đánh giá đây là con số rất ấn tượng. Nhà trường kỳ vọng có thể mở rộng mô hình này với nhiều môn học hoặc các ngành khác.

Đồng hành cùng sinh viên xuyên suốt chương trình, ông Nguyễn Vũ Tiến, Giám đốc phát triển game của VNG, bất ngờ khi nhìn thấy những tựa game hoàn chỉnh của các em. Ông cho hay ban đầu không kỳ vọng nhiều bởi sinh viên chưa từng làm game và phải phân tán thời gian cho nhiều môn học khác. Nhưng các bạn tiếp thu nhanh, tạo ra sản phẩm hoàn chỉnh và có tiềm năng phát hành ra thị trường nếu tiếp tục phát triển.

Sinh viên được học và thực hành theo từng nhóm với người hướng dẫn từ doanh nghiệp. Ảnh: UIT

Lệ Nguyễn