Sinh viên chơi 7 nhạc cụ trong MV tặng thầy cô ngày 20/11

Nhóm sinh viên Đại học FPT dùng đàn tỳ bà, đàn nhị..., thể hiện ca khúc "Người gieo mầm xanh", để tri ân thầy cô dịp 20/11.

Tác phẩm của nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền được thể hiện qua tiếng đàn tỳ bà, đàn bầu, đàn nhị, đàn tranh, đàn nguyệt, sáo trúc và trống. Đây cũng là những loại nhạc cụ trong chương trình giảng dạy chính khóa ở trường.

Lời bài hát "Người gieo mầm xanh" tái hiện hành trình của một đứa trẻ với những ước mơ hồn nhiên đến khi trưởng thành và trở thành người thầy, người truyền cảm hứng, gieo niềm tin và mở ra cơ hội cho thế hệ sau.

Theo Nguyễn Phước Hoài An, cả nhóm chọn tác phẩm này như một sự tri ân tới thầy cô, đồng thời thử nghiệm đưa âm sắc của các loại nhạc cụ truyền thống vào một bản phối hiện đại.

Nam sinh cho biết các thành viên trong nhóm đều không học chuyên về âm nhạc. Song, nhờ môn Nhạc cụ truyền thống trong chương trình học, họ dần yêu thích và tự luyện tập thêm để chơi thành thạo.

"Nhóm muốn cho thấy nhạc cụ truyền thống hoàn toàn có khả năng thể hiện những bản nhạc hiện đại một cách giàu cảm xúc và đầy mới mẻ", Trần Đức Tài, thành viên chơi đàn nhị, chia sẻ.

MV được đăng trên một fanpage, hiện đã thu hút hơn chục nghìn lượt thích và chia sẻ. Dưới phần bình luận, nhiều người bày tỏ ngạc nhiên, đánh giá cao tinh thần gìn giữ nét đẹp âm nhạc dân tộc của các bạn trẻ.

Nhóm sinh viên ra mắt MV hòa tấu 7 nhạc cụ truyền thống dịp 20/11 Ca khúc "Người gieo mầm xanh" do câu lạc bộ Nhạc cụ truyền thống FTIC thực hiện. Video: Nhân vật cung cấp An kể sản phẩm do 7 sinh viên thực hiện. Sau khi được nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền đồng ý cho sử dụng tác phẩm, các sinh viên bắt tay vào làm MV từ cuối tháng 9, gồm luyện tập, biên đạo, thu âm và dựng bối cảnh quay. Trong đó, cả nhóm dành nhiều thời gian nhất ở phần hòa tấu, sao cho đạt được độ ăn ý cao nhất.

MV kéo dài 3 phút, toàn bộ cảnh quay trong khuôn viên trường Đại học FPT. Nhóm lựa chọn nhiều bối cảnh nổi bật như hàng cây xanh, hồ sen, hồ súng... để tôn lên vẻ đẹp của không gian trường và hài hòa với các loại nhạc cụ dân tộc.

Cô Nguyễn Thu Thủy, chủ nhiệm bộ môn Âm nhạc truyền thống trường Đại học FPT, nói thầy cô đều xúc động vì đã truyền được tình yêu nhạc cụ truyền thống đến các sinh viên.

Theo cô, điều ấn tượng nhất trong MV nằm ở tình yêu và sự trong sáng của tuổi trẻ, cho thấy tấm lòng của sinh viên dành cho thầy cô và niềm say mê với nhạc cụ truyền thống.

An cho hay cả nhóm cùng câu lạc bộ Nhạc cụ truyền thống của trường (FTIC) sẽ tích cực học hỏi kinh nghiệm từ các thầy cô để có nhiều sản phẩm mang đậm giá trị truyền thống trong tương lai.

Nhóm sinh viên thể hiện ca khúc "Người gieo mầm xanh". Ảnh: Nhân vật cung cấp

Huyền Trang