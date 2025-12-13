Sinh viên tạo hệ thống phát hiện xâm nhập cho thiết bị IoT thắng giải thiết kế điện tử

Hệ thống phát hiện xâm nhập cho thiết bị IoT của nhóm sinh viên Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn Thông giành chiến thắng tại VEDC 2025.

Với tên gọi Thiết kế và xây dựng hệ thống phát hiện xâm nhập (IDS) cho các thiết bị IoT sử dụng mô hình học sâu, đội IDS PTIT từ Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn Thông gồm Vũ Đức Anh, Trần Văn Lợi, Nguyễn Công Thành, Nguyễn Ngọc Hải và Bùi Chí Diệp đã giành chiến thắng cuộc thi Thiết kế Điện tử Việt Nam 2025 (VEDC 2025) do Hội Vô tuyến Điện tử Việt Nam (REV) tổ chức, bảo trợ chuyên môn bởi Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường và Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC).

Đội IDS PTIT giành giải nhất VEDC 2025. Ảnh: REV

Sản phẩm của IDS PTIT hướng mục tiêu sử dụng mô hình học sâu (deep learning) để phát hiện nguy cơ xâm nhập, gây hại cho các hệ thống Internet vạn vật (IoT). Hội đồng giám khảo đánh giá, không chỉ dừng lại ở một bản thiết kế hoàn chỉnh, đội thi còn thể hiện tầm nhìn công nghệ rõ ràng, tinh thần đổi mới, khả năng giải quyết vấn đề theo hướng tối ưu cũng như tính ứng dụng thực tiễn cao. Đây đều là những tiêu chí cốt lõi của sân chơi thiết kế điện tử năm nay.

Trong khi đó, hai giải nhì thuộc về đội EDL_AIOT từ Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt - Hàn với Thiết kế mũ bảo hộ thông minh ứng dụng IoT và AI cho giám sát an toàn trong công trường theo thời gian thực; và VitalX của Đại học Công nghiệp TP HCM với Thiết bị đo tín hiệu EMG - ECG - PPG kết hợp theo dõi sức khỏe và chuyển động cho người.

Ba giải ba thuộc về các đội Open Workshop Fee1 từ Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông với Thiết kế, chế tạo hệ thống báo động khẩn cấp sự cố tàu du lịch chở khách tham quan trên sông, cửa biển; NightFoodRetrieval từ trường Đại học Công nghệ thông tin - Đại học Quốc gia HCM với Thiết bị hỗ trợ định hướng cho người khiếm thị dựa trên trí tuệ nhân tạo; và đội Robot4Life từ trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng với Nghiên cứu và phát triển robot tự hành hỗ trợ dẫn đường, giải đáp và tương tác với sinh viên trong trường Đại học Bách khoa.

Năm giải khuyến khích được trao cho đại diện đội thi đến từ Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (hai đội), trường Điện - Điện tử - Đại học Bách khoa Hà Nội, trường Đại học Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc gia HCM, trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng (một đội). Ngoài ra, còn giải sáng tạo cho đội từ Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt - Hàn; và giải Tiềm năng ứng dụng cho đội từ Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.

PGS.TS Nguyễn Cảnh Minh, Trưởng ban tổ chức cuộc thi, đánh giá điện tử là lĩnh vực có nhiều cơ hội cho sinh viên và kỹ sư trẻ Việt Nam. Do đó, cuộc thi giúp sinh viên toàn quốc có dịp thể hiện năng lực nghiên cứu, tư duy thiết kế và chế tạo sản phẩm điện tử, IoT, AIoT.

TS Trần Đức Lai, Chủ tịch Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam. Ảnh: REV

"Nhiều sản phẩm thể hiện trình độ thiết kế tiệm cận tiêu chuẩn quốc tế, cho thấy tiềm năng rất lớn của đội ngũ sinh viên Việt Nam trong việc tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị công nghệ cao", TS Trần Đức Lai, Chủ tịch Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam, đánh giá. "Các sản phẩm năm nay cho thấy tư duy thiết kế hiện đại, am hiểu kỹ thuật và khả năng ứng dụng thực tiễn cao. Đây đều là những năng lực then chốt để đáp ứng sự phát triển nhanh của nền công nghiệp công nghệ số, cũng là những tiền đề cho sinh viên xây dựng start-up sau này".

Ông cũng kỳ vọng các đội tham dự VEDC 2025 nói riêng và sinh viên nói chung sẽ tiếp tục nuôi dưỡng đam mê nghiên cứu và đóng góp vào sự phát triển của ngành điện tử và công nghiệp công nghệ số của Việt Nam. Ông nhấn mạnh REV sẽ tiếp tục mở rộng hoạt động hỗ trợ nghiên cứu, thúc đẩy sáng tạo, kết nối chuyên gia - doanh nghiệp, cũng như tạo thêm nhiều sân chơi học thuật và công nghệ cho giới trẻ.

VEDC 2025 được đánh giá là một trong những cuộc thi thiết kế điện tử lớn nhất Việt Nam, khuyến khích sinh viên nghiên cứu, sáng tạo, ứng dụng công nghệ vào giải quyết các bài toán thực tiễn, đồng thời tạo môi trường giao lưu giữa sinh viên và chuyên gia, doanh nghiệp công nghệ. Cuộc thi năm nay lấy chủ đề Hệ thống nhúng và công nghệ AIoT, được phát động từ tháng 8.

Cuộc thi có tổng giá trị giải thưởng 68 triệu đồng. Đội vô địch nhận 15 triệu đồng, giải nhì 7,5 triệu đồng, giải ba 5 triệu đồng, giải khuyến khích 3 triệu đồng. Các giải phụ, mỗi giải một triệu đồng. Ban giám khảo vòng Chung kết chấm điểm dựa trên 5 tiêu chí, gồm tính hoàn thiện kỹ thuật (25%); tính thực tiễn và khả năng mở rộng ứng dụng, khả năng demo trực tiếp cùng giao diện người dùng và tính sáng tạo, đột phá trong giải pháp cũng như thông số kỹ thuật (mỗi tiêu chí 20%). Tiêu chí cuối là khả năng trình bày và phản biện chuyên sâu chiếm 15%, nhìn vào cách các đội trả lời câu hỏi từ hội đồng.

Bảo Lâm