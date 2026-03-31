Sinh viên đầu tư chứng khoán bằng 'tiền tươi, thóc thật'

10 đội thi sinh viên được cấp 10 triệu đồng mỗi đội để đầu tư chứng khoán trên sàn HOSE, NHX, và hưởng lãi nếu có.

Chiều 31/3, trường Đại học Tôn Đức Thắng khai mạc cuộc thi đầu tư chứng khoán sinh viên Việt Nam - Investment Challenge 2026 (IC 2026).

TS Nghiêm Quý Hào, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Kinh tế ứng dụng, Trưởng ban tổ chức, đặt câu hỏi: "Bao nhiêu sinh viên học tài chính nhưng chưa từng đặt một lệnh giao dịch thực sự?".

Theo ông, nếu câu trả lời là rất nhiều thì các trường đang dạy tài chính chứ chưa đào tạo ra các nhà đầu tư. Ông đánh giá thị trường tài chính biến động từng giây, công nghệ, dữ liệu đang định nghĩa lại nhiều khái niệm, định chế tài chính.

Do đó, đây là cơ hội để sinh viên bước vào thị trường thật, ra lệnh đầu tư thật, với "tiền tươi thóc thật". Các em không chỉ được học lý thuyết mà còn trải nghiệm áp lực, rủi ro và kỷ luật của thị trường chứng khoán.

Ông Hào cho biết cuộc thi năm nay thu hút hơn 2.700 sinh viên từ 116 trường đại học, lần đầu tiên có sự tham gia của sinh viên từ Lào, Indonesia, Myanmar, Đài Loan (Trung Quốc). Nội dung thi cũng thêm kiến thức về tài chính, tài sản số so với năm ngoái, nhằm bắt kịp xu hướng trong lĩnh vực.

Tất cả thí sinh sẽ tham gia vòng kiểm tra kiến thức tài chính online. 100 em có kết quả tốt nhất được chọn vào vòng hai, chia đội thành 10 đội. Mỗi đội được cấp 10 triệu đồng để đầu tư thực tế trên tư trên sàn HOSE (Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM) và NHX (Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội) trong 2 tháng. Nếu đầu tư lãi, đội thi được nhận toàn bộ, ngược lại ban tổ chức sẽ hỗ trợ 10% khoản lỗ. Phần vốn gốc sẽ được hoàn trả cho ban tổ chức.

10 đội có tỷ suất sinh lời cao nhất sẽ tranh tài tại chung kết, vào ngày 17/7, bằng cách thuyết trình chiến lược, danh mục đầu tư trước ban giám khảo. 100% sinh viên vào vòng này được các công ty chứng khoán top đầu thị trường nhận thực tập.

Investment Challenge ra mắt lần đầu tiên vào năm 2017 với quy mô cấp trường, sau đó mở rộng dần. Năm ngoái, cuộc thi thu hút sinh viên từ 110 trường đại học tham gia.

