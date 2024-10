Sinh viên Đại học Duy Tân được dự diễn đàn thiết kế quốc tế

Tác phẩm "Environment Game: Ovara Castel" của Trần Đình Chính lọt top 5 xuất sắc triển lãm Hướng đến tương lai 2024, được dự Diễn đàn Thiết kế Quốc tế tại Đài Loan.

Triển lãm Hướng đến tương lai 2024 do Hiệp hội Thiết kế TP HCM tổ chức, thu hút nhiều sinh viên từ 19 trường đại học trên toàn quốc tham gia, như Đại học Mỹ thuật Việt Nam, Đại học Duy Tân, HUTECH, Đại học Kiến trúc Hà Nội, Đại học Kiến trúc TP HCM...

"Environment Game: Ovara Castel" của Trần Đình Chính vào top 5 Thiết kế Xuất sắc năm 2024. Ảnh: Đại học Duy Tân

Đến từ Đại học Duy Tân, Trần Đình Chính giới thiệu tác phẩm "Environment Game: Ovara Castel", được thiết kế công phu, sử dụng kỹ thuật đồ họa 3D sáng tạo. Tác phẩm này không chỉ nổi bật bởi hình ảnh sống động, còn tạo ra môi trường tương tác chân thực. Điều này hướng đến việc cải thiện trải nghiệm người dùng trong các ứng dụng và trò chơi.

Trần Đình Chính chia sẻ, thông qua tác phẩm muốn chia sẻ ý tưởng về một thế giới game hoàn chỉnh do bản thân xây dựng. "Tôi thiết kế tác phẩm dựa trên ý tưởng về những tranh chấp giả tưởng trong cuộc chiến bảo vệ địa danh linh thiêng. Nhờ sự hỗ trợ chuyên môn từ giảng viên ngành Thiết kế Đồ họa tại trường, tôi kết hợp nghệ thuật với công nghệ để thế giới game thêm sống động, hấp dẫn. Tôi cũng đặt mục tiêu mang lại trải nghiệm tốt nhất cho người chơi", Chính cho biết.

Sinh viên Trần Đình Chính, tác giả thiết kế "Environment Game: Ovara Castel". Ảnh: NVCC

Xuất thân từ gia đình nông dân ở huyện Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai, Trần Đình Chính hiểu rõ nỗi vất vả của cha mẹ trong việc mưu sinh nuôi dưỡng con cái. Anh luôn dặn lòng phải cố gắng học tập để không làm cha mẹ phiền lòng.

Đình Chính hiện theo học ngành Thiết kế Đồ họa tại Đại học Duy Tân, bày tỏ lòng biết ơn với các giảng viên đồng hành cùng anh. Sự ủng hộ của thầy cô giúp anh vượt qua khó khăn trong quá trình làm đồ án.

Nói về tương lai nghề nghiệp, Chính tâm sự quyết tâm trở thành nhà thiết kế đồ họa 3D chuyên nghiệp. "Ngành nghề này có mức lương cao và cơ hội thăng tiến rộng mở", anh nói thêm.

Với hai nội dung triển lãm là Thiết kế Đồ họa và Thiết kế Thời trang, Hiệp hội Thiết kế TP HCM tạo ra một sân chơi chuyên nghiệp cho sinh viên thể hiện khả năng thiết kế đa dạng. Các loại thiết kế được trưng bày bao gồm: nội ngoại thất, đồ gỗ Trang trí, tạo dáng sản phẩm, đồ họa và thời trang.

Ngoài tác phẩm của Trần Đình Chính, 4 thiết kế còn lại trong top 5 xuất sắc tại triển lãm là: "Băng rừng Ngập mặn" của Ngô Thị Mộng Nghi (Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM), "VETUS - The old new thing" của Lê Nguyễn Anh Thư (Trường Đại học Mỹ thuật TP HCM), phim hoạt hình 3D "Bút thần" của Thanh Hiền (Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương) và đồ án truyện tranh "Huyền Trân Công chúa" của Huỳnh Ngọc Vân Anh (Trường Đại học Nghệ thuật Huế).

Thanh Thư