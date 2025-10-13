Sinh viên trải nghiệm eSports, công nghệ và âm nhạc tại NSOC 2025

Hơn 8.000 sinh viên tham gia chương trình NSOC Unitour tại trường Đại học Xây dựng Hà Nội, ngày 4/10, khuyến khích giải trí, học tập lành mạnh thông qua eSports, công nghệ và âm nhạc.

Sự kiện thuộc khuôn khổ Giải thể thao điện tử sinh viên toàn quốc - National Student Open Cup (NSOC) do Ocean Entertainment Group (OEG) tổ chức. Sự kiện đánh dấu điểm dừng đầu tiên trong hành trình NSOC Unitour - Kết nối eSports học đường tại các trường đại học trên cả nước.

Không chỉ là hoạt động thi đấu thể thao điện tử, NSOC Unitour được thiết kế như một ngày hội kết hợp giữa eSports, công nghệ, cosplay và âm nhạc. Sinh viên được trải nghiệm thi đấu vòng loại bộ môn Đấu Trường Chân Lý, tham gia các hoạt động tương tác, trò chơi và chương trình giao lưu cùng khách mời trong lĩnh vực công nghệ, giải trí.

Sinh viên tham gia các hoạt động mini game nhận thưởng tại các gian hàng của Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB). Ảnh: NSOC 2025

Bên cạnh đó, chương trình còn có talkshow "Bình dân học AI - Học tập suốt đời & Bắt nhịp xu thế - Định hình sự nghiệp trong thời đại số", quy tụ các diễn giả như Bùi Anh Tuấn - CEO Ocean Entertainment Group, Phạm Văn Thành - Chủ tịch Trung ương Hội Thanh niên Khuyết tật Việt Nam, Ủy viên Ban chấp hành Hội Thể thao điện tử giải trí Việt Nam, chuyên gia an ninh mạng Hiếu PC (Founder Chống Lừa Đảo), Liêu Thủy Tiên - sáng lập Harmonia Entertainment và Ngô Việt Hưng - CEO Beat Network. Các khách mời trao đổi về cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực công nghệ, chuyển đổi số và định hướng phát triển năng lực sáng tạo cho sinh viên.

Sinh viên trải nghiệm tựa game Crossfire: Legends của Nhà phát hành VNGGames. Ảnh: NSOC 2025

Song song với hoạt động chuyên đề, sinh viên còn tham gia cuộc thi Cosplay Contest Road To NSOC và thưởng thức mini concert với sự góp mặt của các nghệ sĩ trẻ như Tiên Tiên, Ánh Sáng Aza, rapper Wxrdie, KayC, DJ Huy OEG, DJ Teddy Doox, DJ DSmall, MC Kevin...Sân khấu được thiết kế ngoài trời, tạo không gian mở để sinh viên giao lưu, kết nối sau giờ học.

Ông Bùi Anh Tuấn, CEO Ocean Entertainment Group, đại diện ban tổ chức, cho biết mong muốn eSports không chỉ là bộ môn thi đấu mà còn trở thành một phần trong đời sống sáng tạo của sinh viên. Thông qua hoạt động kết hợp giữa công nghệ, âm nhạc và trò chơi, sinh viên có thể học hỏi kỹ năng, giao lưu và phát triển cộng đồng game thủ văn minh.

Sinh viên xếp hàng chơi game ở khu vực của nhãn hàng Wake-up 247. Ảnh: NSOC 2025

Sau điểm đến đầu tiên tại trường Đại học Xây dựng Hà Nội, hành trình NSOC Unitour 2025 tiếp tục triển khai tại 5 trường đại học khác ở Hà Nội và TP HCM. Mỗi điểm dừng mang đến các hoạt động trải nghiệm eSports, công nghệ và sáng tạo số dành riêng cho sinh viên.

NSOC 2025 là giải thể thao điện tử dành cho sinh viên Việt Nam, tổng quy mô hơn 10 tỷ đồng, riêng giải thưởng 2 tỷ đồng. Giải đấu bao gồm hai tựa game Valorant và Đấu Trường Chân Lý, dự kiến chung kết quốc gia diễn ra vào cuối tháng 11 tại Hà Nội. Chương trình tổ chức bởi OEG, phối hợp cùng Beat Network, dưới sự chỉ đạo của Ủy ban Olympic Việt Nam.

Giải đấu nhận được sự đồng hành của Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) - đơn vị đồng hành kim cương; nhãn hàng Wake-up 247 - đơn vị đồng hành vàng; trò chơi điện tử Crossfire: Legends do VNGGames phát hành, cùng các đơn vị đồng hành chiến lược, truyền thông và địa điểm.

Lan Anh