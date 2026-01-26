Sinh viên HUTECH được hỗ trợ hơn 1.400 việc làm Tết

Trường Đại học Công nghệ TP HCM (HUTECH) kết nối hơn 1.400 vị trí việc làm Tết từ doanh nghiệp, giúp sinh viên trải nghiệm môi trường làm việc thực tế, tích lũy kỹ năng.

Chương trình Doanh nghiệp phỏng vấn tuyển dụng "Việc làm Tết cho sinh viên HUTECH" là cách trường mở rộng không gian kết nối giữa ứng viên trẻ và các công ty lớn từ những ngày đầu năm Bính Ngọ 2026.

Các doanh nghiệp mang đến 896 vị trí nhân viên thời vụ và 558 vị trí thực tập sinh, trải rộng ở nhiều lĩnh vực dịch vụ, ẩm thực, bán lẻ và truyền thông. Các vị trí tuyển dụng đa dạng, gồm: tiếp tân, thu ngân, phục vụ, nhân viên bán hàng... giúp các bạn trẻ vừa có thêm thu nhập trong dịp Tết, vừa tích lũy kinh nghiệm làm việc thực tế, rèn luyện kỹ năng mềm và xây dựng tác phong chuyên nghiệp.

Sinh viên tham gia ứng tuyển các vị trí việc làm Tết. Ảnh: HUTECH

Đồng hành cùng chương trình là các doanh nghiệp uy tín, đại diện cho nhiều thương hiệu lớn như Công ty Cổ phần Good Day Hospitality (McDonald's), Công ty Cổ phần Tập đoàn Golden Gate, Công ty Cổ phần Ẩm Thực Mặt Trời Vàng (Goldsun Food), Công ty Thương mại và Dịch vụ Siêu thị An Lạc (Siêu thị Go Miền Đông), Food King Group (Nhà hàng Teppan)...

Tham gia chương trình, các bạn trẻ chủ động chuẩn bị hồ sơ, tham gia trao đổi, thể hiện năng lực, thái độ và mong muốn làm việc trong dịp Tết. Buổi phỏng vấn được triển khai theo tiêu chí chuyên nghiệp, gần gũi, giúp sinh viên tự tin hơn khi đối diện nhà tuyển dụng, đồng thời, hiểu rõ hơn về yêu cầu công việc, văn hóa doanh nghiệp và lộ trình phát triển trong tương lai.

Sinh viên HUTECH tham gia chương trình. Ảnh: HUTECH

Đại diện HUTECH chia sẻ, thông qua quá trình phỏng vấn, nhiều ứng viên được doanh nghiệp đánh giá cao về ý chí cầu tiến, khả năng giao tiếp và tinh thần sẵn sàng học hỏi. Điều này góp phần thể hiện sự chuẩn bị nghiêm túc của các bạn trẻ khi tham gia thị trường lao động, phản ánh khả năng thích ứng nhanh với môi trường làm việc thực tế và yêu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp.

Trước giờ phỏng vấn, ông Đặng Ngọc Tiến - Quản lý thương hiệu nhà tuyển dụng toàn quốc, Công ty Cổ phần Tập đoàn Golden Gate chi nhánh miền Nam cũng cho biết, khi các doanh nghiệp hiện diện tại đây, điều các bạn cần làm là tự tin và tỏa sáng.

"Đây không chỉ là một việc làm bán thời gian hay thời vụ, chương trình là một cơ hội để các bạn có thể học hỏi, tích lũy kinh nghiệm, mở được cánh cửa tương lai của mình, chạm đến những ước mơ tại các doanh nghiệp lớn", ông nói thêm.

Hoạt động chào xuân trong khuôn khổ chương trình. Ảnh: HUTECH

Chương trình phỏng vấn tuyển dụng "Việc làm Tết cho sinh viên" là một trong những hoạt động chăm lo mùa Tết của HUTECH. Bên cạnh các buổi phỏng vấn, trường tổ chức nhiều ngày Hội xuân, Xuân tình nguyện, chương trình hỗ trợ vé xe Tết, trao học bổng... để thể hiện sự quan tâm với thế hệ trẻ, qua đó, mong muốn tạo điều kiện để các bạn an tâm sinh hoạt, học tập và đón năm mới trong không khí ấm áp, đủ đầy.

Nhật Lệ