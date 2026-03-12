Sinh viên Đại học Công nghiệp TP HCM chật vật tìm chỗ gửi xe

Nhiều sinh viên trường Đại học Công nghiệp TP HCM bỏ buổi học hoặc dựng xe ngoài đường vì nhiều điểm giữ xe xung quanh đột ngột đóng cửa.

Trở lại trường học trực tiếp sau kỳ nghỉ Tết hôm 10/3, Hoàng Sơn, sinh viên năm thứ 3, dù đến sớm 30 phút vẫn không thể vào được bãi xe của trường vì hết chỗ. Nam sinh vòng ra các điểm giữ xe tư nhân bên ngoài nhưng bất ngờ vì đều đóng cửa.

"Em loay hoay đến sát giờ vào lớp vẫn không tìm được chỗ gửi, đành dựng tạm ở vỉa hè đối diện trường. Ngồi trong lớp mà cứ chốc chốc, em lại phải chạy ra ngó vì sợ mất xe", Sơn chia sẻ.

Ngọc Ánh đã vượt quãng đường 30km từ Biên Hòa đến trường nhưng đành ngậm ngùi quay về. Ánh cho biết sinh viên tràn ra đường gây ùn tắc kéo dài. Nữ sinh chạy ra chợ Gò Vấp hỏi nhưng không nơi nào nhận thêm.

"Trời nắng gắt, em phải chạy lên, chạy về, vừa mất công, tốn thời gian lại tốn xăng", Ánh nói.

Ngọc Hân, sinh viên ngành Công nghiệp thực phẩm, cũng chọn quay xe về nhà.

"Thấy cả hàng dài xe máy dựng tạm trước cổng trường nhưng em không dám, sợ mất xe", Hân cho hay. Hôm qua, nữ sinh chuyển sang đi xe ôm dù cước phí cao hơn bình thường do giá xăng tăng. Trong khi đó, khu vực nhà trọ của Hân không có tuyến xe buýt nào thuận tiện đến trường.

Sinh viên trường Đại học Công nghiệp TP HCM xếp hàng dài phía chờ gửi xe, gây ách tắc giao thông, ngày 10/3. Ảnh: P Tuấn

Ngày 12/3, PGS. TS Phan Hồng Hải, Hiệu trưởng trường Đại học Công nghiệp TP HCM, cho biết việc các điểm giữ xe của người dân xung quanh dừng hoạt động khiến cả trường và sinh viên bất ngờ, bị động. Trường chưa rõ nguyên nhân việc này.

"Bãi giữ xe của trường chỉ đáp ứng khoảng 70-80% nhu cầu sinh viên", ông Hải nói.

Hiệu trưởng cho hay sẽ điều chỉnh lịch học trong thời gian sắp xếp chỗ giữ xe cho sinh viên. Dự kiến, các lớp đại cương, lý thuyết sẽ chuyển sang học online trong 1-2 tuần tới. Việc này cũng giúp sinh viên tiết kiệm chi phí di chuyển trong bối cảnh giá xăng, dầu tăng, theo khuyến khích của Bộ Công thương.

Trường Đại học Công nghiệp TP HCM có trụ sở tại đường Nguyễn Văn Bảo, phường Hạnh Thông và 2 cơ sở khác lân cận, quy mô đào tạo hiện khoảng 40.000 sinh viên.

Sinh viên ra - vào bãi giữ xe của trường Đại học Công nghiệp TP HCM, tháng 9/2023. Ảnh: Hoàng Nguyễn

Lệ Nguyễn - Trường Yên