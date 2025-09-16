Sinh viên Timor Leste biểu tình phản đối mua xe công cho nghị sĩ

Hàng nghìn sinh viên Timor Leste xuống đường biểu tình phản đối kế hoạch mua xe công cho các nghị sĩ, buộc cảnh sát bắn hơi cay để giải tán đám đông.

Hơn 2.000 người, chủ yếu là sinh viên từ nhiều trường đại học ở thủ đô Dili, hôm nay tập trung gần tòa nhà quốc hội để phản đối kế hoạch mua sắm xe công vụ cho 65 nghị sĩ. Theo kế hoạch, mỗi nghị sĩ sẽ được mua một chiếc SUV mới.

Biểu tình ban đầu diễn ra ôn hòa, nhưng một số người tham gia sau đó ném đá về phía cảnh sát, buộc lực lượng hành pháp phải bắn hơi cay để giải tán đám đông.

Sinh viên biểu tình trên đường phố thủ đô Dili, Timor Leste ngày 15/9 để phản đối kế hoạch mua xe cho nghị sĩ. Ảnh: AFP

Đây là ngày thứ hai liên tiếp biểu tình diễn ra ở Timor Leste, sau cuộc tuần hành với sự tham gia của hơn 1.000 người hôm qua. Người biểu tình đã ném đá vào tòa nhà quốc hội, khiến vài chiếc ôtô bị hư hại. Cảnh sát cũng đã phải bắn hơi cay vào đám đông, khiến ít nhất 4 người bị thương.

Một số đảng của Timor Leste sau đó tuyên bố sẽ đề nghị quốc hội hủy kế hoạch mua xe công cho các nghị sĩ. Những đảng này trước đó đã phê duyệt kế hoạch ngân sách năm 2025, bao gồm cả khoản chi mua xe.

Những người biểu tình nói rằng sẽ tiếp tục xuống đường cho đến khi kế hoạch chính thức bị hủy bỏ. "Quyết định hủy kế hoạch mua sắm xe phải do chính quốc hội đưa ra. Họ cần phải bỏ thói quen xấu mua xe", người biểu tình Domingos de Andrade, 34 tuổi, nói.

Người biểu tình mang theo biểu ngữ kêu gọi chính phủ "ngăn chặn tham nhũng". Họ cũng đốt lốp xe và một chiếc xe công vụ gần tòa nhà quốc hội.

Chính phủ Timor Leste hiện chưa lên tiếng về các cuộc biểu tình. Quan chức cơ quan cảnh sát quốc gia Justino Menezes cho biết giới chức sẽ triệu tập những người tổ chức biểu tình để yêu cầu họ chịu trách nhiệm về thiệt hại tài sản.

Một chiếc xe công bị đốt trong cuộc biểu tình của sinh viên ở Dili ngày 16/9. Ảnh: AFP

Timor Leste, quốc gia được thành lập năm 2002 sau khi tách ra từ Indonesia, đang phải vật lộn với tình trạng bất bình đẳng, kinh tế khó khăn và tỷ lệ thất nghiệp cao. Nền kinh tế của nước này phụ thuộc chủ yếu vào dầu mỏ.

Theo Ngân hàng Thế giới, hơn 40% dân số Timor Leste sống dưới mức nghèo khổ và đây cũng là một trong những nước nghèo nhất khu vực Đông Nam Á.

Huyền Lê (Theo AFP)