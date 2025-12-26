Sinh viên chế hệ thống phục hồi cho người đột quỵ giá 100 triệu đồng

ReTrack, thiết bị sử dụng AI hỗ trợ theo dõi phục hồi chi dưới sau đột quỵ, giúp 5 sinh viên giành giải nhất "Sáng tạo trẻ" 2025, định giá là 100 triệu đồng.

Nhóm sinh viên gồm Hoàng Quốc Trưởng, Phan Quốc Chiến, Nguyễn Nam Thành, Chu Đắc Vinh Quang và Bùi Thị Khánh Linh. Ngoài Linh học ngành Phân tích kinh doanh, Đại học Kinh tế quốc dân, còn lại đều là sinh viên Cơ điện tử và Cơ khí - chế tạo máy của Đại học Bách khoa Hà Nội.

Cuộc thi "Sáng tạo trẻ" 2025 do Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức, thu hút hơn 100 dự án của sinh viên đến từ 35 trường đại học. Phần thưởng dành cho giải nhất trị giá 50 triệu đồng.

"Cả nhóm rất xúc động, có bạn đã khóc", trưởng nhóm Quốc Trưởng nói sau lễ trao giải, chiều tối 25/12. "Đây là thành quả làm việc của cả nhóm suốt nửa năm với nhiều đêm liền thức trắng".

Nhóm sáng chế hệ thống Retrack nhận giải nhất cuộc thi Sáng tạo trẻ, chiều 25/12. Ảnh: Ngọc Trang

Trưởng cho biết hầu hết thành viên trong nhóm đến từ phòng thí nghiệm Komlab thuộc trường Cơ khí, Đại học Bách khoa Hà Nội, với hướng nghiên cứu chính về các thiết bị trong lĩnh vực y sinh. Vì vậy, việc nghiên cứu hệ thống ReTrack phù hợp với cả nhóm.

Theo số liệu của Bộ Y tế, Việt Nam có khoảng 200.000 ca đột quỵ mỗi năm. Trong đó, khoảng 80% phải gánh chịu di chứng vận động, đặc biệt là liệt chi dưới, cần phục hồi dài hạn. Thế nhưng, quá trình ấy gặp phải ba vấn đề lớn: ghi nhận phục hồi bằng quan sát cảm tính, gây quá tải hệ thống tại bệnh viện, thiếu nhân lực chuyên môn.

Từ thực tế đó, nhóm nghĩ đến ReTrack - trợ lý ảo cho quá trình phục hồi chi dưới của người bị đột quỵ.

Hệ thống là một mạng lưới cảm biến thông minh gắn trực tiếp lên cơ thể người bệnh. Trong đó, cảm biến IMU và EMG đo chính xác góc khớp và mức độ kích hoạt cơ - những chỉ số mà mắt thường hay camera khó thấy. Ngoài ra, cảm biến PPG giúp theo dõi nhịp tim liên tục để đưa ra cảnh báo dấu hiệu bất thường khi tập luyện.

Dữ liệu thu được đưa về hộp xử lý trung tâm với sự hỗ trợ của AI. Thuật toán sẽ phân tích chất lượng động tác tập phục hồi, hỗ trợ chấm điểm chức năng vận động theo chuẩn quốc tế FMA (Fugl- Meyer Assessment).

Trưởng cho biết dữ liệu thu được có thể lưu trữ tập trung trên cloud của bệnh viện, gắn với mã bệnh nhân và sẵn sàng tích hợp với hệ thống bệnh án điện tử trong tương lai. Các chỉ số, hướng dẫn bài tập, hồ sơ phục hồi cũng được lưu trên web và app để thuận tiện khi sử dụng.

Nhóm khẳng định hệ thống ReTrack giúp bác sĩ nắm bắt các chỉ số của bệnh nhân hàng ngày. Bệnh nhân có thể tập phục hồi tại nhà, theo dõi được tiến độ phục hồi, giảm số buổi tái khám không cần thiết.

Theo Trưởng, nhóm đã kiểm chứng khả năng đo các chỉ số tại Motion Lab của Bệnh viện Vinmec và thử nghiệm thực tế trên bệnh nhân ở Bệnh viện phục hồi chức năng Hải Dương.

"Chúng em rất mừng vì sau nhiều lần điều chỉnh, kết quả cho thấy sai số rất nhỏ", Trưởng nói.

Nhóm định giá một bộ ReTrack khoảng 100 triệu đồng, nhìn nhận mức này rẻ hơn "rất nhiều" so với một số hệ thống hỗ trợ phục hồi chức năng trên thị trường. Khách hàng hướng tới là các bệnh viện, trung tâm phục hồi chức năng, phòng khám vật lý trị liệu.

Nhìn lại hành trình nửa năm qua, Trưởng nhớ đến những lúc cả nhóm căng thẳng khi ngày báo cáo đến gần nhưng hệ thống phát sinh lỗi.

"Có những lúc, chúng em tranh luận gay gắt rồi lại cùng động viên nhau làm việc", Trưởng kể.

Nam sinh nói may mắn khi là thành viên trong Komlab do PGS.TS Nguyễn Thành Trung làm chủ nhiệm. Thầy đã hướng dẫn, hỗ trợ nhóm liên hệ các bệnh viện, trung tâm phục hồi chức năng, giúp quá trình thử nghiệm thuận lợi.

PGS.TS Huỳnh Đăng Chính, Phó giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội, nói cuộc thi Sáng tạo trẻ kết thúc sẽ là sự bắt đầu cho hành trình khởi nghiệp của các sinh viên.

"Đại học Bách khoa Hà Nội không chỉ trao giải thưởng mà còn đồng hành để các nhóm thí sinh đoạt giải đi tiếp", ông nói. Năm ngoái, hai công ty được thành lập từ các nhóm xuất sắc ở cuộc thi. Ông hy vọng năm nay nhóm sinh viên sáng chế ReTrack và 5 nhóm khác góp mặt ở chung kết cũng làm được điều tương tự.

Trưởng cũng mong muốn như vậy. Trước mắt, nhóm sẽ tiếp tục hoàn thiện sản phẩm, đồng thời chuẩn bị tham gia một số cuộc thi khác, trong đó có SV. Startup của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Dương Tâm