Sinh viên Bách khoa Hà Nội nhận lương trung bình 12 triệu đồng

Sinh viên tốt nghiệp Đại học Bách khoa Hà Nội nhận lương khởi điểm trung bình 12-12,5 triệu đồng một tháng, cao nhất là nhóm làm việc tại Nhật Bản với 39-42 triệu đồng.

Đại học Bách khoa Hà Nội ngày 7/12 cho biết kết quả trên đến từ khảo sát 6.800 sinh viên tốt nghiệp năm 2024. Nhóm sang Nhật Bản làm việc nhận lương tháng cao nhất, trung bình 23-25 man (khoảng 39-42 triệu đồng), có em nhận 28 man (gần 48 triệu đồng), chưa tính phụ cấp.

Năm ngoái, trong số sinh viên tốt nghiệp, 589 người đạt loại xuất sắc, chiếm 8,65%. Số tốt nghiệp loại giỏi chiếm 29,7%, loại khá 56%.

Bên lề ngày hội hướng nghiệp tổ chức sáng nay, PGS.TS Huỳnh Quyết Thắng, Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội, cho biết có hai năng lực quan trọng mà sinh viên Bách khoa rất mạnh là khả năng chịu áp lực lớn và sự tuân thủ các quy định của doanh nghiệp như an toàn lao động, văn hóa việc làm.

Ngược lại, hai điều sinh viên cần cải thiện là tiếng Anh và sự tự tin, bản lĩnh. Theo thống kê của trường, những sinh viên có tiếng Anh tốt nhận được mức lương cao hơn 20% so với nhóm còn lại.

Sinh viên tham gia ngày hội hướng nghiệp tại Đại học Bách khoa Hà Nội ngày 7/12. Ảnh: Thanh Thanh

Một số đại diện doanh nghiệp đến tuyển dụng tại Đại học Bách khoa Hà Nội hôm nay đánh giá cao sự chăm chỉ, sáng tạo của sinh viên trường. Ông Yasuo Hagimoto, Chủ tịch Công ty Tamagawa Seiki, Nhật Bản, cho biết ngoài chuyên môn, công ty này tìm kiếm ứng viên có khả năng tự học, tư duy linh hoạt và khả năng thích ứng cao ứng môi trường kỹ thuật, công nghệ đang thay đổi hàng ngày.

"Các bạn cần tự học, tự phát triển bản thân và thích ứng dựa vào kiến thức lõi đã được trang bị", ông nói.

Cũng theo ông Yasuo Hagimoto, khi công ty thấy được tiềm năng tự phát triển của ứng viên, công ty sẽ đầu tư vào nhân tố đó. Hiện, công ty này chi trả cho sinh viên mới ra trường 44-48 triệu đồng một tháng, đã bao gồm phụ cấp.

Dương Tâm