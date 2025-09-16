Sinh viên FPTU khởi nghiệp với đồ án làm muỗng từ vỏ quất

Nhóm sinh viên trường Đại học FPT (FPTU) tận dụng vỏ quất để làm muỗng, đế lót ly có khả năng phân hủy tự nhiên và nhận được đầu tư khởi nghiệp từ trường.

Ý tưởng dự án bắt đầu từ môn Trải nghiệm khởi nghiệp 1 vào tháng 9/2024 của nhóm sinh viên trường Đại học FPT cơ sở Cần Thơ. Sau khi kết thúc môn học, các thành viên thuộc hai chuyên ngành Digital Marketing và Thiết kế mỹ thuật số, gồm: Trần Thị Bích Trâm, Dương Nguyễn Tuyết Trinh, Dương Thị Thảo Như, Nguyễn Thị Hồng Yến, Nguyễn Mai Vinh và Võ Phước Huy quyết định phát triển tiếp, biến dự án thành đồ án tốt nghiệp.

Ý tưởng xuất phát từ trăn trở về rác thải nhựa dùng một lần, theo đại diện nhóm. "Hằng ngày, muỗng, ly, ống hút nhựa được sử dụng với số lượng lớn nhưng rất khó phân hủy. Chúng em muốn tìm nguyên liệu thay thế thân thiện môi trường và có tính ứng dụng cao".

6 thành viên nhóm POSE thực hiện dự án làm muỗng, lót ly từ vỏ quất. Ảnh: FPTU

Sau một thời gian nghiên cứu, nhóm chọn vỏ quất, phụ phẩm nông nghiệp giàu cellulose và chứa tinh dầu kháng khuẩn, làm nguyên liệu chính. Từ đó, dự án POSE phát triển thành giải pháp tiềm năng, vừa giảm rác thải nhựa, vừa mang giá trị cộng đồng.

Để biến vỏ quất thành sản phẩm, 6 bạn trẻ thực hiện các công đoạn: thu gom nguyên liệu, làm sạch, sấy khô, nghiền mịn, trộn với chất kết dính sinh học, ép nhiệt bằng khuôn inox và kiểm tra độ bền.

"Ở giai đoạn khởi đầu, nhóm áp dụng mô hình Lean Startup: phát triển mẫu thử, kiểm tra độ bền, khả năng chịu nhiệt, độ an toàn rồi liên tục điều chỉnh công thức. Chúng em còn thiết kế khuôn inox gia nhiệt để sản phẩm định hình chuẩn, tránh cong vênh khi sấy", Nguyễn Mai Vinh nói.

Muỗng nhựa sinh học làm từ vỏ quả quất thân thiện với môi trường. Ảnh: FPTU

So với nhựa truyền thống, muỗng POSE phân hủy tự nhiên, không tạo vi nhựa, an toàn cho sức khỏe. So với nhựa PLA hay sản phẩm từ bã mía, bột bắp, POSE tận dụng phụ phẩm rẻ, sẵn có, giá thấp hơn 10-15% và có tính kháng khuẩn từ tinh dầu quất.

Sản phẩm đã đạt chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm MFDS 2021 Standards and Specifications for Foods Utensils, Containers and Packages do QUATEST 3 cấp. Đây là điều kiện cần để đưa sản phẩm ra thị trường. Dự án cũng tổ chức workshop ra mắt thương hiệu với sự tham dự của gần 20 doanh nghiệp, nhận đề xuất hợp tác từ Mekong Silt Resort và sự quan tâm phân phối sản phẩm trên Amazon từ Công ty CP ECOKA.

Ngoài ra, POSE đạt nhiều dấu mốc khác như lọt top 12 cuộc thi khởi nghiệp của trường Đại học FPT - Business Challenge 2024, giành giải "Dự án triển vọng" cùng khoản đầu tư hai triệu đồng tại vòng Pre-Seed Funding, nhận vốn đầu tư 50 triệu đồng từ nhà trường, ký hợp tác với Abavina – doanh nghiệp cung ứng nguyên liệu đạt chuẩn.

Sản phẩm đạt chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm MFDS 2021 Standards and Specifications for Foods Utensils, Containers and Packages do QUATEST 3 cấp. Ảnh: FPTU

Trong thời gian tới, nhóm đặt mục tiêu mở rộng sản xuất, đa dạng sản phẩm và hướng đến xuất khẩu. "Chúng em tin POSE không chỉ là đồ án sinh viên, mà có thể trở thành doanh nghiệp khởi nghiệp xanh, góp phần giảm rác thải nhựa và lan tỏa lối sống thân thiện môi trường", đại diện nhóm nhấn mạnh.

Hiện, sản phẩm có giá 15.000 đồng/10 muỗng, 45.000 đồng/10 lót ly. Nhóm dự kiến tiếp tục cải tiến để đưa ra giá cạnh tranh hơn.

Đại diện trường cũng nhận định, dự án muỗng sinh học từ vỏ quất cho thấy khả năng biến ý tưởng học tập thành giải pháp tiêu dùng xanh, góp phần giảm rác thải nhựa và thúc đẩy phát triển bền vững.

Hành trình khởi nghiệp của POSE còn có sự hỗ trợ từ trường Đại học FPT. Bên cạnh hỗ trợ tài chính từ trường, các giảng viên cố vấn đã đồng hành cùng 6 sinh viên tài năng từ hình thành ý tưởng, điều chỉnh mô hình kinh doanh, kiểm chứng tính khả thi, đến kết nối doanh nghiệp.

"Khoản tài trợ và sự hỗ trợ không chỉ mang ý nghĩa tài chính mà còn là sự công nhận tiềm năng thương mại hóa của dự án, tiếp thêm động lực cho chúng em theo đuổi khởi nghiệp xanh", đại diện nhóm cho biết.

Dự án nhận được sự đầu tư, hợp tác từ trường và doanh nghiệp. Ảnh: FPTU

Theo thành viên POSE, môi trường học tập tại FPTU gắn kết lý thuyết và thực tiễn. Sinh viên học song song lý thuyết nền tảng và tham gia trải nghiệm dự án thật, làm việc cùng doanh nghiệp, giải quyết vấn đề xã hội. POSE là ví dụ cho hành trình từ ý tưởng môn học, được thử sức pitching, gọi vốn, hợp tác doanh nghiệp.

Trong quá trình phát triển, nhóm cũng đối diện thất bại như công thức chưa ổn, sản phẩm dễ gãy, quy trình chưa chuẩn. Tuy nhiên, thất bại là một phần tất yếu của học tập và sáng tạo, giúp có không gian thử nghiệm, quyền được sai và cơ hội sửa.

Kế hoạch tương lai của POSE là ổn định sản xuất, mở rộng phân phối trong quán cà phê, nhà hàng, sự kiện. Song song, nhóm phát triển kênh bán online và trên sàn thương mại điện tử. Về dài hạn, các thành viên đặt mục tiêu gọi vốn xây dựng xưởng quy mô lớn, áp dụng công nghệ để hạ giá thành, tăng cạnh tranh, và hướng tới xuất khẩu.

Nhật Lệ