Sinh viên FPT hỗ trợ xã, phường triển khai Nghị quyết 57

Quảng NinhFPT phân công sinh viên về xã, phường để tham gia hỗ trợ chính quyền và người dân triển khai Nghị quyết 57, ngày 6/1.

Tỉnh đang triển khai các mô hình gắn đào tạo với yêu cầu thực tiễn nhằm thực hiện Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Theo đó, Uỷ ban nhân dân Quảng Ninh phối hợp với Tập đoàn FPT và trường Đại học FPT tổ chức hoạt động đưa sinh viên công nghệ trực tiếp tham gia hỗ trợ chính quyền và người dân, góp phần cụ thể hóa các chủ trương của Đảng và Nhà nước.

Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh và trường Đại học FPT ký kết thỏa thuận hợp tác về việc đưa sinh viên về thực tập tại các cơ quan, đơn vị địa phương. Ảnh: FPT

Sinh viên Trường Đại học FPT sẽ được phân công về gần 30 xã phường trên địa bàn tỉnh, trong đó có các khu vực vùng xa, địa bàn có vị trí hành chính đặc biệt như đặc khu Cô Tô, để hỗ trợ triển khai Nghị quyết 57.

Theo kế hoạch, các bạn tham gia hỗ trợ tại địa phương trong thời gian từ tháng 1 đến tháng 4. Toàn bộ thời gian tham gia được tính là OJT (On-the-Job Training), học kỳ đào tạo trong môi trường thực tế bắt buộc đối với sinh viên trường Đại học FPT, theo chương trình đào tạo chính quy của trường. Đại diện các bên đánh giá, việc này đáp ứng yêu cầu đào tạo gắn với thực tiễn, đồng thời, góp phần huy động nguồn nhân lực trẻ, có chuyên môn công nghệ, tham gia triển khai nghị quyết từ cơ sở.

Sinh viên FPT sẽ cùng thực hiện chương trình, đề án, dự án về công nghệ thông tin và triển khai Nghị quyết 57; tham gia hỗ trợ quản lý, vận hành hệ thống hạ tầng kỹ thuật, công nghệ thông tin, trung tâm tích hợp dữ liệu và các phần mềm đang được sử dụng tại cơ quan, đơn vị. Bên cạnh đó, đội ngũ này trực tiếp cùng cán bộ, công chức, viên chức và người dân nâng cao kỹ năng số, sử dụng dịch vụ công trực tuyến như VNeID, chữ ký số và nhiều nền tảng số phục vụ giải quyết thủ tục hành chính khác.

Sinh viên trường ĐH FPT về gần 30 xã phường Quảng Ninh tham gia hỗ trợ chính quyền và người dân. Ảnh: FPT

Sinh viên tham gia chương trình đều đang theo học chuyên ngành Công nghệ thông tin, có kiến thức nền tảng và hiểu biết về quy trình vận hành của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập. Trước khi tham gia, các bạn đã được đào tạo, cập nhật kiến thức và kỹ năng về an toàn thông tin, nghiệp vụ hỗ trợ triển khai Nghị quyết 57 trong khối chính quyền, quy định pháp luật liên quan như Luật An ninh mạng, Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân và nghị quyết, văn bản pháp luật có liên quan.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Khoa - Tổng giám đốc Tập đoàn FPT nhấn mạnh, việc phối hợp cùng Quảng Ninh đưa sinh viên trường Đại học FPT về hỗ trợ tại cơ sở là mô hình mới, lần đầu được triển khai trên toàn quốc, thể hiện sự gắn kết chặt chẽ giữa Nhà nước, nhà trường và doanh nghiệp.

"Mô hình này vừa góp phần bổ sung nguồn lực cho địa phương trong quá trình triển khai nghị quyết, vừa giúp sinh viên rèn luyện trong môi trường thực tiễn, hình thành lực lượng nhân sự công nghệ dự bị, sẵn sàng tham gia đưa chủ trương, chính sách của Đảng, Chính phủ vào cuộc sống", ông nói thêm.

Ông Nguyễn Văn Khoa - Tổng giám đốc Tập đoàn FPT phát biểu tại sự kiện. Ảnh: FPT

Ông Nguyễn Văn Khoa cũng chia sẻ cam kết của Tập đoàn FPT và trường Đại học FPT trong việc đồng hành lâu dài cùng Quảng Ninh triển khai Nghị quyết 71 và 57; theo dõi, đánh giá hiệu quả thực tế của mô hình phối hợp Nhà nước - nhà trường - doanh nghiệp trong việc đưa sinh viên về thực tập tại địa phương; đầu tư xây dựng công trình phục vụ nghiên cứu, triển khai chuyển đổi số, phát triển nguồn nhân lực công nghệ chất lượng cao. Trong đó, dự án Đầu tư Xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu Công nghệ số Tập trung Tuần Châu, Quảng Ninh đã khởi công ngày 19/12/2025.

Bà Nguyễn Thị Hạnh - Phó chủ tịch UBND Quảng Ninh cũng cho biết, tỉnh có nhu cầu rất lớn về nguồn nhân lực công nghệ trong giai đoạn hiện nay. Nhân lực chất lượng cao được ví như "kim cương" của địa phương.

Quảng Ninh phát huy nguồn lực hiện có, phối hợp với các doanh nghiệp trong việc thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt là nhân lực công nghệ thông tin, tạo động lực thực thi các Nghị quyết về chuyển đổi số, phát triển khoa học công nghệ. Bà đánh giá cao tính thiết thực của chiến lược phối hợp với Tập đoàn FPT và trường Đại học FPT.

Đồng thời, tỉnh cũng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tiếp nhận phân công nhiệm vụ cụ thể, tạo điều kiện thuận lợi về ăn ở, đi lại và môi trường làm việc để sinh viên FPT yên tâm tham gia, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Bà Nguyễn Thị Hạnh - Phó chủ tịch UBND Quảng Ninh chia sẻ về mục tiêu phát triển kinh tế, chuyển đổi số và nguồn nhân lực chất lượng cao. Ảnh: FPT

Bên cạnh hoạt động phối hợp với địa phương, để góp phần thực hiện Nghị quyết 57, Tập đoàn FPT thành lập Ban Chỉ đạo Công nghệ chiến lược với các đơn vị chuyên sâu nhằm làm chủ công nghệ lõi, xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao vì mục tiêu chủ quyền công nghệ quốc gia. Cụ thể, đơn vị thành lập Ban Chỉ đạo Công nghệ chiến lược, với 5 đơn vị gồm: Viện Quantum AI và Cyber Security (QACI), FPT UAV, Công nghệ Đường sắt FPT (FMT), FPT Cyber Security và DC5.

Là đơn vị thành viên của Tập đoàn FPT, trường Đại học FPT cũng xác định đào tạo nhân lực triển khai Nghị quyết 57 gắn với thực tiễn là trọng tâm xuyên suốt. Đơn vị coi hoạt động đưa sinh viên tham gia hỗ trợ triển khai tại các địa phương là minh chứng cho cam kết đồng hành cùng đất nước, kết nối chiến lược phát triển khoa học công nghệ với hành động ở cơ sở, góp phần xây dựng lực lượng nhân sự công nghệ đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững trong kỷ nguyên số.

Nhật Lệ