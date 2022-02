Sinh viên gốc Việt kể trải nghiệm buồn về nạn bài Á ở Mỹ

Diane Tran, sinh viên trường Y ở Florida, vẫn nhớ như in cảm giác buồn bã khi bệnh nhân từ chối cho cô lại gần vì là người gốc Á.

"Họ tỏ ra thù ghét trắng trợn, vì họ thể hiện rất rõ ràng là không thích bạn, không muốn bạn lại gần, hay không muốn bạn có mặt ở đất nước này. Họ muốn một vật tế thần", Dian Tran, sinh viên Trường Y Đại học Trung Florida tại thành phố Orlando, bang Florida, tâm sự trong cuộc phỏng vấn được báo Mỹ đăng hôm 16/2.

"Họ muốn đổ lỗi cho ai đó vì đại dịch Covid-19, bởi đổ lỗi dễ dàng hơn rất nhiều", cô nói thêm.

Diane Tran, sinh viên năm hai Trường Y Đại học Trung Florida, tranh thủ ngồi móc len trong thời gian rảnh. Ảnh: Spectrum News

Khảo sát toàn quốc do nhóm Stop AAPI Hate công bố hồi tháng 10 năm ngoái cho thấy từ khi đại dịch bắt đầu đến cuối tháng 9/2021, hơn 10.300 vụ phạm tội do thù ghét chủng tộc đã xảy ra ở Mỹ. Hơn 55% số vụ diễn ra trong năm 2021.

Các nhà nghiên cứu cho rằng báo cáo này chỉ thể hiện phần nổi của tảng băng chìm, do đa số vụ phạm tội do thù ghét chủng tộc không được trình báo với giới chức.

Tran, hiện là sinh viên năm hai trường y, vẫn nhớ như in kỷ niệm buồn trong thời gian làm tình nguyện viên tại một bệnh viện. Một bệnh nhân từ chối cho cô lại gần ông ta vì cô là người gốc Việt.

"Tôi cho rằng ông ấy có thành kiến với mình. Ông ấy không cho tôi chạm vào, không nói chuyện với tôi, không cho tôi giúp ông ấy tập vật lý trị liệu. Thành kiến ấy là sai", Tran nói.

Thái độ từ chối vì chủng tộc ấy gây tổn thương và nỗi tổn thương đó ngày càng phổ biến hơn trong cộng đồng người gốc Á tại Mỹ. Theo khảo sát của AAPI, cứ 5 người Mỹ gốc Á và đảo quốc Thái Bình Dương thì có một người là nạn nhân của thù ghét chủng tộc trong hai năm qua, phần lớn liên quan đến Covid-19.

Báo cáo của AAPI xếp Florida ở vị trí thứ 8 trong số các bang có nhiều vụ phạm tội do thù ghét nhất, với phần lớn các vụ xảy ra ở California và New York. Phụ nữ là mục tiêu chính trong các vụ phạm tội do thù ghét chủng tộc, chiếm 62% số vụ.

Tran quyết tâm không để nỗi buồn ấy cản trở ước mơ của mình. Cô hy vọng sẽ học chuyên về nội khoa, tập trung vào giúp đỡ và điều trị cho tất cả bệnh nhân của mình.

"Trong cuộc sống, chúng ta phải đấu tranh với rất nhiều thứ. Những khó khăn đó sẽ được giảm bớt nhờ cộng đồng. Câu trả lời cho mọi thách thức luôn là cộng đồng", Tran bày tỏ.

Hồng Hạnh (Theo My News13)