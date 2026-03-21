Sinh viên Mỹ mở tiệc nghỉ xuân, gây náo loạn Florida

Dòng người xếp hàng chờ vào quán bar Dicey Riley's Irish Pub ở Fort Lauderdale, bang Florida, vào rạng sáng 18/3, khi sinh viên ở nhiều nơi trên khắp nước Mỹ tới bang này vào dịp nghỉ xuân.
Sinh viên Mỹ mỗi năm có một kỳ nghỉ xuân (spring break) vào khoảng tháng 3-4. Bang Florida với thời tiết ấm áp và những bãi biển nổi tiếng trở thành điểm đến hàng đầu, thu hút hàng nghìn sinh viên trong dịp này.
Các sinh viên tụ tập theo nhóm, tiệc tùng, tham gia các hoạt động ngoài trời. Nhưng sự đông đúc và văn hóa "vui hết mình" của sinh viên khiến nhiều thành phố trong bang thường xuyên đối mặt tình trạng quá tải, mất trật tự mỗi mùa nghỉ xuân hàng năm.
Khoảng 3h sáng 19/3, ẩu đả xảy ra ở quán Dicey Riley's Irish Pub, khi các nhóm sinh viên đụng độ nhau, khiến một số người bị thương.
Nhiều hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy các vụ ẩu đả riêng lẻ xảy ra ở nhiều nơi khác, buộc cảnh sát phải can thiệp.
Giới chức nhiều hạt trong bang đang huy động lực lượng để đối phó với những hành vi quá khích của thanh niên tới dự tiệc.
Thành phố Daytona Beach ghi nhận hơn 100 vụ bắt, 4 vụ nổ súng kể từ cuối tuần, lãnh đạo cảnh sát hạt Volusia Mike Chitwood cho biết.
Chính quyền thành phố Daytona Beach đã ban hành lệnh giới nghiêm kéo dài 7 ngày đối với trẻ vị thành niên, nhằm đối phó tình trạng sinh viên nghỉ xuân gây rối trong khu vực.
Sắc lệnh khẩn cấp cấm bất kỳ ai dưới 18 tuổi vào "khu vực sự kiện đặc biệt" trong thành phố, trải dài 4 km dọc bãi biển, nếu không có cha mẹ hoặc người giám hộ đi cùng.
Theo truyền thông Mỹ, động thái này nhằm đối phó với tình trạng sinh viên tụ tập tham gia các "sự kiện chiếm đóng bãi biển" theo những lời kêu gọi trên mạng xã hội.
Cuối tuần trước, nhiều sinh viên đã tham gia các sự kiện trái phép này, buộc cảnh sát phải triển khai lực lượng lớn để duy trì trật tự.
"Chúng tôi tập trung vào khu vực dọc bãi biển, nơi những đứa trẻ thường tập trung uống rượu, hút cần sa và tất cả những thứ tương tự", Jakari Young, cảnh sát trưởng Daytona Beach, nói.
"Ngay cả khi đã huy động toàn bộ 222 sĩ quan, chúng tôi vẫn bị áp đảo về số lượng trên thực tế", cảnh sát trưởng Young nói.
Video quay từ ban công nhà cao tầng cho thấy đám đông tháo chạy khỏi ở bãi biển sau khi nghe tiếng động "như tiếng súng". Nguyên nhân vụ hỗn loạn được xác định do một số người vò chai nước, tạo tiếng động giống tiếng súng.
"Nhảy nhót, chặn xe cộ, chửi bới, nhào lộn, la hét. Thật điên rồ. Giao thông tắc nghẽn, không thể tiến, chẳng thể lùi. Không thể làm gì cả", Kissy Derito, dân địa phương, nói.
Tại Panama City Beach, giới chức đã quyết định đóng cửa bãi biển tạm thời vào ban đêm như một phần trong kế hoạch đảm bảo an toàn cho kỳ nghỉ xuân, nhằm ngăn chặn tụ tập đông người đêm khuya và cho phép cảnh sát tuần tra dịp cao điểm.
Panama City Beach cũng ban hành lệnh cấm rượu trên bãi biển suốt tháng 3, các quán bar phải đóng cửa trước 2h, người vi phạm có thể bị phạt tiền, ngồi tù.
Thành phố còn cấm các khu nhà nghỉ dưỡng cho người dưới 21 tuổi thuê phòng.
Cảnh sát thành phố gần đây công bố loạt cảnh quay các cuộc truy quét nhiều bữa tiệc tại gia, các sự kiện đua xe trái phép liên quan đến kỳ nghỉ xuân.
Trong một vụ, cảnh sát đã bắt một tay đua đường phố lái xe với tốc độ 172 km/h trong khu vực giới hạn tốc độ 72 km/h.
Một điểm tập trung đông sinh viên nghỉ xuân khác ở Florida là thành phố Miami Beach, năm nay ít hỗn loạn hơn mọi năm.
Christopher Bess, quan chức Sở Cảnh sát Miami Beach, cho biết thành phố đang nỗ lực thay đổi bầu không khí, tránh xa hình ảnh tiệc tùng hỗn loạn từng là đặc trưng của kỳ nghỉ xuân.
Miami Beach đang áp dụng cách tiếp cận khác cho mùa nghỉ xuân năm nay, khi nới lỏng một số biện pháp từng được triển khai trong giai đoạn siết chặt kiểm soát đám đông.
"Hai năm qua, không có thương vong, không có vụ xả súng, không có hỗn loạn", ông Bess nói, thêm rằng dù nới hạn chế, cảnh sát sẽ tiếp tục giám sát chặt chẽ đám đông trong suốt kỳ nghỉ xuân.
Đức Trung (Theo NY Post, AP, USA Today)