Sinh viên 'gây sốt mạng' với bài tập thể dục dịp Tết

Lo sinh viên quên bài sau Tết, giảng viên ĐH Quốc gia Hà Nội giao bài tập quay video lên TikTok, thu hút hàng triệu lượt xem nhờ bối cảnh độc đáo.

Từ ngày 24/2, chuỗi 53 video quay cảnh sinh viên mặc đồng phục thể dục, tập luyện trên nền nhạc lôi cuốn đồng loạt "gây bão" mạng xã hội TikTok. Các video thu hút từ vài nghìn đến gần ba triệu lượt xem. Điểm chung khiến loạt video này thu hút sự chú ý là bối cảnh đậm chất gia đình ngày Tết với cành đào, cây quất và không khí mùa xuân.

Phạm Như Quỳnh, sinh viên năm hai ngành Báo chí, ĐH Quốc gia Hà Nội, cho biết video thực hiện bài thể dục của cô đăng tối mùng 2 Tết đã thu hút gần 310.000 lượt xem và hàng chục nghìn lượt yêu thích.

Tận dụng không gian phòng khách tại Mê Linh, Hà Nội, nữ sinh tự dựng máy quay và hoàn thành bài tập dài khoảng một phút. "Lưu lại khoảnh khắc tập luyện giữa khung cảnh bình hoa lay ơn và cành đào ngày Tết trở thành một kỷ niệm khó quên thời sinh viên của mình", Quỳnh nói. Nhờ được hướng dẫn kỹ trên lớp, cô chỉ mất vài lần nháp trước khi bấm máy chính thức.

Thầy giáo 'gây bão' mạng khi giao bài tập thể dục về nhà dịp Tết Phạm Như Quỳnh, sinh viên năm 2 ngành báo chí, Đại học Quốc gia Hà Nội đăng video bài tập thể dục mùng 5 Tết (21/2). Video: Nhân vật cung cấp

Khác với sự hào hứng của Quỳnh, sinh viên Nguyễn Thùy Linh ban đầu chỉ định quay video đối phó để nộp bài rồi xóa sau khi thầy kiểm tra, dù đã đầu tư 30 phút để thực hiện. Tuy nhiên, khi lượt xem bất ngờ tăng vọt lên hơn 500.000, nữ sinh đã thay đổi quyết định.

Người đứng sau trào lưu thú vị này là thầy Phùng Hoài Nam, 26 tuổi, giảng viên môn Giáo dục thể chất, ĐH Quốc gia Hà Nội. Theo thầy Nam, đây là nội dung thuộc môn thể dục. Bài tập gốc là bài thể dục tay không liên hoàn 60 động tác. Lo học trò quên bài sau kỳ nghỉ dài ảnh hưởng đến kết quả thi, thầy yêu cầu mỗi người quay video 40 động tác, đăng lên TikTok kèm hashtag riêng của môn học.

"Hình thức này giúp tôi theo dõi, chấn chỉnh lỗi sai cho từng em từ xa, đồng thời hỗ trợ sinh viên giữ vóc dáng sau những ngày Tết tiệc tùng", nam giảng viên cho biết. Bản thân thầy cũng vô cùng bất ngờ khi các video bài tập của sinh viên lại trở thành xu hướng và hút hàng triệu lượt xem. Dưới các bài đăng, nhiều người xem tò mò, thích thú rủ nhau "săn" đủ bộ sưu tập 53 video của lớp học này.

Thầy Phùng Hoài Nam, 26 tuổi, giảng viên môn Giáo dục thể chất, Đại học Quốc gia Hà Nội (VNU). Ảnh nhân vật cung cấp

Cách ra bài tập về của thầy Nam cũng thu hút sự quan tâm của sinh viên trường khác. Hoàng Khôi, sinh viên Đại học Ngoại thương, bày tỏ mong muốn trường mình sớm áp dụng cách giao bài tập tương tự để có cơ hội trở thành "TikToker triệu view".

Đánh giá về cách làm sáng tạo trên, TS Trịnh Kiên, Phó giám đốc Trung tâm Giáo dục Thể chất và Thể thao (ĐH Quốc gia Hà Nội) tỏ ra rất tích cực. Theo ông, hình thức tập luyện trực tuyến vốn được xây dựng từ thời điểm dịch Covid-19 nhằm duy trì sức khỏe. Các động tác trong bài tập được thiết kế phù hợp với cả những không gian hẹp, giúp sinh viên có thể rèn luyện mọi lúc, mọi nơi.

"Xu hướng không chỉ lan tỏa tinh thần thể thao, lối sống năng động mà còn góp phần quảng bá hình ảnh sinh viên của trường một cách hiệu quả", ông Kiên nhận định.

Thời gian tới, trường dự kiến tiếp tục đa dạng hóa môn học, kết hợp âm nhạc, đưa các môn thể thao hiện đại và trò chơi dân gian vào giảng dạy để tạo thêm hứng thú.

Quỳnh Nga