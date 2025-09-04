Sinh viên bỏ học đông kỷ lục ở 3 đại học top đầu Hàn Quốc

Hàn QuốcGần 2.500 sinh viên bỏ học ở Đại học Quốc gia Seoul, Yonsei và Korea, đông nhất 18 năm qua, được cho là để thi lại vào ngành Y.

Số liệu được Chính phủ công bố cuối tháng 8, gồm số sinh viên nộp đơn xin thôi học và tự ý nghỉ học. Số này tăng 17% so với năm ngoái.

Trong đó, 1.054 người ở Đại học Korea, đông nhất. Ở Đại học Yonsei và Đại học Quốc gia Seoul, con số lần lượt là 942 và 485 sinh viên. Xét theo ngành, tỷ lệ sinh viên bỏ học lớn nhất ở nhóm khoa học tự nhiên (gần 1.500 người). Theo sau là khối ngành nhân văn với 917 người.

Đây đều là ba đại học danh tiếng ở Hàn Quốc. Trong đó, Đại học Quốc gia Seoul trong top 38 thế giới theo xếp hạng QS, còn Đại học Korea đứng thứ 61.

Hiện tượng này được cho liên quan tới việc mở rộng chỉ tiêu ở các trường Y. Chính phủ năm ngoái đồng ý cho 40 trường nhóm này tuyển đến khoảng 5.000 sinh viên, tăng 2.000 so với trước, nhằm tăng số lượng bác sĩ.

Khuôn viên Đại học Hàn Quốc. Ảnh: Korea University Fanpage

Làn sóng sinh viên từ bỏ các trường đại học danh tiếng, thi lại nhiều lần vào trường Y ở Hàn Quốc đã diễn ra nhiều năm nay. Bởi bác sĩ là một trong những nghề được tôn trọng và trả lương cao nhất ở Hàn Quốc.

Năm 2022, theo số liệu của Học viện Jongro, cơ sở luyện thi lớn, gần 1.900 sinh viên ở ba trường nói trên bỏ học. Năm 2023, hơn 25% thí sinh có thành tích cao trong kỳ thi đại học từ chối lời mời nhập học của ba trường.

Cùng năm này, ở Đại học Quốc gia Seoul, 225 sinh viên năm nhất bỏ học, gấp ba lần năm 2019. Phần lớn đến từ các ngành STEM (Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán học).

Theo ông Lim Sung Ho, CEO của Học viện Jongro, những sinh viên này muốn dành thời gian để ôn thi lại vào trường Y.

Một khảo sát của Mạng lưới Nghề nghiệp và Người lao động Hàn Quốc cho thấy các bậc phụ huynh có xu hướng gợi ý cho con theo đuổi nghề này. Cứ 5 học sinh tiểu học và trung học thì có một em mong được học trường Y.

Doãn Hùng (Theo Korea Herald, UWN)