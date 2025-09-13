Sinh viên khốn khổ đợi xe buýt đến trường

TP HCMThanh Phượng phải đợi xe buýt từ 5h30 cho quãng đường 4km nhưng nhiều hôm không chen nổi, chấp nhận đi xe ôm hoặc muộn giờ học.

Phượng, sinh viên năm thứ hai, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, đang trú ở khu B, ký túc xá Khu đô thị Đại học Quốc gia TP HCM.

Năm ngoái, nữ sinh thường có mặt ở cổng từ 6h30, bắt xe buýt số 33 đến trạm ký túc xá (KTX) khu A cách đó chừng 4km, rồi đi bộ hơn một km đến trường.

Nhưng từ giữa tháng 8, em phải dậy sớm hơn cả tiếng, chờ xe buýt từ 5h30. Phượng cùng hàng trăm sinh viên đứng thành hàng dài, tràn xuống nửa lòng đường để đợi xe 53 hoặc 99 đến khu A.

Nguyên nhân là tuyến xe buýt 33 (Bến xe An Sương - Đại học Quốc gia TP HCM) cắt bớt lộ trình, điểm cuối là KTX khu A thay vì khu B như trước.

"Xe buýt 33 không đi qua KTX khu B nữa thì mọi người dồn qua đi xe 53 hoặc 99. Hai xe này vốn quá tải, nay gánh thêm khách nên phải đợi rất lâu mới lên được", Phượng kể.

Nữ sinh thấy quãng đường từ KTX khu B sang khu A tuy chỉ khoảng 4 km nhưng đi bộ khá mất sức và tốn thời gian. Em và nhiều bạn sợ muộn giờ học nên đặt xe ôm công nghệ, chấp nhận tốn 20.000-30.000 đồng để đến trường nhưng giờ cao điểm vẫn khó đón xe. Trong khi đó, giá vé lượt xe buýt chỉ 3.000 đồng.

"Hơn nửa tháng qua, em đã trễ học, mất điểm danh ba lần", Phượng cho hay.

Sinh viên đứng chờ xe buýt ở KTX khu B Đại học Quốc gia TP HCM lúc 6h sáng 10/9. Ảnh: Kim Thanh

Thanh Tuấn và Ngọc Thành, sinh viên trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM, cũng trú ở khu B, Ký túc xá Khu đô thị Đại học Quốc gia TP HCM. Theo Tuấn, thường xuyên xảy ra cảnh chen lấn mỗi khi xe 53 hay 99 đến, sinh viên phải tận dụng mọi khoảng trống trên xe, ép sát cả vào tài xế.

"Em thường chờ 4, 5 lượt xe, khoảng gần một tiếng thì mới lên được", Tuấn chia sẻ. "Nhiều hôm em phải đi bộ từ khu B sang A để bắt xe đi tiếp".

Phương Nhung, sinh viên năm thứ hai trường Đại học Nông Lâm TP HCM, cũng khổ sở vì đợi xe buýt đi học. Khoảng cách từ KTX khu B đến trường chưa đến 5 km. Mọi lần, Nhung chỉ cần lên xe 33, nhưng hiện phải bắt xe 53 hoặc 99 để đến khu A, rồi mới đi tuyến 33 để đến trường.

"Bắt xe buýt đi học mà phải chờ trước 1-2 tiếng, buổi sáng thì còn đỡ, hôm nào lịch học buổi chiều nắng gắt thì đứng chờ ướt đẫm mồ hôi, rất mệt mỏi", Nhung kể.

Chờ xe buýt quá lâu, sinh viên ở KTX khu B bắt xe ôm công nghệ đến trường, ngày 10/9. Ảnh: Như Ngọc

Đại diện Trung tâm Quản lý Ký túc xá Đại học Quốc gia TP HCM cho biết riêng khu B có hơn 25.000 sinh viên, từ nhiều trường như Tự nhiên, Nhân văn, Bách khoa, Quốc tế, Kinh tế - Luật, Sư phạm Kỹ thuật, Công nghệ TP HCM, Nông Lâm TP HCM... Phần lớn đi học bằng xe buýt.

Với các trường nằm trong khu đô thị, các em thường đón xe từ khu B sang khu A, rồi đi bộ khoảng 1-1,5 km. Những em học Đại học Sư phạm Kỹ thuật, Công nghệ TP HCM từ khu A bắt tiếp một chuyến nữa chừng 5-7 km để đến trường. Trong khi, sinh viên trường Nông Lâm TP HCM, Kinh tế - Luật trước đây có thể đi thẳng từ KTX khu B đến trường bằng xe buýt số 33.

Vì thế, đại diện Ký túc xá đánh giá việc cắt giảm lộ trình của xe 33 khiến sinh viên bất lợi trong di chuyển.

Ngày 12/9, trả lời VnExpress, đại diện Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TP HCM cho biết đã nắm tình hình quá tải ở bến KTX khu B, khi xe 33 dừng đón ở khu vực này từ ngày 1/8. Lý do là nhằm quy hoạch lại mạng lưới giao thông công cộng.

"Nhu cầu lớn nhất của sinh viên khu B là đi xe buýt sang khu A rồi đi bộ đến các trường trong Khu đô thị đại học quốc gia", người này nhận định. Do đó, tạm thời, trung tâm điều thêm xe số 8 để giảm áp lực cho xe 53 và 99, đáp ứng phần nào nhu cầu vào giờ cao điểm (sáng, trưa).

Trung tâm cũng đang tính toán phương án có một chuyến xe buýt riêng, di chuyển thẳng từ KTX đến các trường đại học trong khu đô thị Đại học Quốc gia TP HCM. Dự kiến trong tuần tới, đơn vị sẽ hoàn thiện phương án để xin ý kiến các bên liên quan.

Ký túc xá Đại học Quốc gia TP HCM nằm giáp ranh giữa tỉnh Bình Dương cũ và TP HCM, gồm 47 tòa nhà với diện tích khoảng 42 ha, lớn nhất cả nước.

Giá phòng ở đây hiện khoảng 230.000 đến 1,9 triệu đồng mỗi tháng.

Lệ Nguyễn