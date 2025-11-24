Cựu giáo viên tìm người trả lại vàng để trong áo quần cũ

Quảng TrịTrong lúc gom quần áo cũ gửi cho người dân vùng lũ, bà Hoàng Thị Triều, 67 tuổi, phát hiện nửa cây vàng nên tìm cách trả lại cho chủ nhân.

Chiều 23/11, bà Triều, giáo viên về hưu, cùng nhóm thiện nguyện kêu vận động quyên góp áo quần cũ gửi người dân vùng lũ lụt ở Nam Trung Bộ. Áo quần được nhiều người gửi tặng, nhóm đưa về phân loại, đóng gói và gửi.

Bà Triều mang chiếc áo vào chụp ảnh đăng lên mạng xã hội tìm chủ nhân số tài sản. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Trong lúc là ủi chiếc áo nam, bà Triều phát hiện trong túi để nhiều tài sản, gồm một dây chuyền vàng, hai nhẫn và một mặt tượng, tổng giá trị 0,45 cây vàng.

Bà Triều đã bàn giao số tài sản cho Công an xã Vĩnh Linh và đăng lên mạng xã hội tìm chủ nhân để trả lại. Sau hai giờ, chủ nhân tài sản ở xã Vĩnh Hoàng đến công xã nhận lại số tài sản, chia sẻ người mẹ để tài sản trong túi áo. Trong quá trình quyên góp, con trai mang áo đi tặng nên không biết.

Số tài sản được nhóm thiện nguyện bà Triệu phát hiện trong túi áo. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Mấy ngày qua, nhóm thiện nguyện của bà Triều quyên góp, đóng gói hơn 2.000 bộ áo quần cũ gửi cho người dân vùng lũ. Trong 13 năm làm thiện nguyện, đây là đầu tiên bà phát hiện tài sản trong túi áo. Trước đây áo quần mang đến thì đưa đi ngay, nhưng lần này phân loại theo cân nặng, lứa tuổi.

Đắc Thành