Sinh viên 20 tuổi thắng The Voice Mỹ

Aiden Ross - 20 tuổi, thuộc đội ca sĩ Niall Horan - giành giải quán quân chương trình "The Voice" lần thứ 28.

Tiết mục "The Winner Takes It All" của quán quân The Voice 28 Aiden Ross thể hiện ca khúc "The Winner Takes It All" của ABBA. Video: The Voice

Vòng chung kết diễn ra trong hai ngày 15 và 16/12, phát sóng trên đài NBC. Chàng trai từ Texas - Aiden Ross - giành giải thưởng trị giá 100.000 USD tiền mặt kèm hợp đồng thu âm với hãng Universal Music Group.

Trong đêm đầu tiên, anh khiến khán giả xúc động khi thể hiện hai bản hit golden hour của JVKE và The Winner Takes It All của ABBA. Giám khảo Niall Roan dành nhiều lời khen, cho rằng thí sinh luôn nắm bắt "nhịp đập" trong mỗi bài hát.

Trên YouTube, nhiều người nhận xét Aiden Ross có giọng hát giàu cảm xúc với chất giọng độc đáo. Phần lớn người xem cho rằng anh xứng đáng với giải thưởng cao nhất. Ca sĩ JVKE cũng để lại bình luận, cảm ơn Ross hát ca khúc của anh một cách tuyệt vời.

Aiden Ross biểu diễn ca khúc "golden hour" tại chung kết The Voice mùa 28 Tiết mục "golden hour" của quán quân mùa thứ 28. Video: The Voice

Ở đêm thi thứ hai, Aiden Ross và năm thí sinh còn lại biểu diễn cùng các huấn luyện viên. Tuy nhiên, Niall Horan không thể lên sân khấu cùng học trò do vấn đề sức khỏe. Gina Miles - quán quân The Voice mùa 23, từng thuộc đội Horan - thay thế vị trí của Horan, mang đến tiết mục song ca Last Christmas cùng Aiden Ross.

Theo trang American Songwriter, Aiden Ross có khởi đầu ấn tượng tại cuộc thi. Trong vòng Giấu mặt, cả bốn giám khảo gồm Niall Horan, Michael Bublé, Reba McEntire và Snoop Dogg đều muốn chiêu mộ Ross về đội sau khi nghe anh trình diễn ca khúc Love in the Dark của Adele.

Tại vòng Đối đầu, Ross chiến thắng đối thủ Ava Nat khi cùng cô thể hiện ca khúc What a Time của Julia Michaels. Ở vòng loại trực tiếp, anh tiếp tục để lại dấu ấn khi cover When the Party's Over của Billie Eilish. Đến bán kết, Aiden Ross một lần nữa khẳng định tài năng khi chọn hát bản nhạc The Blower's Daughter của Damien Rice.

Aiden Ross bên chiếc cúp The Voice. Ảnh: Instagram/ Aiden Ross

Trong cuộc phỏng vấn với KAMU gần đây, Ross cho biết yêu thích âm nhạc từ lúc bốn tuổi, bắt đầu hát trước công chúng từ năm lớp 11. Năm cuối cấp ba, Ross đăng ký tham gia thử giọng The Voice nhưng không thành công. Không nản lòng, anh xem thất bại đó như một trải nghiệm, quyết định tham gia một nhóm hát acapella tại đại học Texas A&M.

Trên Facebook ngày 14/12, Aiden Ross đăng bài ôn lại kỷ niệm tham gia chương trình trước thềm chung kết. Anh cũng cho biết đã lên một kế hoạch khác nếu không chiến thắng. Theo đó, anh tiếp tục học ngành kỹ thuật tại đại học Texas A&M, "mở lòng với con đường mà Chúa dẫn dắt".

Những thí sinh đoạt giải mùa này gồm: á quân Ralph Edwards - 30 tuổi, đội Snoop Dogg; nhóm nhạc Dek of Hearts, đội Niall Horan (hạng ba); Aubrey Nicole - 20 tuổi, đội Reba McEntire (hạng tư); Max Chambers - 14 tuổi, đội Michael Bublé (hạng năm) và Jazz McKenzie - 31 tuổi, đội Michael Bublé (hạng sáu).

Á quân The Voice mùa 28 hát "Locked Out of Heaven" tại chung kết Ralph Edwards biểu diễn bài hát "Locked Out of Heaven" của Bruno Mars trong vòng chung kết. Video: The Voice

Ra mắt lần đầu năm 2011, The Voice Mỹ được sản xuất dựa theo chương trình gốc của Hà Lan. Cuộc thi diễn ra theo chu kỳ hai lần một năm, vào mùa xuân và mùa thu tại Mỹ. Nhiều tên tuổi như Christina Aguilera, Cee Lo Green, Shakira, Usher, Pharrell Williams, Gwen Stefani, Alicia Keys, Miley Cyrus từng làm huấn luyện viên. Mùa 29 bắt đầu ngày 23/2 với dàn giám khảo gồm Kelly Clarkson, John Legend và Adam Levine.

Phương Thảo (theo People, Today)