Sinh viên RMIT tham gia cuộc thi quốc tế về kinh doanh

Ngày 3/6, Đội Dynamix (RMIT) là đại diện Việt Nam tham gia vòng thi quốc tế cuộc thi Giải quyết Tình huống Kinh doanh HSBC khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.

Tham gia vòng thi khu vực có 24 đội thi đến từ các trường đại học lớn trên thế giới như Fudan University, Najing University (Trung Quốc), Korea University (Hàn Quốc), The University of Sydney (Australia), The University of Hongkong (Hong Kong), University of Hawaii (Mỹ), University of Otago (New Zealand)...

Tổng kết sau 2 ngày thi trực tuyến, đội Dynamix đã lọt vào top 6 chung cuộc. Trong đó, ngày thi đầu tiên đội xếp hạng ba bảng và ngày thi thứ hai đạt hạng nhất bảng.

Các thành viên đội Dynamix của Trường Đại học RMIT. Ảnh: NVCC

Trước đó, để giành vé vào vòng chung kết khu vực, các đại diện đến từ RMIT đã trở thành quán quân cuộc thi Giải quyết Tình huống Kinh doanh HSBC năm 2022 do HSBC Việt Nam phối hợp cùng Quỹ học bổng VietSeeds tổ chức, từ ngày 15/2 đến 10/5. Đây là sân chơi giúp sinh viên có cơ hội làm việc nhóm, khai phóng tiềm năng và áp dụng kiến thức học thuật vào tình huống kinh doanh thực tế do các chuyên gia xây dựng. Cuộc thi năm nay được diễn ra theo hình thức trực tuyến, quy tụ các đội thi đến từ 22 trường đại học tại Hà Nội, Huế, Đà Nẵng và TP HCM tham dự.

Cụ thể, tại chung kết, các đội được giao một tình huống kinh doanh thực tế, do Trung tâm Nghiên cứu Tình huống châu Á (ACRC), thuộc Khoa Kinh doanh và Kinh tế học trường Đại học Hong Kông (HKU) xây dựng. Sau 6 giờ nghiên cứu và hợp tác cùng nhau để đưa ra giải pháp, cũng như lập kế hoạch triển khai chiến lược, mỗi đội bước vào buổi thuyết trình và phản biện với ban giám khảo.

Ông Tim Evans, Tổng giám đốc HSBC Việt Nam, thành viên ban giám khảo chia sẻ: "Trong suốt 8 năm tổ chức cuộc thi tại Việt Nam, chúng tôi luôn tâm niệm cần tạo cơ hội cho các bạn sinh viên được trải nghiệm môi trường làm việc quốc tế và học hỏi kinh nghiệm, học cách hợp tác với nhau cũng như tăng sự tự tin của bản thân".

Theo chia sẻ từ Ban tổ chức, hình thức thi trực tuyến mới này không chỉ là động thái ứng phó với những thay đổi gần đây trên thế giới sau đại dịch mà còn góp phần giúp sinh viên Việt Nam thích nghi với cách làm việc mới trong chế độ làm việc linh hoạt (hybrid way).

Ông Tim Evans, Tổng giám đốc HSBC Việt Nam, đặt kỳ vọng rất lớn vào thế hệ trẻ Việt. Ảnh: HSBC Việt Nam

Đại diện ban giám khảo ấn tượng với khả năng phân tích dữ liệu, cách kết hợp thông tin để thiết kế nên các giải pháp tân tiến và sáng tạo, đồng thời trình bày ý tưởng một cách mạch lạc cho người nghe từ các thí sinh.

Đại diện Dynamix chia sẻ sau cuộc thi, đây là cơ hội để các thành viên của đội được giao lưu, học hỏi với các bạn trẻ tài năng cùng trang lứa và các chuyên gia, nhà lãnh đạo hàng đầu trong lĩnh vực kinh doanh. Tiếp theo là cơ hội được ứng dụng các lý thuyết đã được tiếp thu trên giảng đường đại học vào thực tế kinh doanh, giúp hiểu rõ hơn về kiến thức và môi trường làm việc thực tế. Ngoài ra mỗi thành viên đều được phát triển và khẳng định bản thân từ việc trở thành đại diện tham gia tranh tài tại Cuộc thi giải quyết tình huống kinh doanh HSBC khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.

"Thành tích của đội Dynamix cũng như tất cả nỗ lực của các đội tham gia là minh chứng sống động cho cách thế hệ trẻ Việt học hỏi những kỹ năng mới và phát huy năng lực sáng tạo trong công việc. Với Ban tổ chức, đây cũng chính là mục tiêu của HSBC trong việc xây dựng và trang bị cho thế hệ Việt Nam tương lai những kiến thức và kỹ năng của thời đại mới", đại diện Ban tổ chức nói.

Phong Vân