Sinh viên ĐH Công nghệ nhận lương tháng phổ biến 15-20 triệu đồng

Sinh viên tốt nghiệp trường Đại học Công nghệ nhận lương trung bình 15-20 triệu đồng một tháng sau một năm ra trường, có nhóm nhận tới 40-50 triệu đồng.

TS Bùi Trung Ninh, Trưởng phòng Công tác Sinh viên, trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội, cho biết thông tin trên bên lề Ngày hội việc làm do trường tổ chức ngày 21/3.

Ông Ninh cho biết theo khảo sát mới nhất, tỷ lệ sinh viên có việc làm toàn trường sau một năm tốt nghiệp là trên 97%. Mức lương trung bình một tháng trong khoảng 15-20 triệu đồng.

Những ngành mang lại thu nhập tốt nhất có thể kể đến như Công nghệ thông tin, Trí tuệ nhân tạo, Kỹ thuật máy tính, Kỹ thuật robot, Công nghệ kỹ thuật cơ - điện tử, Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông, Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu.

"Có bạn xuất sắc nhận mức lương lên tới 40-50 triệu đồng, thậm chí cao hơn", ông Ninh nói, cho biết nhóm này thường làm tại các doanh nghiệp cần người tài, một số đơn vị ứng dụng công nghệ phát triển mảng tài chính.

Sinh viên trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội tham gia ngày hội việc làm, hôm 21/3. Ảnh: Dương Tâm

Ông Phạm Tuấn Anh, Giám đốc nền tảng công nghệ tuyển dụng JobOKO, nhìn nhận mức lương 15-20 triệu đồng theo khảo sát của trường Đại học Công nghệ ở cao so với mặt bằng sinh viên mới ra trường.

Theo báo cáo lương theo ngành nghề và cấp bậc của JobOKO năm 2025, nhân sự ngành IT phần mềm dưới một năm kinh nghiệm nhận lương dao động 10-15 triệu đồng, nhóm 1-3 năm kinh nghiệm là 14-25 triệu đồng. Với lĩnh vực Điện - Điện tử - Tự động hóa, lương tháng của hai nhóm trên lần lượt khoảng 9,1-15 và 10-16 triệu đồng.

Kết quả này dựa trên phân tích gần 582.000 tin tuyển dụng và khảo sát hơn 1.200 nhà tuyển dụng, gần 1.600 ứng viên cùng các nguồn dữ liệu trực tuyến.

Tuy nhiên, ông Tuấn Anh cho rằng mức lương trung bình sinh viên Đại học Công nghệ nhận được hợp lý bởi trường đào tạo nhiều ngành "hot", cần nhân lực chất lượng cao. Chẳng hạn, với nhân lực cho công nghiệp bán dẫn hay hàng không vũ trụ, mức lương lên đến 40 triệu đồng là "bình thường". Không chỉ doanh nghiệp nước ngoài, một số doanh nghiệp trong nước cũng có thể chi trả tới mức này.

"Lý do là độ khan hiếm nhân lực, trong khi sinh viên top trên của trường rất xuất sắc", ông Tuấn Anh nói.

Ông Bùi Trung Ninh cho biết để tăng cơ hội việc làm và mức lương trung bình của sinh viên, trường Đại học Công nghệ điều chỉnh chương trình để phù hợp thực tiễn, mời doanh nghiệp cùng đào tạo. Trường cũng chú trọng truyền thông để sinh viên không đi làm quá sớm.

"Chúng tôi mong các em đi thực tập để hiểu được thực tiễn ra sao, nhưng không khuyến khích các em đi làm toàn thời gian sớm", ông Ninh nói. "Việc học để có đầy đủ nền tảng trước khi đi làm giúp sinh viên nhận mức lương cao hơn".

Theo ông Ninh, hiện nhiều doanh nghiệp đặt hàng nhà trường đào tạo và nhận sinh viên ngay sau khi tốt nghiệp.

Ngoài ra, trường xây dựng cổng việc làm số để doanh nghiệp đăng tin tuyển dụng, còn sinh viên tạo CV, ứng tuyển. Hơn 400 nhà tuyển dụng đã tham gia, số CV đạt là 1.200.

Hàng nghìn sinh viên trường Đại học Công nghệ đến ngày hội việc làm ngày 21/3. Ảnh: Dương Tâm

Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội có quy mô đào tạo gần 12.000 sinh viên. Các chương trình đào tạo của trường đều thuộc khối ngành công nghệ - kỹ thuật. Năm ngoái, điểm chuẩn vào trường từ 22,14 đến 28,19, ngành Công nghệ thông tin cao nhất.

