Sinh viên Pháp đến Đại học Duy Tân tham gia học kỳ Trao đổi

Axel Brosset, Salomé Goujon và Rose Djedidi (Đại học Angers) chọn Trường Du lịch (HTi), Đại học Duy Tân để trải nghiệm Học kỳ Trao đổi, từ ngày 1/1 đến 30/6.

Bên cạnh tiếp cận với chương trình đào tạo, các bạn có cơ hội trải nghiệm và tìm hiểu về văn hóa, con người và nhịp sống tại Việt Nam.

Axel Brosset chia sẻ, anh mong muốn được trải nghiệm một nền văn hóa giàu bản sắc, đồng thời, tìm hiểu về lịch sử, con người và môi trường học tập năng động của một quốc gia đang hội nhập mạnh mẽ với thế giới.

Ba sinh viên Pháp, Salomé Goujon, Axel Brosset và Rose Djedidi (từ trái sang), chụp ảnh cùng TS. Bùi Kim Luận - Quyền hiệu trưởng, Trường Du lịch (HTi), Đại học Duy Tân. Ảnh: Đại học Duy Tân

Theo học ngành Du lịch tại Đại học Angers, Axel quan tâm đến môi trường học tập trong Học kỳ Trao đổi ở Đà Nẵng. Ngay khi tới Đại học Duy Tân, bạn đã tìm hiểu về cơ sở vật chất hỗ trợ đào tạo du lịch trong khuôn viên trường.

Nam sinh cho biết, du lịch gắn liền với thực hành và cơ sở vật chất đạt chuẩn sẽ nhanh chóng giúp nâng cao tay nghề của sinh viên. Ở Đại học Duy Tân, bạn bất ngờ trước không gian thực hành giống như một khách sạn cao cấp, hiện đại, sạch sẽ và chuyên nghiệp.

"Đây thực sự là môi trường lý tưởng cho đào tạo ngành Du lịch và Dịch vụ theo chuẩn quốc tế, giúp du học sinh cảm nhận được sự thoải mái và thấy yên tâm trong quá trình học tập. Một điều nữa khiến mình vô cùng ấn tượng là những nụ cười thân thiện và sự hiếu khách hiện hữu ở mọi nơi. Việc luôn sẵn sàng hỗ trợ và giúp đỡ học viên quốc tế từ các bạn sinh viên Việt Nam đã khiến mình thấy thực sự ấm áp", Axel chia sẻ.

Axel ấn tượng trước sự thân thiện và ấm áp của sinh viên Duy Tân. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Không chỉ dừng lại ở việc học trên lớp, môi trường đa văn hóa tại Đại học Duy Tân còn mang đến cho Axel nhiều cơ hội giao lưu, trao đổi và mở rộng góc nhìn. Học tập cùng sinh viên đến từ nhiều quốc gia khác nhau giúp bạn dễ dàng so sánh các quan điểm, tiếp cận những cách nghĩ mới và làm giàu thêm trải nghiệm cá nhân.

Ngoài giờ học, Axel cũng dành thời gian khám phá các điểm đến nổi bật của Đà Nẵng như Ngũ Hành Sơn - quần thể núi đá vôi nằm giữa lòng thành phố, vừa mang vẻ đẹp thiên nhiên vừa giàu giá trị văn hóa - tâm linh. Theo chàng trai Pháp, học Du lịch ở Đà Nẵng mang lại lợi thế lớn khi sinh viên được tiếp xúc trực tiếp với thực tiễn, đồng thời, rèn luyện khả năng thích nghi với môi trường quốc tế. Với ước mơ trở thành hướng dẫn viên du lịch, Axel tin những trải nghiệm trong Học kỳ Trao đổi sẽ là hành trang quý báu cho sự nghiệp tương lai.

"Nếu các bạn sinh viên quốc tế đang cân nhắc các chương trình trao đổi, mình nghĩ Đại học Duy Tân là một địa chỉ đáng để tìm hiểu và tìm đến để học tập", anh nhấn mạnh.

Giống Axel, Salomé quyết định lựa chọn Việt Nam làm điểm đến cho việc học ở nước ngoài và ấn tượng với sự thân thiện nơi đây.

"Trước khi đến Việt Nam, mình đã chủ động tìm hiểu về phương pháp và cách thức giảng dạy để không bị bỡ ngỡ. Tuy nhiên, thực tế tại Đại học Duy Tân vẫn mang lại cho mình nhiều bất ngờ bởi cách thức tổ chức khoa học và môi trường học thuật cởi mở. Từ giảng viên, cán bộ hành chính đến sinh viên, tất cả đều nhiệt tình và thân thiện, giúp mình nhanh chóng thích nghi với cuộc sống mới.", Salomé chia sẻ.

Salomé Goujon tìm hiểu văn hóa phương Đông và quyết định chọn Việt Nam là điểm đến tiếp theo. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Salomé nhanh chóng bị cuốn hút bởi văn hóa và ẩm thực Việt Nam. Sau gần hai tuần sinh sống tại Đà Nẵng, cô đã có cơ hội khám phá nhiều nét đặc trưng của thành phố biển năng động này, từ các bãi biển, chợ địa phương đến những di tích văn hóa lân cận. Đặc biệt, ẩm thực Việt Nam để lại ấn tượng mạnh mẽ với Salomé bởi sự đa dạng, tươi ngon và hài hòa trong hương vị qua những món Việt quen thuộc như phở, bánh mì hay bò né. Cô chia sẻ sẽ trải nghiệm sầu riêng, món trái cây có hương vị mới lạ với một người dân Pháp.

Theo nữ sinh người Pháp, việc học ngành Du lịch và Khách sạn tại một vùng đất có truyền thống văn hóa và cảnh quan đa dạng như Đà Nẵng mang đến cơ hội thực hành, trải nghiệm thực tiễn quý giá. Sinh viên không chỉ tiếp cận các ví dụ thực tế từ di sản văn hóa, sản phẩm địa phương, mà còn hiểu rõ hơn cách ngành Du lịch phát triển và duy trì trong bối cảnh thực tiễn.

"Ngay khi về nước, mình sẽ chia sẻ về những điều thú vị ở Đà Nẵng đồng thời sẽ lan tỏa hình ảnh tích cực của một môi trường giáo dục quốc tế rất ấn tượng ở Đại học Duy Tân đến với sinh viên Pháp bởi những điều mình nhận được ở đây thực sự vô giá", Salomé cho biết.

Rose Djedidi cũng chọn Việt Nam làm điểm đến học tập mới Ngay khi biết đến mối quan hệ hợp tác khăng khít giữa Đại học Angers và Đại học Duy Tân, cùng chương trình Học kỳ Trao đổi.

Rose kể lại, ban đầu, cô khá lo lắng khi nghĩ rằng môi trường học tập tại Việt Nam sẽ khác biệt và áp lực. Tuy nhiên, thực tế tại Trường Du lịch, Đại học Duy Tân mang lại cho cô nhiều niềm vui bởi không khí học tập khá thoải mái, thân thiện nhưng vẫn luôn đảm bảo chất lượng.

"Điều này giúp mình nhanh chóng thích nghi và cảm nhận được sự cân bằng quý giá giữa kỷ luật học thuật và phương pháp tiếp cận linh hoạt với sinh viên", cô nhấn mạnh.

Rose Djedidi tới Đại học Duy Tân với mong muốn phát triển sự nghiệp bền vững. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Ở Đại học Duy Tân, Rose cũng có nhiều bài học... ngoài giáo trình, đặc biệt là khả năng thích nghi với khí hậu, cách sinh hoạt, ngôn ngữ địa phương và cả việc học tập hoàn toàn bằng tiếng Anh trong một môi trường châu Á. Mỗi thử thách nhỏ đều giúp cô trưởng thành hơn và tự tin hơn trên con đường mình đã chọn.

Nữ sinh Pháp mong muốn theo đuổi sự nghiệp trong lĩnh vực Kinh doanh Quốc tế. Vì vậy, trải nghiệm học tập và sinh sống tại Việt Nam, đặc biệt là tại Đại học Duy Tân là hành trang quý giá, giúp cô hiểu hơn về thị trường châu Á và chuẩn bị tốt hơn cho con đường sự nghiệp phía trước.

Là một trong những sinh viên đầu tiên từ ĐH Angers đến học tập tại Đại học Duy Tân, cô quan niệm bản thân không chỉ đến đây với tư cách một sinh viên trao đổi, mà còn là một "cầu nối" văn hóa.

"Mình tin rằng những trải nghiệm thực tế này không chỉ giúp mở rộng tầm hiểu biết, mà còn khơi dậy niềm đam mê nghiên cứu, khám phá các phương pháp giáo dục mới, đồng thời, khẳng định giá trị của việc trao đổi học thuật, văn hóa trong việc hình thành tư duy toàn cầu", Rose nói thêm.

Nhật Lệ