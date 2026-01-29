Sinh viên Australia trải nghiệm tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Giảng viên và sinh viên Đại học Tasmania (Australia) học tập, giao lưu và trải nghiệm thực tế tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam (VNUA), trong khuôn khổ chương trình UniGO 2026.

Chương trình khởi động bằng hoạt động trao đổi học thuật giữa Khoa Kinh tế và Quản lý VNUA với đoàn Đại học Tasmania, cùng sự đồng hành của các nhà nghiên cứu trong mạng lưới hợp tác quốc tế. Tại đây, giảng viên hai bên cùng thảo luận những chủ đề mang tính thời sự của lĩnh vực nông nghiệp - thực phẩm như cấu trúc thị trường và chuỗi cung ứng trong bối cảnh đô thị hóa; vai trò của tài nguyên rừng đối với sinh kế bền vững; ứng dụng công nghệ số trong chuỗi giá trị nông sản; hay mô hình phát triển chuỗi thịt bò gắn với hợp tác nghiên cứu quốc tế.

"Chuỗi hoạt động mang đến không gian trao đổi học thuật đa chiều, đồng thời, mở ra những kết nối văn hóa - giáo dục giữa sinh viên hai quốc gia", đại diện VNUA khẳng định.

Những khác biệt về bối cảnh phát triển nông nghiệp giữa Việt Nam và Australia trở thành chủ đề cho các cuộc thảo luận. Qua đó, người học có thể mở rộng góc nhìn và tiếp cận vấn đề dưới lăng kính toàn cầu.

Giảng viên, nghiên cứu viên và sinh viên Khoa Kinh tế và Quản lý và Đại học Tasmania (UTAS, Australia). Ảnh: VNUA

Song song với hoạt động chuyên môn, sinh viên Đại học Tasmania hòa mình vào đời sống sinh viên VNUA qua các trải nghiệm văn hóa, ẩm thực và giao lưu cộng đồng, từ khám phá ẩm thực đường phố trong khuôn viên học viện đến các buổi sinh hoạt chung.

Trong khuôn khổ chương trình, đoàn khách quốc tế tham quan Nhà truyền thống học viện, tìm hiểu chặng đường phát triển hơn sáu thập kỷ của một trong những cơ sở đào tạo nông nghiệp lớn nhất cả nước. Tại Trung tâm Nghiên cứu xuất sắc và Đổi mới sáng tạo, sinh viên được giới thiệu mô hình nghiên cứu, khởi nghiệp và ứng dụng khoa học - công nghệ trong nông nghiệp, từ đó, hình dung rõ hơn về cách tri thức chuyển hóa thành giá trị thực tiễn.

Sinh viên VNUA và UTAS giao lưu. Ảnh: VNUA

Bên cạnh đó, sinh viên Việt Nam và Australia chia sẻ về môi trường học tập, định hướng nghề nghiệp và đời sống, đồng thời, trải nghiệm trò chơi dân gian, câu chuyện văn hóa và làm món ăn truyền thống Việt Nam tại Food Lab.

Một điểm nhấn khác của UniGO 2026 là hành trình tìm hiểu các mô hình nông nghiệp tại Hưng Yên. Tại đây, đoàn trực tiếp quan sát mô hình chăn nuôi bò thịt quy mô hộ gia đình và mô hình nuôi cá lồng trên sông. Sự khác biệt so với nông nghiệp công nghiệp ở Australia giúp sinh viên quốc tế nhận diện rõ tính linh hoạt của nông hộ Việt Nam trong thích ứng thị trường, cách tận dụng lợi thế tự nhiên để tạo ra sản phẩm có giá trị thương mại.

Đoàn UTAS tham quan hộ chăn nuôi bò thịt và mô hình nuôi cá lồng tại Hưng Yên. Ảnh: VNUA

Đại diện VNUA chia sẻ, việc tham quan các khu đô thị vệ tinh, chợ truyền thống và hệ thống bán lẻ hiện đại mang đến bức tranh toàn cảnh về mạng lưới cung ứng thực phẩm cho đô thị đang phát triển, một chủ đề gắn chặt với nội dung học thuật của chương trình.

Với chuỗi trải nghiệm từ trường học đến thực tế này, UniGO 2026 giúp sinh viên quốc tế hiểu hơn về nông nghiệp và đời sống Việt Nam, đồng thời, khẳng định vai trò của Học viện Nông nghiệp Việt Nam trong việc xây dựng môi trường học tập đa văn hóa, hội nhập. Những trải nghiệm học thuật và văn hóa đan xen góp phần nuôi dưỡng tinh thần "sinh viên toàn cầu", mở ra triển vọng hợp tác lâu dài giữa hai cơ sở giáo dục đại học trong tương lai.

Nhật Lệ