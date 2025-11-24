Túi vàng lẫn trong áo quần gửi cứu trợ Đăk Lăk

Đà NẵngTrong lúc phân loại quần áo quyên góp cho vùng lũ Đăk Lăk, nhóm thiện nguyện phát hiện một túi nhỏ rơi xuống đất, bên trong là vài món trang sức người gửi vô tình để quên.

Chiều 24/11, chị Phan Thị Mỹ Liên, phường Hòa Xuân, nói đã tìm được chủ nhân số trang sức rơi ra từ bao quần áo cũ chị chuẩn bị chuyển vào vùng lũ.

Hai ngày trước, chị Liên cùng mọi người bắt đầu phân loại quần áo cứu trợ. Sáng 24/11, khi xếp từng bao đồ, một túi nhỏ in chữ PNJ bất ngờ rơi xuống. Bên trong là đôi nhẫn, bông tai và vàng thẻ.

Số vàng, trang sức trong túi lẫn cùng đồ áo quần gửi đi cứu trợ. Ảnh: Hồng Son

Chị Liên kể lúc nhìn thấy túi trang sức, chị hơi giật mình vì không ngờ người gửi đồ lại vô tình để quên. Ý nghĩ đầu tiên là phải trả lại ngay để người mất khỏi lo lắng, nhất là khi họ đang tất bật chuẩn bị đồ hỗ trợ đồng bào vùng lũ.

Nhóm thiện nguyện sau đó quay video đăng lên mạng xã hội, chỉ hé lộ đôi nhẫn và đề nghị người nhận mô tả chính xác các món còn lại. Thông tin được lan truyền nhanh chóng.

Khi đăng tải lên mạng, chị Liên chỉ chụp cặp nhẫn cưới để tìm đúng chủ nhân. Ảnh: Hồng Son

Gần một giờ sau, một phụ nữ sống cùng phường Hòa Xuân tìm đến, đưa ra hình ảnh trùng khớp với số trang sức bỏ quên. Nhóm thiện nguyện đối chiếu, xác nhận rồi trao trả.

Theo chị Liên, người phụ nữ nhận lại vàng xúc động nói do vội gom đồ quyên góp nên không nhớ còn cất trang sức trong túi áo. Còn các tình nguyện viên thì nhẹ nhõm, vui vì tài sản quay về đúng chủ.

Ngọc Trường