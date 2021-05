Sinh viên SIU vào bán kết Hult Prize Đông Nam Á

Với dự án Vườn rau mẹ trồng, V-right Procurement Company - chuỗi cung ứng rơm, sinh viên ĐH Quốc tế Sài Gòn vào bán kết Hult Prize Đông Nam Á.

Với chủ đề "Food for Good" mang tính chất xã hội và thời đại, cuộc thi khởi nghiệp dành cho sinh viên - Hult Prize nhận được sự hưởng ứng của hàng triệu sinh viên tại các trường đại học trên toàn thế giới. Cuộc thi này cũng thu hút sinh viên của trường Đại học Quốc tế Sài Gòn (SIU). Mặc dù là năm đầu tiên tổ chức nhưng "Hult Prize at SIU", do câu lạc bộ Khởi nghiệp SIU (SSU Club) phối hợp cùng Hult Prize Đông Nam Á tổ chức, đã tạo ra hiệu ứng mới mẻ dành cho sinh viên, thu hút đến 16 đội tham gia.

Chung cuộc, ban giám khảo "Hult Prize at SIU" chọn ra 7 đội thi với nhiều dự án khởi nghiệp sáng tạo. Đội Terrarden với dự án "Vườn rau mẹ trồng" là đội giành chiến thắng và cùng với đội V-right (giải Ba) - dự án "V-right Procurement Company - chuỗi cung ứng rơm" trở thành 2 đại diện của SIU tranh tài tại Hult Prize khu vực Đông Nam Á.

Đội Terrarden mang dự án "Vườn rau mẹ trồng" đến vòng bán kết Hult Prize Đông Nam Á. Ảnh: Hult Prize Vietnam.

Cùng với các đội thi Việt Nam, hai nhóm sinh viên của SIU đã trải qua các tuần Training Program và Sunday Offline Pitching. Các chương trình đào tạo đặc biệt này được thiết kế bởi Hult Prize Đông Nam Á 2021 nhằm rèn luyện, tích lũy các kỹ năng, kiến thức cần thiết để chinh phục ban giám khảo với những ý tưởng đột phá về kinh doanh vì cộng đồng.

Vòng bán kết Hult Prize Đông Nam Á trong hai ngày (10-11/4) tại Nhà văn hóa Thanh niên TP HCM có 55 đội thi Việt Nam và quốc tế. Các thí sinh tài năng của SIU đã có màn thuyết trình ấn tượng về dự án của nhóm và được ban giám khảo đánh giá cao.

Tuy là mùa giải đầu tiên nhưng cuộc thi đã thu hút rất nhiều sinh viên tại SIU. Ảnh: SIU.

Thành viên đội V-right Nguyễn Minh Tấn cho biết ý tưởng về đề tài "V-right Procurement Company - chuỗi cung ứng rơm" hình thành từ lần gặp gỡ và trao đổi cùng CEO của Tập đoàn Lộc Trời. Cả đội ngay sau đó đã bắt tay thực hiện ngay dự án này và may mắn, V-right lọt vào Top 3 của "Hult Prize at SIU", vinh dự được chọn thi tài tại vòng bán kết khu vực.

Chia sẻ về khoảng thời gian chuẩn bị cho cuộc thi với dự án "Vườn rau mẹ trồng", Nguyễn Khánh Minh Anh (đội Terrarden) cho biết, nửa năm trải nghiệm cùng Hult Prize có rất nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Ngoài những ngày đào tạo và thuyết trình (pitching) vào chủ nhật hàng tuần, sau mỗi giờ học ở trường, cả nhóm đều tập luyện tới tối khuya. Dù vậy, cả đội đều rất cố gắng.

"Chúng mình rất tự hào vì đã có đóng góp cho cộng đồng, lan tỏa ý tưởng của mình đến với những bạn trẻ ở các trường đại học của Việt Nam và trên thế giới", Minh Anh nói thêm.

Đội start-up của SIU trong buổi Sunday Offline Pitching của chuỗi đào tạo Hult Prize khu vực Đông Nam Á 2021. Ảnh: Hult Prize Vietnam.

Hult Prize là cuộc thi khởi nghiệp thường niên dành cho sinh viên trên toàn thế giới. Dưới sự bảo trợ của Liên Hiệp Quốc, cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton và Hult International Business School, Hult Prize hướng tới việc lan tỏa làn sóng khởi nghiệp trong cộng đồng sinh viên. Cuộc thi được ví như "giải Nobel khởi nghiệp dành cho sinh viên" với giải thưởng đến 1 triệu USD cho nhà vô địch.

Chia sẻ về việc mang cuộc thi về SIU, bạn Lê Nguyễn Hoàng Yến Vy (Chủ tịch SSU Club) chia sẻ: "Nhờ sự giúp đỡ rất tâm huyết của nhà trường, SSU Club đã mang Hult Prize về SIU thành công. Cuộc thi là cơ hội để sinh viên SIU có thể vươn ra đấu trường khởi nghiệp quốc tế, tranh tài ngang sức với sinh viên các trường đại học trong và ngoài nước".

Nhật Lệ