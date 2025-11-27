Sinh viên nhặt được 5 chỉ vàng khi soạn đồ cứu trợ vùng lũ

TP HCMĐang phân loại hàng cứu trợ gửi vùng lũ, sinh viên trường Đại học Văn Lang bất ngờ thấy thẻ vàng SJC 5 chỉ (khoảng 75 triệu đồng) rơi ra.

Chiều 26/11, Nguyễn Thanh Trình, sinh viên khoa Quan hệ Công chúng và Truyền thông, tham gia phân loại, bốc xếp hàng hóa chuyển về miền Trung tại Cung Văn hóa Lao động TP HCM.

Trong lúc đổ một bao tải quần áo quyên góp ra để sắp xếp lại, Trình thấy một thẻ vàng nhỏ. Nhìn quy cách và các ký hiệu, em và nhóm bạn nhận định đây là vàng thật, nên lập tức tìm đại diện Cung Văn hóa Lao động để bàn giao, hy vọng trả lại cho người để quên.

"Chúng em nghĩ nếu phát hiện mất tài sản lớn như vậy thì họ sẽ rất buồn, nên muốn tìm cách trả lại", Phạm Nguyễn Anh Khoa, một sinh viên trong nhóm, nói.

5 chỉ vàng mà nhóm sinh viên trường Đại học Văn Lang nhặt được khi soạn đồ cứu trợ, ngày 26/11. Ảnh: Anh Khoa

Cung Văn hóa Lao động thuộc quản lý của Liên đoàn Lao động TP HCM, là một trong 11 điểm tiếp nhận hàng hóa cứu trợ miền Trung. Chị Ngô Thị Thúy, cán bộ Liên đoàn, cho hay bất ngờ khi nhà hảo tâm để quên một tài sản khá lớn. Sau khi nhận bàn giao, cơ quan này sẽ tích cực tìm kiếm chủ nhân để trao trả.

"Tôi vui vì các em sinh viên không tham lam, có tinh thần nhặt của rơi trả lại người mất. Liên đoàn Lao động thành phố sẽ có hình thức động viên các bạn", chị Thúy nói.

Mưa lũ trong các ngày 16-21/11 ở Nam Trung Bộ đã khiến 108 người chết và mất tích, theo thống kê mới nhất. Hơn 420 căn nhà đổ sập, tập trung ở Đăk Lăk, Gia Lai và Khánh Hòa, gần 2.100 căn khác bị hư hỏng. Thiệt hại về tài sản ước tính hơn 14.000 tỷ đồng.

Ở khắp địa phương, các nhà hảo tâm, những chuyến xe chở hàng cứu trợ hối hả đổ về miền Trung. Trước nhóm sinh viên nói trên, ở Quảng Trị, một cựu giáo viên phát hiện 0,45 cây vàng khi phân loại quần áo gửi về vùng lũ. Ở Đà Nẵng cũng có trường hợp để quên túi đựng vàng trong đồ cứu trợ.

Nhóm sinh viên bàn giao 5 chỉ vàng cho cán bộ Cung Văn hóa Lao động TP HCM (thứ 4 từ phải qua), chiều 26/11. Ảnh: Anh Khoa

Lệ Nguyễn