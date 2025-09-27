Sinh viên tối ưu chi tiêu qua bữa ăn hàng ngày

Hạ Nhi (sinh viên năm cuối, TP HCM) sử dụng chương trình tích điểm, đặt đơn theo nhóm và chọn khung giờ nhiều ưu đãi để tối ưu chi phí khi đặt đồ ăn.

Trong nhịp sống bận rộn, nhiều sinh viên biến thói quen ăn uống thành một phần của chiến lược chi tiêu thông minh. Từ việc chọn khung giờ đặt món, ưu tiên quán uy tín đến gom đơn cùng bạn bè, các chi tiết nhỏ đều được tính toán để mỗi trải nghiệm ăn uống đảm bảo chất lượng, hợp túi tiền, nhiều tiện ích.

Hạ Nhi, sinh viên năm cuối (TP HCM) cho biết có những ngày, lịch học kín từ sáng đến tối khiến việc lo bữa ăn trở thành một bài toán khó. Nhiều bữa của cô chỉ gói gọn trong tô mì úp vội. "Năm 2-3, tôi còn có thời gian ra quán ngồi ăn hoặc cùng bạn cùng phòng nấu nướng đổi vị, bước sang năm cuối, nhịp sống thay đổi nhiều. Tôi bận rộn hơn, ăn ngoài nhiều hơn và buộc phải tính toán chi tiêu kỹ lưỡng", Nhi nói.

Nhi bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn về cách tối ưu thói quen ăn uống hàng ngày. Cô sinh viên dần xây dựng cho mình một "chiến lược đặt đồ ăn qua ứng dụng" để đảm bảo dinh dưỡng, tối ưu chi phí. "Thay vì đặt món ngẫu nhiên, mình cân nhắc đến các tiêu chí như quán có đánh giá cao, thực đơn đa dạng, nhiều mã ưu đãi và tính năng tiện lợi", Hạ Nhi chia sẻ.

Dù đã xác định rõ các tiêu chí, Nhi vẫn chưa thật sự áp dụng thường xuyên vào thói quen đặt đồ ăn hàng ngày. Cho đến khi một lần được bạn cùng phòng "khao" bữa ăn miễn phí nhờ đổi điểm thưởng của Grab, cô mới chú ý hơn đến chương trình tích điểm. Từ đó, Nhi rút ra ba bí quyết riêng để biến chuyện ăn uống thành chiến lược chi tiêu khéo léo.

Nhi trong một lần đặt đơn pizza cùng nhóm bạn. Ảnh: NVCC

Đầu tiên, cô ưu tiên đặt bữa sáng vào khung giờ vàng 7-9h sáng vì vừa khớp lịch học, vừa được tích thêm 50 điểm của Grab. Bên cạnh đó, Nhi tận dụng tính năng "Đặt đơn nhóm". Vào bữa trưa hay bữa xế khi ăn cùng nhóm bạn, cô hay làm trưởng nhóm và mời mọi người vào đơn để chia phí ship. Nhờ làm trưởng nhóm, cô tích được thêm 200 điểm thưởng. Ngoài tiết kiệm, tính năng này còn giúp gom đơn nhanh, chỉ với mã QR hoặc đường dẫn gửi vào nhóm chat.

Nhi thường xuyên tạo đơn nhóm và gửi cho các bạn cùng order để tích thêm điểm thưởng. Ảnh: NVCC

Bí quyết cuối cùng của Hạ Nhi là bộ sưu tập "Quán ngon đặc tuyển" trên GrabFood. Cô thường đặt đơn từ bộ sưu tập này vì các quán đều được app chọn lọc, có đánh giá sao cao và thực đơn đa dạng. Đặc biệt, Nhi còn có thể tích thêm 50 điểm thưởng sau mỗi lần đặt đơn.

Sau thời gian chăm chỉ tích điểm, Nhi có thể đổi điểm cho một ly trà sữa hoặc bữa ăn nhẹ miễn phí. Theo Nhi, điều này vừa hợp lý với chi tiêu, lại khiến việc ăn uống hàng ngày thú vị hơn.

Tuấn thường xuyên đổi điểm thưởng để được giảm giá trực tiếp vào các đơn cà phê đặt qua GrabFood. Ảnh: NVCC

Không riêng Nhi, Minh Tuấn (sinh viên năm nhất tại Hà Nội) cũng có chiến lược riêng. Vừa rời nhà ra thành phố, Tuấn chưa quen tự nấu nên chọn cách đặt đồ ăn online. "Mình thường gom đơn với bạn cùng phòng để chia phí ship, lại săn được nhiều mã giảm giá cho sinh viên. Nhờ vậy, chi phí ăn uống giảm được khoảng 20-30% so với ăn lẻ ngoài quán", Tuấn nói.

Với nam sinh viên, việc đặt đồ ăn qua app không chỉ là tiện lợi, mà còn giúp cậu dần quản lý tốt hơn khoản chi tiêu mỗi tháng khi sống xa nhà.

Báo cáo đăng trên ChannelX gần đây chỉ ra 67% Gen Z đánh giá cao việc được giảm giá thông qua các chương trình khách hàng thân thiết. Khảo sát Marriott Bonvoy tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương cho thấy 60% người trẻ mong muốn dùng điểm thưởng để đổi lấy những trải nghiệm đặc biệt, thay vì chỉ ưu đãi về giá.

Theo xu hướng này, nhiều sinh viên có sự linh hoạt và chủ động khi giải quyết vấn đề trong cuộc sống, tận dụng việc đặt đồ ăn để biến nó thành một chiến lược chi tiêu hợp lý thông qua các ứng dụng công nghệ, ưu đãi và chương trình tích điểm.

Thái Anh